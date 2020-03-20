Коронавирус
Lenta.ruРоссиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы
В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось
Как пояснили собеседники РБК, в b2b-сегменте возник одномоментный спрос на ноутбуки и персональные компьютеры, который они связывают с массовым переходом сотрудников крупных компаний на удаленную работу из-за распространения коронавируса.РБКвчера в 17:00
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В России может возникнуть дефицит ноутбуков из-за перехода на удаленную работу
Коммерсантъвчера в 23:08
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Общество
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Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
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Союз биатлонистов России (СБР) не собирается вносить изменения в тренерский штаб мужской сборной России.
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"Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу кинотеатров в указанных объектах", - говорится в сообщении.
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В Пскове женщину с подозрением на COVID-19 госпитализировали через суд
С иском к пожилой женщине обратился главный санитарный врач Псковской области. Суд требование истца удовлетворил.
Политика
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По последним данным, в России зарегистрировано 147 случаев коронавируса.
Общество
В России еще четыре человека выздоровели от коронавируса
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Политика
Двоюродный племянник Путина сообщил о планах по созданию партии
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