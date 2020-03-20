Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы

В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось

Поставщики ноутбуков предупредили о дефиците из-за перехода на удаленку

Как пояснили собеседники РБК, в b2b-сегменте возник одномоментный спрос на ноутбуки и персональные компьютеры, который они связывают с массовым переходом сотрудников крупных компаний на удаленную работу из-за распространения коронавируса.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Эксперты прогнозируют дефицит ноутбуков из-за перехода на удалёнку

RT на русском00:36

Из-за коронавируса и «удаленки» возник дефицит ноутбуков

Российская газетавчера в 22:31

В России может возникнуть дефицит ноутбуков из-за перехода на удаленную работу

Коммерсантъвчера в 23:08

Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы

Lenta.ruвчера в 21:02

РБК: из-за коронавируса наступит дефицит ноутбуков

URA.Ruвчера в 19:02

СМИ сообщило о грядущем дефиците ноутбуков из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 17:45

Поставщики ноутбуков предупредили о дефиците из-за перехода на удаленку

РБКвчера в 17:00
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Общество

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Газета.Ru вчера в 21:43
Политика

Племянник Путина высказался об альтернативе президенту

Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, высказался об альтернативе главе государства.
Lenta.ru 01:08
Экономика

Володин предложил продумать механизмы поддержки для бизнеса

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин предложил продумать механизмы поддержки для бизнеса.
Piter.tv вчера в 07:47
Гаджеты

Redmi K30 Pro скопировал подсветку камеры Redmi K20 Pro

Сетевой информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma) опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter парочку новых рендеров флагманского смартфона Redmi K30 Pro.
iXBT.com вчера в 01:01
Общество

Минкомсвязь отложила из-за коронавируса учения по устойчивости Рунета

15 января Минкомсвязь России утвердила график учений на 2020 год в рамках обеспечения устойчивой и безопасной работы Рунета.
RT на русском 01:45
Армия и оружие

Неизвестные уничтожили в Идлибе турецкий военный конвой

RuNews24.ru 01:24
Общество

В России введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Почти во всех российских регионах ввели режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
РИА Новости вчера в 17:44
Политика

На Украине заявили о вероятной гибели страны

"Вирус ненависти" в украинцах может привести к гибели страны, заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина".
РИА Новости вчера в 21:04
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Общество

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
Lenta.ru 18 марта в 11:40
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Космос

NASA приостановит сборку ракет для полетов на Луну и Марс из-за вируса

С 20 марта NASA приостановит сборку космических кораблей Space Launch System (SLS) и Orion, которые должны полететь на Луну и Марс, из-за угрозы распространения коронавируса.
РБК 00:53
Музыка

Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Мой Брянск 18 марта в 13:52
Музыка

«Би-2» проведет бесплатный онлайн-концерт на Okko

Афиша Daily 18 марта в 04:33
Общество

Регионы России подготовят к случаям повышенного спроса на товары

Российские власти начали работу с регионами для реагирования на повышенный спрос на товары.
RT на русском 01:21
Авто

Более 700 тысяч автомобилей Volvo отзовут из-за неисправности

SpeedMe 18 марта в 17:48
Авто

Появится новый документ на автомобили в РФ

31 марта 2020 года в Российской Федерации появится новый автомобильный документ — «этикетка энергоэффективности».
Автоновости дня вчера в 01:15
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Политика

Жириновский ответил на слова Шнурова о Крыме

Во время выступления на заседании Госдумы лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал высказывание Сергея Шнурова о принадлежности Крыма к России.
Live24 вчера в 12:48
Энергетика

Bloomberg: аналитики предупредили о нефти по пять долларов за баррель

Нефтяные трейдеры опасаются, что стоимость нефти может упасть до 20 долларов за баррель или даже ниже, сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных специалистов.
РИА Новости 02:19
Общество

Прибывающие из-за границы в Россию будут обязаны пройти карантин

Все возвращающиеся в Россию из-за границы обязаны сообщить на горячую линию о своём прибытии, месте и сроках пребывания за рубежом, а также пройти 14-дневный карантин.
RT на русском вчера в 06:55
Общество

«Ведомости» временно сменили название из-за коронавируса

Газета "Ведомости" временно сменила название на "Вседомой" из-за коронавируса.
Газета.Ru вчера в 19:32
Происшествия

Пожар на рынке в Ростовской области локализован

Возгорание торгового павильона на рынке в посёлке Янтарном Аксайского района Ростовской области локализовано.
RT на русском 00:55
Общество

Биолог назвала условия для прекращения пандемии коронавируса

Доктор биологических наук профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала об условиях прекращения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 05:15
Спорт

Олимпийский огонь доставлен в Японию

Самолёт с олимпийским огнём на борту приземлился в Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo.
RT на русском вчера в 21:12
Энергетика

WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть

Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
RT на русском вчера в 16:14
Экономика

В США начался полномасштабный финансовый кризис

В Америке начался полномасштабный экономический кризис. Об этом объявил крупнейший американский инвестиционный банк Bank of America.
Русская Планета вчера в 09:51
Энергетика

Цена на нефть марки Brent выросла на 15%

Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent выросла более чем на 15%.
News.ru вчера в 13:52
Здоровье

Российские ученые расшифровали геном коронавируса

В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Интерфакс вчера в 07:03
Экономика

В России введут налоговые каникулы для плательщиков из ряда отраслей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ФНС предоставить "каникулы" по уплате налогов и страховых взносов для налогоплательщиков, работающих в области физкультуры и спорта, а также искусства, культуры и кинематографии, сообщает пресс-служба правительства.
Интерфакс 02:14
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