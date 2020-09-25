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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиян предупредили о дополнительных тратах при ипотеке

Эксперты в сфере финансовой грамотности в беседе с РИА Новости предупредили россиян о дополнительных тратах, которые могут появиться при оформлении ипотеки.В источнике
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Pravda.Ru

Адвокат рассказал о дополнительных тратах при оформлении ипотеки

Pravda.Ru03:35
ИА Красная Весна

Эксперты рассказали план действий при взятии ипотеки во время пандемии

ИА Красная Весна02:34
Lenta.ru

Россиян предупредили о дополнительных тратах при ипотеке

Lenta.ru20:53
Газета Кемерова

Эксперты предупредили россиян о дополнительных тратах при ипотеке

Газета Кемерова22:36
Политическая Экспертиза

Эксперты рассказали, какие траты могут поджидать при оформлении ипотеки

Политическая Экспертиза22:31
VSE42.RU

Российские эксперты рассказали об издержках при оформлении ипотеки

VSE42.RU01:08
ПРАЙМ

Эксперты рассказали, какие траты поджидают россиян при оформлении ипотеки

ПРАЙМ20:15

В Москве за сутки коронавирус обнаружили более чем у 1,5 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 7 212 новых случаев в 84 регионах, в Москве - 1 560 новых пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.
Интерфакс03:43

Хуснуллин прокомментировал законопроект о реновации в регионах России

Москва, 25 сентября 2020, 00:14 — REGNUM Законопроект о распространении программы реновации на всю Россию направлен на ускорение расселения граждан из аварийного жилого фонда, заявил 24 сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании «Девелопмент клуба».
REGNUM17:14
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В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет второй волны коронавируса

Первая волна эпидемии коронавирусной инфекции продолжается в России, речи о второй волне не идет, заявил журналистам в пятницу заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
ТАСС03:31

Ринк: Навальный при отравлении «Новичком» умер бы через десять минут

В случае отравления "Новичком" Алексей Навальный почувствовал бы первые симптомы через минуты, а неминуемо скончался бы через 10 минут, заявил в интервью РИА Новости разработчик системы "Новичок" Леонид Ринк.
РИА Новости03:37