Коронавирус
Lenta.ruРоссиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы
В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Читать в источнике
Оценить132
с чего всё началось
Как пояснили собеседники РБК, в b2b-сегменте возник одномоментный спрос на ноутбуки и персональные компьютеры, который они связывают с массовым переходом сотрудников крупных компаний на удаленную работу из-за распространения коронавируса.РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
В России может возникнуть дефицит ноутбуков из-за перехода на удаленную работу
Коммерсантъвчера в 23:08
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 04:39, Ашберн
Общество
В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров
«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Здоровье
В Минздраве призвали жителей меньше есть при самоизоляции
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян отметил, что дистанционный формат работы, предусматривающий нахождение в домашних условиях, приведет к снижению физической активности и набору лишнего веса.
Кино
Вышел трейлер второго сезона мультсериала «Харли Квинн»
Компания DC опубликовала трейлер второго сезона мультсериала «Харли Квинн».
Армия и оружие
Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400
По данным Defence Blog, на анимации показано уничтожение ракетного комплекса стратегического назначения подвижного базирования РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Здоровье
ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса
ВОЗ дает рекомендацию не употреблять ибупрофен и содержащие его лекарства при коронавирусе. Это может ухудшить состояние больных.
Общество
В России еще четыре человека выздоровели от коронавируса
В России поправились еще четыре пациента с коронавирусом, общее число выздоровевших достигло девяти, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
Общество
ФСБ выявила в трёх регионах России ячейку финансистов ИГ
Федеральная служба безопасности выявила в Крыму, Коми и Ростовской области ячейку «Исламского государства»*, члены которой собрали для боевиков порядка 2 млн рублей.
Происшествия
Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве
Экономика
Силуанов рассказал о «подушке безопасности» нефтяных компаний РФ
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что российский нефтяные компании накопили "подушку безопасности", сообщает ТАСС.
Общество
Дерипаска хочет построить инфекционные блоки в городах России
Компания «Базовый элемент», принадлежащая российскому предпринимателю Олегу Дерипаске, построит в городах присутствия инфекционные блоки.
Происшествия
В Татарстане женщину привлекли к ответственности за фейк о карантине
В Татарстане жительницу Нижнекамска привлекли к административной ответственности за то, что она распространила через мессенджер ложные сообщения о якобы скором закрытии города на карантин из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
Российские врачи назвали способы снизить риск заражения коронавирусом
Риск заразиться коронавирусом снижается при наличии прививки от гриппа, поскольку в целом вакцинация повышает иммунную защиту организма от любой инфекции.
Политика
Трамп решил взять военные полномочия для борьбы с коронавирусом
На брифинге, посвященном борьбе с коронавирусной инфекцией, президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет закон об оборонном производстве (Defense Production Act), который позволит увеличить выпуск масок, респираторов, аппаратов для искусственной вентиляции легких и другого необходимого оборудования, сообщает Reuters.
Общество
Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом
Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Наука
Коронавирусом чаще болеют люди со второй группой крови
Как оказалось, среди пациентов со II группой крови зараженных было 37,75%.
Армия и оружие
В Идлибе погибли двое турецких военных
Двое военных из Турции погибли в сирийском Идлибе во время инженерной разведки трассы М4, сообщил Центр по примирению враждующих сторон и подтвердило Минобороны Турции.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Технологии
И тебя вылечат: как работает единственный в России центр, куда везут анализы на коронавирус
Где бы вы ни сдавали тест на коронавирус, везут его в Новосибирск, в центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Музыка
Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Футбол
Футболист ЦСКА Дивеев рассказал, как пытался вывести Дзюбу из себя
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу историка Соколова
Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Финансы
ЦБ 18 марта продал валюту на 7,67 млрд рублей
Банк России 18 марта в рамках упреждающих мер продал валюту на 7,67 млрд рублей, следует из данных регулятора.
Гаджеты
Sony презентовала PlayStation 5
Новая игровая консоль Sony PlayStation 5 обзаведется улучшенными характеристиками по сравнению с предыдущей приставкой.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус огорошила фанатов пикантным фото топлес
Instagram Актриса Кристина Асмус восхитила подписчиков откровенным фото топлес.
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая назвала иллюзией свою счастливую жизнь
Напомним, уже несколько лет Юлия вместе со своим мужем Андреем Кончаловским борется за жизнь дочери Маши, которая попала в страшное ДТП.
Финансы
Рубль слегка укрепился на открытии торгов
Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже снизился на 87 копеек и достиг 80 рублей.
Авто
В РФ начнет действовать новый документ на автомобили
31 марта 2020 года в Российской Федерации появится новый автомобильный документ — «этикетка энергоэффективности».