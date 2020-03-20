Коронавирус
Lenta.ruРоссиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы
В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось
Как пояснили собеседники РБК, в b2b-сегменте возник одномоментный спрос на ноутбуки и персональные компьютеры, который они связывают с массовым переходом сотрудников крупных компаний на удаленную работу из-за распространения коронавируса.РБКвчера в 17:00
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В России может возникнуть дефицит ноутбуков из-за перехода на удаленную работу
Коммерсантъвчера в 23:08
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Политика
Племянник Путина собрался в политику
Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
Космос
Как могут выглядеть бесконечные кольца света вокруг черных дыр
Ученые сделали вывод, что, если фотон света будет проходить мимо черной дыры, рано или поздно он окажется на ее орбите.
Наука
В России начались испытания вакцины против коронавируса
Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова впервые прокомментировала развод с Резо Гигинеишвили
В 2009 году Надежда Михалкова вышла замуж за режиссера Резо Гигинеишвили.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Финансы
Норвежская крона продолжила падение
Чрезвычайная ситуация в стране продолжает влиять на валютный рынок Норвегии и приводит к падению курса норвежской кроны, 19 марта сообщает датское издание Веrlіпдsке.
Наука
Ученые не нашли свидетельств создания коронавируса в лаборатории
Происшествия
В Татарстане женщину привлекли к ответственности за фейк о карантине
В Татарстане жительницу Нижнекамска привлекли к административной ответственности за то, что она распространила через мессенджер ложные сообщения о якобы скором закрытии города на карантин из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Энергетика
Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5
Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Политика
В МИД рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму
Ранее экс-депутат Верховной рады, глава организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска Чонгар в начале мая.
Армия и оружие
Трамп отказался от агрессивного ответа Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет давать агрессивный ответ Ирану после нападений на военные базы в Ираке.
Политика
Путин объяснил нежелание Лукашенко признавать Крым российским
Добавим, представители крымской общественности обратили внимание, что за шесть лет полуостров не посетил с официальным визитом ни один официальный представитель Белоруссии.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Космос
Инженерам NASA удалось починить марсоход ударом лопаты с Земли
Находящийся на Марсе американский посадочный аппарат InSight удалось починить дистанционно инженерам NASA.
Экономика
Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о защите и поощрении капиталовложений в РФ. Документ инициирован правительством РФ.
Общество
Биолог назвала главные условия для прекращения пандемии коронавируса
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала, какие факторы поспособствуют прекращению распространения SARS-CoV-2, пишет РИА Новости.
Общество
Еще четыре человека излечились от коронавируса в России
В России еще четыре человека излечились от коронавируса.
Кино
Universal проведет премьеры фильмов в онлайн-режиме
Происшествия
Помощник прокурора катался пьяным на Porsche Cayenne по Ростову
Шоу-бизнес
50-летняя Лада Дэнс станцевала у шеста
50-летняя Лада Дэнс показала, как зажигает на шесте.
Энергетика
Стоимость нефти Brent подскочила выше $30 за баррель
Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов продолжают повышаться, и рост котировок даже усилился, причем сорт Brent превысил $30 за баррель.
Общество
МИД направил Франции ноту из-за положения россиян на лайнере
Посольство России в Париже просит французские власти разобраться в ситуации с российскими туристами, застрявшими на круизном лайнере возле Марселя.
Общество
WSJ: США могут ввести санкции против России за обвал цен на нефть
Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц Белого дома, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России.
Транспорт
На российских дорогах появится новый знак
Новый дорожный знак планируется устанавливать вне населённого пункта за 150 – 300 метров до зоны видеофиксации, а в населённом пункте – на въезде в него.
Технологии
В России создали дистанционный термометр для смартфона
В России при помощи смартфона научились измерять температуру тела на расстоянии до 50 метров, сообщила РИА LIVE24 глава инфраструктурного центра HealthNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Мария Галямова.
Здоровье
Общественные деятели потребовали у руководства страны принять экстренные меры для борьбы с коронавирусом
Представители медицинского сообщества, общественные деятели, бизнесмены и граждане России потребовали у руководства страны принять экстренные меры для предотвращения эпидемии коронавируса в России.
Происшествия
Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве
Наука
Гипотеза самарских ученых может предсказать вспышки коронавируса
Математическая модель неконтролируемого "взрывного" распространения вирусных заболеваний, созданная сотрудниками Самарского национального исследовательского университета имени Королева, может оказаться полезной в предсказании новых неконтролируемых вспышек коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба российского вуза.