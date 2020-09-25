Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Lenta.ru
Lenta.ru

Россиян предупредили о дополнительных тратах при ипотеке

Эксперты в сфере финансовой грамотности в беседе с РИА Новости предупредили россиян о дополнительных тратах, которые могут появиться при оформлении ипотеки.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Россиян предупредили о дополнительных тратах при ипотеке

Lenta.ru20:53
ПРАЙМ

Эксперты рассказали, какие траты поджидают россиян при оформлении ипотеки

ПРАЙМ20:15
Показать все источники

ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области
REGNUMвчера в 12:02
323

Собянин попросил глав крупных компаний вернуть сотрудников на удаленку

«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу», ‒ говорится в сообщении.
Ведомостивчера в 11:26
1K

Более 120 человек задержали во всём мире за продажу фальшивых лекарств

Более 120 человек были задержаны в марте в ходе спецоперации по всему миру за продажу в интернете поддельных медицинских препаратов, включая противовирусные лекарства и маски, заявил начальник Национального центрального бюро Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук.
RT на русском19:38

В Нижегородской области нашли тело пропавшей 9-летней девочки

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство малолетнего" после того, как на пустыре в поселке Неклюдово было обнаружено тело девятилетней девочки, пропавшей в четверг вечером.
Российская газета19:11

Глава Приморья предложил оставлять до 5% улова рыбы в регионе

Необходимо, чтобы до 5% улова рыбы оставалось в Приморье, чтобы обеспечить местных жителей продукцией по доступной цене, заявил губернатор региона Олег Кожемяко на совещании с секретарём Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.
Парламентская газетавчера в 08:12

Второе за четыре дня землетрясение произошло в Сибири

В Горловской впадине в Искитимском районе Новосибирской области произошло второе за последние четыре дня землетрясение в Сибири, передает ТАСС со ссылкой на директора Алтае-Саянского филиала «Единой геофизической служба РАН» Александра Еманова.
Lenta.ruвчера в 07:40
21

Горбачев оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию

Настало время, когда премию будут получать не "по блату", а за реальные заслуги, заявил первый президент Советского Союза Михаил Горбачев, комментируя выдвижение российского лидера Владимира Путина на Нобелевскую премию мира.
РИА Новостивчера в 10:46
1,2K