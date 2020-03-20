Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы

В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось

Поставщики ноутбуков предупредили о дефиците из-за перехода на удаленку

Как пояснили собеседники РБК, в b2b-сегменте возник одномоментный спрос на ноутбуки и персональные компьютеры, который они связывают с массовым переходом сотрудников крупных компаний на удаленную работу из-за распространения коронавируса.
РБК17:00

Подробнее о событии

Поставщики ноутбуков предупредили о дефиците из-за перехода на удаленку

РБК17:00

СМИ сообщило о грядущем дефиците ноутбуков из-за коронавируса

РИА Новости17:45

В России может возникнуть дефицит ноутбуков из-за перехода на удаленную работу

Коммерсантъ23:08

РБК: из-за коронавируса наступит дефицит ноутбуков

URA.Ru19:02

Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы

Lenta.ru21:02

Из-за коронавируса и «удаленки» возник дефицит ноутбуков

Российская газета22:31

СМИ узнали о возможном дефиците ноутбуков из-за коронавируса

Аргументы и Факты20:11
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 23:23, Ашберн
Культура

Церемонию награждения «Золотой маски» перенесли из-за коронавируса

Церемонию награждения российской национальной театральной премией «Золотая маска» перенесли из-за пандемии коронавируса.
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Володин предложил продумать механизмы поддержки для бизнеса

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил продумать механизмы поддержки бизнеса, в частности, туристического и развлекательного, который терпит убытки из-за коронавируса.
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ForZe распустила состав по Dota 2

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Как оказалось, среди пациентов со II группой крови зараженных было 37,75%.
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Политолог объяснил, зачем США вводят новые санкции против России

«Введение санкций абсолютно логично в политике Соединённых Штатов, направленной на интенсификацию давления на своих основных геополитических конкурентов — Россию и Китай», — заявил политолог.
Красная весна 21:00
Общество

Ростехнадзор объявил о режиме работы в связи с коронавирусом

В связи со сложившейся ситуацией по профилактике коронавируса в Сахалинском управлении Ростехнадзора установлен специальный режим посещения.
Сахалин.Инфо 22:40
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Стоимость нефти Brent выросла на 17%

Мировые цены на нефть продолжают расти: стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 17%, WTI — на 35%, следует из данных торгов.
РБК 15:54
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru 09:14
Общество

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:40
Авто

Обновленный китайский «УАЗ» BJ212 поступил в продажу

Китайский автогигант BAW объявил старт продаж обновленной версии внедорожника BJ212.
Новые автомобили вчера в 01:04
Происшествия

На рынке в Ростовской области произошел пожар

Газета.Ru 22:55
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 16:07
Здоровье

В Кузбассе отменены мероприятия с числом участников более 100 человек

Круг участников разрешенных массовых мероприятий сократился с 1000 до 100 человек.
КузПресс 03:23
Экономика

Fitch понизило прогноз роста ВВП России до 1% в 2020 году

В материалах агентства говорится, что эти факторы отразятся на российском экспорте и внутреннем рынке.
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Общество

Поляки захотели присоединить Калининградскую область

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Шоу-бизнес

Тимати трогательно поздравил свою дочь Алису с 6-летием

Напомним, что в 2014 году модель Алена Шишкова подарила рэперу Тимати дочь Алису.
Вокруг ТВ 11:40
Армия и оружие

Американская корпорация похвасталась «уничтожением» С-400 и «Тополь-М»

Как пишет Defence Blog, на мультипликационном видео показано уничтожение ракетного комплекса "Тополь-М" и прикрывающего его ЗРК С-400 "Триумф".
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Армия и оружие

США не смогли отследить подлодку проекта «Борей»

Американский флот в 2015 году не смог обнаружить подлодку во время перехода с Северного флота на Тихоокеанский.
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Презентован недорогой смартфон Samsung Galaxy A41 с тройной камерой

Японский оператор NTT DoCoMo анонсировал бюджетный смартфон Samsung Galaxy A41. В Японии первые продажи начнутся в июне.
Megaobzor.com вчера в 10:53
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Условия прекращения пандемии коронавируса назвала биолог

Доктор биологических наук, профессор Школы Системной Биологии GMU (США) Анна Баранова объяснила, когда может остановиться распространение нового коронавируса.
Что происходит 04:43
Единоборства

Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен

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Гаджеты

Nvidia перенесла дату презентации видеокарт серии Ampere

Источник пишет, что Nvidia решила перенести презентацию своих видеокарт серии Ampere, и коронавирус тут ни причём.
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Здоровье

Проверять на коронавирус всех желающих начнут в Приморье

Как заявила в ходе пресс-конференции первый зам министра здравоохранения Приморского края Тамара Курченко, краевым правительством определены медицинские организации, где проверить себя на коронавирус сможет любой желающий.
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Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 04:20
Происшествия

В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды

В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
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Футбол

Тульский Арсенал оштрафовали за баннер с Терешковой

Во время матча против Рубина в 22-м туре РПЛ фанаты тульского Арсенала на трибунах растянули баннер с изображением героя Советского Союза, первой в мире женщины-космонавта Валентиной Терешковой и надписью «Валя, ты просто космос».
Bethub.org вчера в 11:51
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Одну из теорий Дарвина доказали спустя 161 год

Исследователи из Кембриджского музея смогли доказать гипотезу Чарльза Дарвина о том, что виды животных с внутренним разнообразием могут производить на свет больше подвидов.
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Шоу-бизнес

Седокова ответила на обвинения Гордон в сексе с ее мужем

На фото, опубликованном Седоковой в личном блоге, Гордон узнала свои обои и плинтус, а также джинсы мужа, надетые на певицу.
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Шоу-бизнес

Милош Бикович считает секс без любви «грехом»

Сербский актер Милош Бикович откровенно рассказал о своем отношении к сексу.
Актуальные Новости вчера в 13:11
Как работают Яндекс.Новости?
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