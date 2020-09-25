Эксперты в сфере финансовой грамотности в беседе с РИА Новости предупредили россиян о дополнительных тратах, которые могут появиться при оформлении ипотеки.

Россиян предупредили о дополнительных тратах при ипотеке

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