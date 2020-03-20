Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы

В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось

Поставщики ноутбуков предупредили о дефиците из-за перехода на удаленку

Как пояснили собеседники РБК, в b2b-сегменте возник одномоментный спрос на ноутбуки и персональные компьютеры, который они связывают с массовым переходом сотрудников крупных компаний на удаленную работу из-за распространения коронавируса.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Поставщики ноутбуков предупредили о дефиците из-за перехода на удаленку

РБКвчера в 17:00

СМИ сообщило о грядущем дефиците ноутбуков из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 17:45

РБК: из-за коронавируса наступит дефицит ноутбуков

URA.Ruвчера в 19:02

Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы

Lenta.ruвчера в 21:02

В России может возникнуть дефицит ноутбуков из-за перехода на удаленную работу

Коммерсантъвчера в 23:08

Из-за коронавируса и «удаленки» возник дефицит ноутбуков

Российская газетавчера в 22:31

СМИ узнали о возможном дефиците ноутбуков из-за коронавируса

Аргументы и Фактывчера в 20:11
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Политика

Трамп решил взять военные полномочия для борьбы с коронавирусом

На брифинге, посвященном борьбе с коронавирусной инфекцией, президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет закон об оборонном производстве (Defense Production Act), который позволит увеличить выпуск масок, респираторов, аппаратов для искусственной вентиляции легких и другого необходимого оборудования, сообщает Reuters.
РБК 18 марта в 14:59
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Здоровье

В Хабаровском крае выявили первые случаи заболевания коронавирусом

В Хабаровском крае зарегистрированы первые три случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019.
Коммерсантъ вчера в 21:20
Общество

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом нового типа, состояние его здоровья не вызывает опасений.
ТАСС вчера в 11:24
Политика

В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Газета.Ru вчера в 10:59
Общество

Поляки захотели присоединить Калининградскую область

Читатели польской Gazeta Wyborcza сочли закрытие Россией границ из-за пандемии коронавируса поводом для присоединения Калининградской области.
РИА Новости вчера в 14:16
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Общество

В России зарегистрировали 52 новых случая заболевания коронавирусом

Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19 сообщил о 52 новых случая заражения коронавирусом в России.
Online47.ru вчера в 13:56
Энергетика

Политолог объяснил, зачем США вводят новые санкции против России

«Введение санкций абсолютно логично в политике Соединённых Штатов, направленной на интенсификацию давления на своих основных геополитических конкурентов — Россию и Китай», — заявил политолог.
Красная весна вчера в 21:00
Наука

В России начались испытания вакцины от коронавируса

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработал прототипы вакцин от коронавируса и приступил к испытаниям на лабораторных животных.
Известия вчера в 20:10
Политика

На Украине заявили о вероятной гибели страны

"Вирус ненависти" в украинцах может привести к гибели страны, заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина".
РИА Новости вчера в 21:04
Политика

Жириновский ответил на слова Шнурова о Крыме

Во время выступления на заседании Госдумы лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал высказывание Сергея Шнурова о принадлежности Крыма к России.
Live24 вчера в 12:48
Общество

РФ направила Франции ноту из-за россиян на борту Costa Pacifica

Посольство России в Париже направило французскому МИДу ноту с просьбой разобраться в ситуации с российскими туристами, которых не выпускают с круизного лайнера Costa Pacifica.
Известия вчера в 23:27
Происшествия

Власти назвали причину разлива мазута в Находке

Deita.ru вчера в 23:15
Футбол

Погба поздравил Кокорина с днем рождения

Поздравляю тебя с днем рождения.
ProstoProSport вчера в 10:25
Энергетика

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Piter.tv вчера в 08:55
Здоровье

Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса

С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
РИА Новости вчера в 06:42
Политика

Больше 100 тысяч россиян подписались против поправок в Конституцию

Именно столько человек подписали открытое обращение в Совет Европы, в котором просят провести правовую экспертизу вносимых поправок Петицию разместили на сайте Change.org.
КМВ Новости вчера в 07:28
Общество

Условия прекращения пандемии коронавируса назвала биолог

Доктор биологических наук, профессор Школы Системной Биологии GMU (США) Анна Баранова объяснила, когда может остановиться распространение нового коронавируса.
Что происходит вчера в 04:43
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru 18 марта в 23:21
Армия и оружие

Под Калининградом развернут РЛС, способную следить за всей Европой

Под Калининградом развернут второй комплекс РЛС "Контейнер", способный следить за всей Европой.
Piter.tv вчера в 01:13
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru вчера в 04:20
Энергетика

Цена российской нефти Urals снизилась до $19 за баррель

В ходе торгов в четверг, 19 марта, баррель нефти Urals подешевел до планки в 18,64 доллара за баррель.
Экономика сегодня вчера в 13:19
Происшествия

В Новосибирске зафиксирован второй заболевший коронавирусом

В Новосибирске зафиксирован второй случай заболевания коронавирусом. На этот раз инфекцию завезли из Италии, передает ГТРК "Новосибирск".
Вести.Ru вчера в 15:25
Волейбол

Волейболист казанского «Зенита» Нгапет заразился коронавирусом

Газета.Ru вчера в 16:22
Политика

Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе

Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Газета.Ru 18 марта в 09:32
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Энергетика

Цены на нефть марки Brent выросли на 16%

Мировые цены на нефть растут после вчерашнего обвала, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 15:36
Политика

Трамп изменил формат саммита G7 из-за коронавируса

Саммит G7 в июне 2020 года пройдет в формате видеоконференции. Такое решение принял президент США Дональд Трамп.
Российская газета вчера в 20:27
Происшествия

В Бурятии за взятку в 8 млн рублей задержан глава отдела полиции

Улан-Удэ, 19 марта 2020, 13:22 — REGNUM В Бурятии задержан начальник местного отдела внутренних дел в Тункинском районе по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
REGNUM вчера в 06:22
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