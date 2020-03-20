Как пояснили собеседники РБК, в b2b-сегменте возник одномоментный спрос на ноутбуки и персональные компьютеры, который они связывают с массовым переходом сотрудников крупных компаний на удаленную работу из-за распространения коронавируса.

с чего всё началось

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