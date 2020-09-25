На нашей планете горные породы, называемые строматолитами, которые претерпели хорошо различимые изменения под действием древних колоний бактерий являются лишь одним из примеров окаменелостей, хранящих следы древней жизни.
Иркутск, 25 сентября 2020, 06:02 — REGNUM Октябрьский районный суд Иркутска 24 сентября арестовал 31-летнего мужчину и 24-летнюю женщину, ранее осужденных за разбойные нападения и сбежавших из-под стражи 7 сентября, на срок до 21 ноября.
Виссарионовцы строили дома красноярской элите, в том числе построили дом Виктору Уссу на 37 участке в деревне Акулинино, дом в его личной заимке в Балахтинском районе, провели реконструкцию личной бани губернатора в резиденции «Сосны» (в июле-августе 2020 года), сообщает Сибиряк на своем Телеграм-канале.
Минск, 25 сентября 2020, 06:09 — REGNUM Несколько сотен человек — жителей Минска — обратились в милицию за последние сутки в связи с действиями участников акций протеста, сообщила 24 сентября пресс-служба МВД Белоруссии.