Коронавирус
Lenta.ruРоссиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы
В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось
Как пояснили собеседники РБК, в b2b-сегменте возник одномоментный спрос на ноутбуки и персональные компьютеры, который они связывают с массовым переходом сотрудников крупных компаний на удаленную работу из-за распространения коронавируса.РБКвчера в 17:00
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В России может возникнуть дефицит ноутбуков из-за перехода на удаленную работу
Коммерсантъвчера в 23:08
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Общество
В Венеции из-за карантина очистилась вода в каналах
Здоровье
В Китае проведены испытания эффективного лекарства от коронавируса
По словам чиновника, в городах Ухань и Шэньчжэн проведены клинические испытания препарата с участием 340 пациентов.
Авто
«АвтоВАЗ» испытал сборку новой Chevrolet Niva
Как сообщает в социальной сети Вконтакте группа «For Friends & Для Друзей» со ссылкой на свои источники, кузов обновлённого внедорожника Chevrolet Niva совсем недавно прогнали по третьей линии главного конвейера «АвтоВАЗа».
Общество
Биолог назвала условия для прекращения пандемии коронавируса
Доктор биологических наук профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала об условиях прекращения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Энергетика
США намекнули Саудовской Аравии на проблемы из-за обвала нефти
Авторы просят пересмотреть решение о резком увеличении добычи и снижении цен и намекают, что обвал на нефтяном рынке ставит под угрозу многолетнее стратегическое партнерство двух стран.
Энергетика
У властей Техаса просят снизить добычу нефти из-за обвала цен — WSJ
Несколько американских нефтяных компаний предложили властям штата Техас снизить добычу углеводородного сырья из-за обвала цен, пишет The Wall Street Journal.
Энергетика
Нефть на торгах продолжает дорожать
Майские фьючерсы марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3,44% и на 07:30 утра по московскому времени составили 29,45 доллара за баррель.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
Москва направила Парижу ноту из-за ситуации с россиянами на лайнере
Посольство России в Париже направило МИД Франции ноту с просьбой разрешить ситуацию с российскими туристами, которые не могут покинуть круизный лайнер Costa Pacifica, находящийся вблизи Марселя.
Политика
Племянник Путина собрался в политику
Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
Энергетика
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Здоровье
Врачи перечислили способы защиты от коронавируса
Агентство РИА Новости побеседовало с несколькими врачами на тему защиты от коронавируса нового типа.
Общество
Из Черногории вывезли более 550 российских туристов
Россия эвакуировала из Черногории двумя рейсами «Победы» и одним рейсом S7 более 550 туристов, сообщили в посольстве России.
Происшествия
Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб
Экономика
Правительство подготовило новый план поддержки экономики из-за вируса
Правительство подготовило дополнительные меры поддержки экономики в условиях ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса.
Происшествия
В Индии казнили четырех человек, изнасиловавших студентку в 2012 году
В индийской тюрьме Тихар повесили четырех фигурантов дела об изнасиловании 23-летней студентки Джоти Сингх в 2012 году.
Технологии
И тебя вылечат: как работает единственный в России центр, куда везут анализы на коронавирус
Где бы вы ни сдавали тест на коронавирус, везут его в Новосибирск, в центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Финансы
Силуанов оценил запас прочности бюджета при нынешних ценах на нефть
России при нынешних ценах на нефть хватит запаса прочности минимум на шесть лет для выполнения всех обязательств, в том числе социальных, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Вести".
Происшествия
В Новосибирске зафиксирован второй заболевший коронавирусом
В Новосибирске зафиксирован второй случай заболевания коронавирусом. На этот раз инфекцию завезли из Италии, передает ГТРК "Новосибирск".
Здоровье
Российские ученые расшифровали геном коронавируса
В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Кино
Фильм с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире
Популярная в прошлом лента «Заражение» за последние несколько недель стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания об опасном вирусе.
Экономика
Малый и средний бизнес получат отсрочку на выплату страховых взносов
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о решении правительства ввести мораторий на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса.
Общество
Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область
По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Армия и оружие
Турецкий военный конвой уничтожен неизвестными в Идлибе
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Здоровье
Минздрав назвал главную угрозу для здоровья во время карантина
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян заявил, что россияне, решившие самоизолироваться или отправленные руководством на удаленную работу на фоне распространения нового коронавируса, рискуют набрать лишний вес.
Космос
Ученые: Миры Татуина могут в реальной жизни оказаться обычными
Миры Татуина в реальной жизни могут оказаться обычными, заявляют учёные.
Авто
Lada 4x4 превратили в пикап для бездорожья
Дочерняя компания АвтоВАЗа "ВИС-Авто" представила тяжелый снегоболотоход-пикап с огромными шинами низкого давления.
Экономика
Туроператор «Индиго-Тур» заявил о прекращении деятельности
Туроператор «Индиго-Тур», реализующий поездки в страны Азии, прекращает деятельность, поскольку не может исполнять свои обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих направлений.
Шоу-бизнес
Маша Малиновская посмеялась над нарисованной яичницей Ксении Бородиной
На скриншоте в Stories ведущая телеканала "Муз-тв" Маша Малиновская показала снимок на одном из стоковых сайтов по продаже готовых картинок.