Россиян предупредили о дополнительных тратах при ипотеке
Эксперты в сфере финансовой грамотности в беседе с РИА Новости предупредили россиян о дополнительных тратах, которые могут появиться при оформлении ипотеки.В источнике
С чего всё началось
Эксперты рассказали, какие траты поджидают россиян при оформлении ипотеки
Дополнительные расходы у россиян могут возникнуть еще в самом начале пути к заветному жилью – при оформлении жилищной ссуды. К каким издержкам нужно быть готовым, рассказали РИА Новости эксперты в сфере финансовой грамотности.
ПРАЙМ20:15
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