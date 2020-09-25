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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиян предупредили о дополнительных тратах при ипотеке

Эксперты в сфере финансовой грамотности в беседе с РИА Новости предупредили россиян о дополнительных тратах, которые могут появиться при оформлении ипотеки.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперты рассказали, какие траты поджидают россиян при оформлении ипотеки

Дополнительные расходы у россиян могут возникнуть еще в самом начале пути к заветному жилью – при оформлении жилищной ссуды. К каким издержкам нужно быть готовым, рассказали РИА Новости эксперты в сфере финансовой грамотности.
ПРАЙМ20:15
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Pravda.Ru

Адвокат рассказал о дополнительных тратах при оформлении ипотеки

Pravda.Ru03:35
VSE42.RU

Российские эксперты рассказали об издержках при оформлении ипотеки

VSE42.RU01:08
ИА Красная Весна

Эксперты рассказали план действий при взятии ипотеки во время пандемии

ИА Красная Весна02:34
Народные новости

Россиянам сообщили о дополнительных тратах при оформлении ипотеки

Народные новости02:36
Газета Кемерова

Эксперты предупредили россиян о дополнительных тратах при ипотеке

Газета Кемерова22:36
Lenta.ru

Россиян предупредили о дополнительных тратах при ипотеке

Lenta.ru20:53
ПРАЙМ

Эксперты рассказали, какие траты поджидают россиян при оформлении ипотеки

ПРАЙМ20:15

Держатель российского воровского общака умер после избиения на зоне

Бывший держатель российского воровского общака, 45-летний Кахабер Парпалия, известный в криминальных кругах, как Каха Гальский, найден мертвым в омском управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Держатель российского воровского общака умер после избиения на зоне
Lenta.ru01:03

Айсен Николаев наградил творческую команду якутского фильма «Пугало»

Глава республики Айсен Николаев наградил творческую команду якутского фильма грамотами и сертификатом, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу главы и правительство республики.
Якутия 2402:20

Небензя прокомментировал обвинения США в адрес Китая в Совбезе ООН

Заявление Крафт явно выделялось по эмоциональности и форме на фоне выступлений представителей других стран, говоривших в основном о необходимости совместной борьбы с последствиями пандемии и выступавших за многосторонний подход.
РИА Новостивчера в 13:24
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Facebook заблокировал три сети аккаунтов, связанных с Россией

Facebook объявила об удалении трех сетей аккаунтов в принадлежащих ей соцсетях, которые, как утверждают в американской компании, были созданы в России, за нарушение ее политики в отношении иностранного или правительственного вмешательства, об этом сообщается на сайте Facebook.
Интерфакс03:35