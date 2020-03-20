Коронавирус
Lenta.ruРоссиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы
В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось
Как пояснили собеседники РБК, в b2b-сегменте возник одномоментный спрос на ноутбуки и персональные компьютеры, который они связывают с массовым переходом сотрудников крупных компаний на удаленную работу из-за распространения коронавируса.РБКвчера в 17:00
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В России может возникнуть дефицит ноутбуков из-за перехода на удаленную работу
Коммерсантъвчера в 23:08
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Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин предложил продумать механизмы поддержки для бизнеса.
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Общество
Минкомсвязь отложила из-за коронавируса учения по устойчивости Рунета
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Политика
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NASA приостановит сборку ракет для полетов на Луну и Марс из-за вируса
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Музыка
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Регионы России подготовят к случаям повышенного спроса на товары
Российские власти начали работу с регионами для реагирования на повышенный спрос на товары.
Авто
Более 700 тысяч автомобилей Volvo отзовут из-за неисправности
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Появится новый документ на автомобили в РФ
31 марта 2020 года в Российской Федерации появится новый автомобильный документ — «этикетка энергоэффективности».
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Политика
Жириновский ответил на слова Шнурова о Крыме
Во время выступления на заседании Госдумы лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал высказывание Сергея Шнурова о принадлежности Крыма к России.
Энергетика
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Прибывающие из-за границы в Россию будут обязаны пройти карантин
Все возвращающиеся в Россию из-за границы обязаны сообщить на горячую линию о своём прибытии, месте и сроках пребывания за рубежом, а также пройти 14-дневный карантин.
Общество
«Ведомости» временно сменили название из-за коронавируса
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Происшествия
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Возгорание торгового павильона на рынке в посёлке Янтарном Аксайского района Ростовской области локализовано.
Общество
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Доктор биологических наук профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала об условиях прекращения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Спорт
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Энергетика
WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть
Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
Экономика
В США начался полномасштабный финансовый кризис
В Америке начался полномасштабный экономический кризис. Об этом объявил крупнейший американский инвестиционный банк Bank of America.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent выросла на 15%
Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent выросла более чем на 15%.
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В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Экономика
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