Виссарионовцы построили Уссу заимку

Виссарионовцы строили дома красноярской элите, в том числе построили дом Виктору Уссу на 37 участке в деревне Акулинино, дом в его личной заимке в Балахтинском районе, провели реконструкцию личной бани губернатора в резиденции «Сосны» (в июле-августе 2020 года), сообщает Сибиряк на своем Телеграм-канале.