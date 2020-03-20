Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы

В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Читать в источнике
Комментировать110
с чего всё началось

Поставщики ноутбуков предупредили о дефиците из-за перехода на удаленку

Как пояснили собеседники РБК, в b2b-сегменте возник одномоментный спрос на ноутбуки и персональные компьютеры, который они связывают с массовым переходом сотрудников крупных компаний на удаленную работу из-за распространения коронавируса.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Эксперты прогнозируют дефицит ноутбуков из-за перехода на удалёнку

RT на русском00:36

Поставщики ноутбуков предупредили о дефиците из-за перехода на удаленку

РБКвчера в 17:00

Из-за коронавируса и «удаленки» возник дефицит ноутбуков

Российская газетавчера в 22:31

Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы

Lenta.ruвчера в 21:02

РБК: из-за коронавируса наступит дефицит ноутбуков

URA.Ruвчера в 19:02

СМИ сообщило о грядущем дефиците ноутбуков из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 17:45

В России может возникнуть дефицит ноутбуков из-за перехода на удаленную работу

Коммерсантъвчера в 23:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 00:53, Ашберн
Общество

В Венеции из-за карантина очистилась вода в каналах

REGNUM 17 марта в 23:16
Здоровье

В Китае проведены испытания эффективного лекарства от коронавируса

По словам чиновника, в городах Ухань и Шэньчжэн проведены клинические испытания препарата с участием 340 пациентов.
Известия Мордовии вчера в 02:33
Авто

«АвтоВАЗ» испытал сборку новой Chevrolet Niva

Как сообщает в социальной сети Вконтакте группа «For Friends & Для Друзей» со ссылкой на свои источники, кузов обновлённого внедорожника Chevrolet Niva совсем недавно прогнали по третьей линии главного конвейера «АвтоВАЗа».
Тарантас Ньюс вчера в 07:59
Общество

Биолог назвала условия для прекращения пандемии коронавируса

Доктор биологических наук профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала об условиях прекращения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 05:15
Энергетика

США намекнули Саудовской Аравии на проблемы из-за обвала нефти

Авторы просят пересмотреть решение о резком увеличении добычи и снижении цен и намекают, что обвал на нефтяном рынке ставит под угрозу многолетнее стратегическое партнерство двух стран.
Новые Ведомости вчера в 07:31
Энергетика

У властей Техаса просят снизить добычу нефти из-за обвала цен — WSJ

Несколько американских нефтяных компаний предложили властям штата Техас снизить добычу углеводородного сырья из-за обвала цен, пишет The Wall Street Journal.
Аргументы и Факты вчера в 19:25
Энергетика

Нефть на торгах продолжает дорожать

Майские фьючерсы марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3,44% и на 07:30 утра по московскому времени составили 29,45 доллара за баррель.
BFM.ru 00:43
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Общество

Москва направила Парижу ноту из-за ситуации с россиянами на лайнере

Посольство России в Париже направило МИД Франции ноту с просьбой разрешить ситуацию с российскими туристами, которые не могут покинуть круизный лайнер Costa Pacifica, находящийся вблизи Марселя.
РБК 00:46
Политика

Племянник Путина собрался в политику

Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
Lenta.ru вчера в 20:18
Энергетика

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Piter.tv вчера в 08:55
Здоровье

Врачи перечислили способы защиты от коронавируса

Агентство РИА Новости побеседовало с несколькими врачами на тему защиты от коронавируса нового типа.
Московский Комсомолец вчера в 23:42
Общество

Из Черногории вывезли более 550 российских туристов

Россия эвакуировала из Черногории двумя рейсами «Победы» и одним рейсом S7 более 550 туристов, сообщили в посольстве России.
Коммерсантъ вчера в 18:56
Происшествия

Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб

Газета.Ru вчера в 10:42
Экономика

Правительство подготовило новый план поддержки экономики из-за вируса

Правительство подготовило дополнительные меры поддержки экономики в условиях ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса.
РБК вчера в 19:55
Происшествия

В Индии казнили четырех человек, изнасиловавших студентку в 2012 году

В индийской тюрьме Тихар повесили четырех фигурантов дела об изнасиловании 23-летней студентки Джоти Сингх в 2012 году.
Коммерсантъ вчера в 23:41
Технологии

И тебя вылечат: как работает единственный в России центр, куда везут анализы на коронавирус

Где бы вы ни сдавали тест на коронавирус, везут его в Новосибирск, в центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Финансы

Силуанов оценил запас прочности бюджета при нынешних ценах на нефть

России при нынешних ценах на нефть хватит запаса прочности минимум на шесть лет для выполнения всех обязательств, в том числе социальных, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Вести".
Интерфакс вчера в 14:37
Происшествия

В Новосибирске зафиксирован второй заболевший коронавирусом

В Новосибирске зафиксирован второй случай заболевания коронавирусом. На этот раз инфекцию завезли из Италии, передает ГТРК "Новосибирск".
Вести.Ru вчера в 15:25
Здоровье

Российские ученые расшифровали геном коронавируса

В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Интерфакс вчера в 07:03
Кино

Фильм с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире

Популярная в прошлом лента «Заражение» за последние несколько недель стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания об опасном вирусе.
Evo-rus.com вчера в 03:07
Экономика

Малый и средний бизнес получат отсрочку на выплату страховых взносов

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о решении правительства ввести мораторий на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса.
Газета.Ru вчера в 08:11
Общество

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Газета.Ru вчера в 21:43
Армия и оружие

Турецкий военный конвой уничтожен неизвестными в Идлибе

Вечерний курьер вчера в 13:21
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Здоровье

Минздрав назвал главную угрозу для здоровья во время карантина

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян заявил, что россияне, решившие самоизолироваться или отправленные руководством на удаленную работу на фоне распространения нового коронавируса, рискуют набрать лишний вес.
РИА Новости вчера в 20:04
Космос

Ученые: Миры Татуина могут в реальной жизни оказаться обычными

Миры Татуина в реальной жизни могут оказаться обычными, заявляют учёные.
OAnews вчера в 00:02
Авто

Lada 4x4 превратили в пикап для бездорожья

Дочерняя компания АвтоВАЗа "ВИС-Авто" представила тяжелый снегоболотоход-пикап с огромными шинами низкого давления.
Авторамблер 18 марта в 12:47
Экономика

Туроператор «Индиго-Тур» заявил о прекращении деятельности

Туроператор «Индиго-Тур», реализующий поездки в страны Азии, прекращает деятельность, поскольку не может исполнять свои обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих направлений.
BFM.ru вчера в 15:48
Шоу-бизнес

Маша Малиновская посмеялась над нарисованной яичницей Ксении Бородиной

На скриншоте в Stories ведущая телеканала "Муз-тв" Маша Малиновская показала снимок на одном из стоковых сайтов по продаже готовых картинок.
Paparazzi.ru 17 марта в 10:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное