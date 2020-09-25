«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу», ‒ говорится в сообщении.
Более 120 человек были задержаны в марте в ходе спецоперации по всему миру за продажу в интернете поддельных медицинских препаратов, включая противовирусные лекарства и маски, заявил начальник Национального центрального бюро Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук.
Необходимо, чтобы до 5% улова рыбы оставалось в Приморье, чтобы обеспечить местных жителей продукцией по доступной цене, заявил губернатор региона Олег Кожемяко на совещании с секретарём Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.
В Горловской впадине в Искитимском районе Новосибирской области произошло второе за последние четыре дня землетрясение в Сибири, передает ТАСС со ссылкой на директора Алтае-Саянского филиала «Единой геофизической служба РАН» Александра Еманова.
Настало время, когда премию будут получать не "по блату", а за реальные заслуги, заявил первый президент Советского Союза Михаил Горбачев, комментируя выдвижение российского лидера Владимира Путина на Нобелевскую премию мира.