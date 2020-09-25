Партнер департамента информационных технологий столицы NtechLab запустил пилотные проекты в десяти городах, включая Нижний Новгород, где установят 3 тыс. камер с системой распознавания лиц, чтобы штрафовать нарушителей карантина и разыскивать преступников.
Следы воздействия на холинэстеразу у оппозиционера Алексея Навального могли быть обнаружены после применения омскими врачами средств, которые вводят во время естественной комы, считает разработчик боевого отравляющего вещества "Новичок" Леонид Ринк.
Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Несмотря на далеко незавидный вид, в последнее время кнопочные телефоны пользуются довольно-таки устойчивой популярностью, сообщает сайт Piter.tv Всё дело в том, что кнопочные телефоны гораздо дольше держат зарядку, имеют более устойчивую связь, а также устойчивы к перепадам температур, рассказал агентству "Прайм" директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.