Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Lenta.ru
Lenta.ru

Россиян предупредили о дополнительных тратах при ипотеке

Эксперты в сфере финансовой грамотности в беседе с РИА Новости предупредили россиян о дополнительных тратах, которые могут появиться при оформлении ипотеки.В источнике
Подробнее о событии
Экономика сегодня

Россиян предупредили о дополнительных расходах при оформлении ипотеки

Экономика сегодня01:14
VSE42.RU

Российские эксперты рассказали об издержках при оформлении ипотеки

VSE42.RU01:08
Политическая Экспертиза

Эксперты рассказали, какие траты могут поджидать при оформлении ипотеки

Политическая Экспертиза22:31
Газета Кемерова

Эксперты предупредили россиян о дополнительных тратах при ипотеке

Газета Кемерова22:36
ПолитРоссия

Желающих оформить ипотеку россиян ждут дополнительные расходы

ПолитРоссия22:03
Lenta.ru

Россиян предупредили о дополнительных тратах при ипотеке

Lenta.ru20:53
ПРАЙМ

Эксперты рассказали, какие траты поджидают россиян при оформлении ипотеки

ПРАЙМ20:15

CAS отклонил апелляцию Зайцевой, но оправдал Вилухину и Романову

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) снял обвинения в нарушении антидопинговых правил с российских биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой, но оставил в силе решение по Ольге Зайцевой.
Газета.Ruвчера в 10:40
1

Московскую систему видеонаблюдения запустят еще в десяти городах

Партнер департамента информационных технологий столицы NtechLab запустил пилотные проекты в десяти городах, включая Нижний Новгород, где установят 3 тыс. камер с системой распознавания лиц, чтобы штрафовать нарушителей карантина и разыскивать преступников.
Коммерсантъ18:29

Разработчик «Новичка» оценил немецкие анализы по «делу Навального»

Следы воздействия на холинэстеразу у оппозиционера Алексея Навального могли быть обнаружены после применения омскими врачами средств, которые вводят во время естественной комы, считает разработчик боевого отравляющего вещества "Новичок" Леонид Ринк.
РИА Новости02:07

Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфаксвчера в 06:05
386

Россиянам назвали преимущества кнопочных телефонов

Несмотря на далеко незавидный вид, в последнее время кнопочные телефоны пользуются довольно-таки устойчивой популярностью, сообщает сайт Piter.tv Всё дело в том, что кнопочные телефоны гораздо дольше держат зарядку, имеют более устойчивую связь, а также устойчивы к перепадам температур, рассказал агентству "Прайм" директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.
Лезги газетвчера в 05:31
70