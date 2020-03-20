Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы

В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось

Поставщики ноутбуков предупредили о дефиците из-за перехода на удаленку

Как пояснили собеседники РБК, в b2b-сегменте возник одномоментный спрос на ноутбуки и персональные компьютеры, который они связывают с массовым переходом сотрудников крупных компаний на удаленную работу из-за распространения коронавируса.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Эксперты прогнозируют дефицит ноутбуков из-за перехода на удалёнку

RT на русском00:36

В России может возникнуть дефицит ноутбуков из-за перехода на удаленную работу

Коммерсантъвчера в 23:08

Поставщики ноутбуков предупредили о дефиците из-за перехода на удаленку

РБКвчера в 17:00

Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы

Lenta.ruвчера в 21:02

РБК: из-за коронавируса наступит дефицит ноутбуков

URA.Ruвчера в 19:02

СМИ сообщило о грядущем дефиците ноутбуков из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 17:45

Из-за коронавируса и «удаленки» возник дефицит ноутбуков

Российская газетавчера в 22:31
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Энергетика

Цена на нефть марки Brent выросла на 15%

Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent выросла более чем на 15%.
News.ru вчера в 13:52
Спорт

Олимпийский огонь доставили в Японию

Встречать символ Олимпийский игр будет трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тадахиро Номура и трехкратная олимпийская чемпионка по вольной борьбе Саори Ёсида, которые должны были получить огонь лично, но не смогли из-за установки особых карантинных мер в Греции.
Известия вчера в 22:30
Политика

Племянник Путина высказался об альтернативе президенту

Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, высказался об альтернативе главе государства.
Lenta.ru 01:08
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Экономика

Пандемия коронавируса может разрушить экономику Германии

Предполагается, что из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-2019 ВВП Германии может снизиться до девяти процентов.
Экономика сегодня вчера в 18:44
Общество

Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Повестка дня 18 марта в 08:24
Общество

Князь Альбер II заразился коронавирусом

ИА InterMedia вчера в 13:47
Энергетика

Цена нефти Brent выросла более чем на 3%

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3%.
Газета.Ru 00:58
Единоборства

Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен

МонаВиста вчера в 13:40
Происшествия

На Украине полиции пришлось помочь в госпитализации больного COVID-19

Заболевший коронавирусом житель украинского Житомира отказывался от госпитализации, когда узнал о позитивном результате теста на COVID-19, в итоге пришлось прибегнуть к помощи полиции, сообщил мэр Сергей Сухомлин.
РИА Новости вчера в 18:27
Общество

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Газета.Ru вчера в 21:43
Армия и оружие

Разведку у границ России вели 26 иностранных летательных аппаратов

Москва, 20 марта 2020, 00:54 — REGNUM На прошедшей неделе 26 летательных аппаратов иностранных государств (22 самолёта-разведчика и четыре БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было.
REGNUM вчера в 17:54
Общество

Определена устойчивость китайского коронавируса

Китайский коронавирус, вызвавший пандемию COVID-19, сохраняется в течение нескольких часов или дней во взвешенных в воздухе частицах (аэрозолях) и на поверхности.
Lenta.ru 02:06
Путешествия

Таиланд стал недоступен для туристов

Управление гражданской авиации Таиланда опубликовало новые правила въезда в страну, предусматривающие, в том числе, наличие у туристов справки, о том, что они не больны коронавирусом.
Travel Russian News вчера в 17:04
Авто

Появится новый документ на автомобили в РФ

31 марта 2020 года в Российской Федерации появится новый автомобильный документ — «этикетка энергоэффективности».
Автоновости дня вчера в 01:15
Происшествия

В Лондоне началось мародерство из-за коронавируса

В Лондоне злоумышленники стали чаще нападать на супермаркеты на фоне пандемии коронавируса, сообщила 19 марта Daily Mail.
Известия вчера в 19:45
Транспорт

На российских дорогах появится новый знак

Новый дорожный знак планируется устанавливать вне населённого пункта за 150 – 300 метров до зоны видеофиксации, а в населённом пункте – на въезде в него.
Мир новостей 01:44
Происшествия

Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии генерала СКР Дрыманова

Ведомости 18 марта в 06:55
Происшествия

В Москве пациентка с коронавирусом умерла из-за отрыва тромба

Газета.Ru вчера в 14:05
Общество

В России утвердили новые правила оформления больничных

С 20 марта на территории России начнут действовать новые правила оформления больничных листов.
Газета.Ru вчера в 00:15
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Экономика

Рыбаки предупредили о риске остановки промысла в Баренцевом море

Из-за текущей ситуации существует риск «фактически полной остановки промысла в Северном рыбохозяйственном бассейне», где добывается 20% всего российского улова в тоннах и 40% в денежном выражении, поясняет Зверев.
РБК вчера в 17:00
Биатлон

До 6 апреля будет определен тренерский штаб сборной России по биатлону

Вице-президент СБР Валерий Польховский подготовит варианты для формирования тренерского штаба сборной России по биатлону на сезон 2020/21.
LiveSport.ru вчера в 13:54
Происшествия

Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве

Газета.Ru 18 марта в 13:49
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС 18 марта в 20:16
Общество

Подмосковные власти рекомендовали приостановить работу ТРЦ

"Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 16:27
Общество

Минкомсвязь отложила из-за коронавируса учения по устойчивости Рунета

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций отложило плановые учения по обеспечению устойчивости и безопасности работы интернета в России.
RT на русском 01:45
Авто

Lada 4x4 превратили в пикап для бездорожья

Дочерняя компания АвтоВАЗа "ВИС-Авто" представила тяжелый снегоболотоход-пикап с огромными шинами низкого давления.
Авторамблер 18 марта в 12:47
Наука

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 20:34
Общество

Минсельхоз сформирует пул дополнительных поставщиков продуктов

Минсельхоз и Минпромторг для лучшего обеспечения торговых организаций продовольственными товарами намерены сформировать пул поставщиков, сообщает РБК.
Национальное Аграрное Агентство 01:51
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