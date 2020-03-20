Коронавирус
Lenta.ruРоссиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы
В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось
Как пояснили собеседники РБК, в b2b-сегменте возник одномоментный спрос на ноутбуки и персональные компьютеры, который они связывают с массовым переходом сотрудников крупных компаний на удаленную работу из-за распространения коронавируса.РБК17:00
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Культура
Церемонию награждения «Золотой маски» перенесли из-за коронавируса
Церемонию награждения российской национальной театральной премией «Золотая маска» перенесли из-за пандемии коронавируса.
Экономика
Володин предложил продумать механизмы поддержки для бизнеса
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил продумать механизмы поддержки бизнеса, в частности, туристического и развлекательного, который терпит убытки из-за коронавируса.
Киберспорт
ForZe распустила состав по Dota 2
Наука
Коронавирусом чаще болеют люди со второй группой крови
Как оказалось, среди пациентов со II группой крови зараженных было 37,75%.
Здоровье
ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса
Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.
Энергетика
Политолог объяснил, зачем США вводят новые санкции против России
«Введение санкций абсолютно логично в политике Соединённых Штатов, направленной на интенсификацию давления на своих основных геополитических конкурентов — Россию и Китай», — заявил политолог.
Общество
Ростехнадзор объявил о режиме работы в связи с коронавирусом
В связи со сложившейся ситуацией по профилактике коронавируса в Сахалинском управлении Ростехнадзора установлен специальный режим посещения.
Энергетика
Стоимость нефти Brent выросла на 17%
Мировые цены на нефть продолжают расти: стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 17%, WTI — на 35%, следует из данных торгов.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Общество
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
Авто
Обновленный китайский «УАЗ» BJ212 поступил в продажу
Китайский автогигант BAW объявил старт продаж обновленной версии внедорожника BJ212.
Происшествия
На рынке в Ростовской области произошел пожар
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Здоровье
В Кузбассе отменены мероприятия с числом участников более 100 человек
Круг участников разрешенных массовых мероприятий сократился с 1000 до 100 человек.
Экономика
Fitch понизило прогноз роста ВВП России до 1% в 2020 году
В материалах агентства говорится, что эти факторы отразятся на российском экспорте и внутреннем рынке.
Общество
Поляки захотели присоединить Калининградскую область
Читатели польской Gazeta Wyborcza сочли закрытие Россией границ из-за пандемии коронавируса поводом для присоединения Калининградской области.
Шоу-бизнес
Тимати трогательно поздравил свою дочь Алису с 6-летием
Напомним, что в 2014 году модель Алена Шишкова подарила рэперу Тимати дочь Алису.
Армия и оружие
Американская корпорация похвасталась «уничтожением» С-400 и «Тополь-М»
Как пишет Defence Blog, на мультипликационном видео показано уничтожение ракетного комплекса "Тополь-М" и прикрывающего его ЗРК С-400 "Триумф".
Армия и оружие
США не смогли отследить подлодку проекта «Борей»
Американский флот в 2015 году не смог обнаружить подлодку во время перехода с Северного флота на Тихоокеанский.
Гаджеты
Презентован недорогой смартфон Samsung Galaxy A41 с тройной камерой
Японский оператор NTT DoCoMo анонсировал бюджетный смартфон Samsung Galaxy A41. В Японии первые продажи начнутся в июне.
Общество
Условия прекращения пандемии коронавируса назвала биолог
Доктор биологических наук, профессор Школы Системной Биологии GMU (США) Анна Баранова объяснила, когда может остановиться распространение нового коронавируса.
Единоборства
Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен
Гаджеты
Nvidia перенесла дату презентации видеокарт серии Ampere
Источник пишет, что Nvidia решила перенести презентацию своих видеокарт серии Ampere, и коронавирус тут ни причём.
Здоровье
Проверять на коронавирус всех желающих начнут в Приморье
Как заявила в ходе пресс-конференции первый зам министра здравоохранения Приморского края Тамара Курченко, краевым правительством определены медицинские организации, где проверить себя на коронавирус сможет любой желающий.
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Происшествия
В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды
В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
Футбол
Тульский Арсенал оштрафовали за баннер с Терешковой
Во время матча против Рубина в 22-м туре РПЛ фанаты тульского Арсенала на трибунах растянули баннер с изображением героя Советского Союза, первой в мире женщины-космонавта Валентиной Терешковой и надписью «Валя, ты просто космос».
Наука
Одну из теорий Дарвина доказали спустя 161 год
Исследователи из Кембриджского музея смогли доказать гипотезу Чарльза Дарвина о том, что виды животных с внутренним разнообразием могут производить на свет больше подвидов.
Шоу-бизнес
Седокова ответила на обвинения Гордон в сексе с ее мужем
На фото, опубликованном Седоковой в личном блоге, Гордон узнала свои обои и плинтус, а также джинсы мужа, надетые на певицу.
Шоу-бизнес
Милош Бикович считает секс без любви «грехом»
Сербский актер Милош Бикович откровенно рассказал о своем отношении к сексу.