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Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы
Газета.Ru
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В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.В источнике
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С чего всё начиналось
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Поставщики ноутбуков предупредили о дефиците из-за перехода на удаленку

Как пояснили собеседники РБК, в b2b-сегменте возник одномоментный спрос на ноутбуки и персональные компьютеры, который они связывают с массовым переходом сотрудников крупных компаний на удаленную работу из-за распространения коронавируса.
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Эксперты прогнозируют дефицит ноутбуков из-за перехода на удалёнку

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РИА Новости вчера в 17:45
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