Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы

В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось

Поставщики ноутбуков предупредили о дефиците из-за перехода на удаленку

Как пояснили собеседники РБК, в b2b-сегменте возник одномоментный спрос на ноутбуки и персональные компьютеры, который они связывают с массовым переходом сотрудников крупных компаний на удаленную работу из-за распространения коронавируса.
РБКвчера в 17:00

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Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы

Lenta.ruвчера в 21:02

Эксперты прогнозируют дефицит ноутбуков из-за перехода на удалёнку

RT на русском00:36

В России может возникнуть дефицит ноутбуков из-за перехода на удаленную работу

Коммерсантъвчера в 23:08

РБК: дефицит ноутбуков возможен в России из-за перехода на удаленный режим работы

ТАСС03:11

РБК: из-за коронавируса наступит дефицит ноутбуков

URA.Ruвчера в 19:02

СМИ сообщило о грядущем дефиците ноутбуков из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 17:45

Поставщики ноутбуков предупредили о дефиците из-за перехода на удаленку

РБКвчера в 17:00
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Финансы

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%.
Коммерсантъ 06:49
Энергетика

В Кремле не считают катастрофой цены на нефть

В Кремле не считают нынешний уровень цен на нефть катастрофой для России: у нашей страны большой запас прочности, который позволит обеспечить все социальные обязательства.
Российская газета 06:13
Экономика

Назван способ сохранить сбережения на фоне падения рубля

Национальная валюта пострадала из-за обвала цен на нефть, а также из-за общего укрепления доллара США на рынке Форекс.
REGNUM вчера в 01:32
Здоровье

Описаны пищеварительные симптомы коронавируса

В течение десяти дней ученые анализировали симптомы более 200 пациентов с выявленной инфекцией и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или полное отсутствие аппетита.
НТВ вчера в 13:45
Общество

Роскомнадзор потребовал у СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе

«Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности», — говорится в заявлении.
Известия 07:05
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 14:01
Политика

В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса

Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 05:27
Происшествия

Уволенный в Ростове прокурор подрезал кортеж губернатора Голубева

Панорама Ростова-на-Дону 01:32
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Экономика

Россия отреагировала на угрозу новых санкций США из-за цен на нефть

На экономику России возможные санкции США из-за падения цен на нефть не повлияют.
Lenta.ru 04:21
Политика

ЦИК увеличит срок досрочного голосования по Конституции

ЦИК РФ увеличит срок проведения досрочного голосования по внесению изменений в Конституцию РФ с трех до семи дней.
ТАСС 04:51
Энергетика

Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5

Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
RT на русском 02:45
Общество

В России выздоровели еще четыре человека с коронавирусом

«Девять человек выздоровели», – указывается на ресурсе. По последним данным, в России было выявлено 199 случаев заболевания коронавирусом.
МИР 24 03:46
Политика

Алиханов ответил на призыв отдать Калининградскую область Польше

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с "Газетой.Ru" отказался комментировать призыв читателей газеты Gazeta Wyborcza присоединить регион к Польше.
РИА Новости 06:18
Общество

Памятник маршалу Жукову заменили на Манежной площади в Москве

Памятник маршалу Жукову заменили на Манежной площади в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 07:05
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.
Известия вчера в 17:45
Армия и оружие

В Грузии военные переходят на казарменное положение из-за коронавируса

Грузинские военные переходят с 21 марта на казарменное положение с целью предотвращения распространения коронавируса, заявил министр обороны Ираклий Гарибашвили.
РИА Новости вчера в 12:52
Гаджеты

Apple ограничила продажи iPhone двумя в одни руки

В связи с распространением коронавирусной инфекции по миру, из-за которой в Китае на время остановилось производство техники, компания Apple предприняла жестокие меры – ввела ограничения на продажу iPhone.
Live24 04:53
Общество

Коронавирус выявили у двух детей в Москве за сутки

В Москве количество зараженных коронавирусом людей за день выросло с 56 до 86, новые случаи заболевания диагностировали у двух детей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
РИАМО 18 марта в 13:05
Происшествия

В Краснодарском крае выявили ещё двух заражённых коронавирусом

Краснодар, 19 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Краснодарском крае 19 марта было выявлено два новых случая заболевания коронавирусом.
REGNUM вчера в 09:18
Общество

В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки

За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Газета.Ru вчера в 13:45
Политика

В Кремле не видят причины проводить Путину тест на коронавирус

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, официально заявил, что нет необходимости проводить тест на коронавирус в отношении Владимира Путина, поскольку он хорошо себя чувствует.
ИА Новороссия 07:00
Кино

Universal отменила релиз «Миньонов 2» из-за коронавируса

Киностудия Universal отменила намеченный на конец июня 2020 года релиз мультфильма "Миньоны 2: Грювитация".
Kinonews.ru вчера в 14:20
Происшествия

В Екатеринбурге вынесен приговор водителю, сбившему людей на тротуаре

REGNUM 05:40
Гаджеты

Apple представила обновленные iPad Pro

Ридус 18 марта в 11:37
Происшествия

После взрыва газа в Перми возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Перми, в результате которого погиб один человек и ещё трое получили ранения.
RT на русском 06:55
Политика

Племянник Путина собрался в политику

Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
Lenta.ru вчера в 20:18
Происшествия

В Петербурге школьник выстрелил из пистолета в соседа по парте

Московский Комсомолец 03:22
Общество

Netflix и YouTube снизят качество трансляции в Европе

Стриминг-сервис Netflix снизит на месяц качество транслируемого в Европе видео для снижения нагрузки на сеть в период, когда больше людей остаются дома из-за пандемии коронавируса, пишет BBC.
Ведомости 05:33
Здоровье

Больным коронавирусом помогло лекарство от гриппа

Рамблер 18 марта в 12:02
Как работают Яндекс.Новости?
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