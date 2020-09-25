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Lenta.ru
Lenta.ru 

Россиян предупредили о дополнительных тратах при ипотеке

Эксперты в сфере финансовой грамотности в беседе с РИА Новости предупредили россиян о дополнительных тратах, которые могут появиться при оформлении ипотеки.В источнике
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Газета Кемерова

Эксперты предупредили россиян о дополнительных тратах при ипотеке

Газета Кемерова22:36
Политическая Экспертиза

Эксперты рассказали, какие траты могут поджидать при оформлении ипотеки

Политическая Экспертиза22:31
Lenta.ru

Россиян предупредили о дополнительных тратах при ипотеке

Lenta.ru20:53
ПолитРоссия

Желающих оформить ипотеку россиян ждут дополнительные расходы

ПолитРоссия22:03
ПРАЙМ

Эксперты рассказали, какие траты поджидают россиян при оформлении ипотеки

ПРАЙМ20:15

Новый марсоход НАСА оснащен рентгеновским прибором для поисков окаменелостей

На нашей планете горные породы, называемые строматолитами, которые претерпели хорошо различимые изменения под действием древних колоний бактерий являются лишь одним из примеров окаменелостей, хранящих следы древней жизни.
AstroNews.ru23 сентября в 14:02

В Нижегородской области нашли тело пропавшей 9-летней девочки

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство малолетнего" после того, как на пустыре в поселке Неклюдово было обнаружено тело девятилетней девочки, пропавшей в четверг вечером.
Российская газета19:11

ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUMвчера в 12:02
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Суд в Иркутске заключил сбежавших «Бонни и Клайда» под стражу

Иркутск, 25 сентября 2020, 06:02 — REGNUM Октябрьский районный суд Иркутска 24 сентября арестовал 31-летнего мужчину и 24-летнюю женщину, ранее осужденных за разбойные нападения и сбежавших из-под стражи 7 сентября, на срок до 21 ноября.
REGNUM23:02

Кремль подтвердил обсуждение Путиным и Макроном ситуации с Навальным

Ранее газета Monde опубликовала материал, в котором говорится, что российский президент рассказал Макрону о том, что есть другие версии отравления оппозиционера и блогера Алексея Навального.
Evo-rus.comвчера в 13:48
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Виссарионовцы построили Уссу заимку

Виссарионовцы строили дома красноярской элите, в том числе построили дом Виктору Уссу на 37 участке в деревне Акулинино, дом в его личной заимке в Балахтинском районе, провели реконструкцию личной бани губернатора в резиденции «Сосны» (в июле-августе 2020 года), сообщает Сибиряк на своем Телеграм-канале.
ИА Хакасия22:50

МВД Белоруссии сообщило о массовых жалобах на «выходки» протестующих

Минск, 25 сентября 2020, 06:09 — REGNUM Несколько сотен человек — жителей Минска — обратились в милицию за последние сутки в связи с действиями участников акций протеста, сообщила 24 сентября пресс-служба МВД Белоруссии.
REGNUM23:09
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