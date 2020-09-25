Экономика
Lenta.ruРоссиян предупредили о дополнительных тратах при ипотеке
Эксперты в сфере финансовой грамотности в беседе с РИА Новости предупредили россиян о дополнительных тратах, которые могут появиться при оформлении ипотеки.
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Эксперты рассказали, какие траты могут поджидать при оформлении ипотеки
Политическая Экспертизавчера в 22:31
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Шоу-бизнес
Отец Киркорова госпитализирован в кардиологическое отделение
BFM.ru вчера в 13:33
Общество
За сутки в Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.
Интерфакс 00:28
Общество
Назван основной показатель для оценки второй волны коронавируса
Осенний рост числа заразившихся коронавирусом нельзя называть "второй волной", добавила она.
РИА Новости вчера в 23:20
Происшествия
В Москве погибла дочь артиста Владимира Конкина
Дочь артиста Владимира Конкина трагически погибла в столице, сообщает агентство "Москва".
Российская газета вчера в 06:11
Общество
Цена препарата от коронавируса «Авифавир» составит около 8000 рублей
Накануне пресс-служба РФПИ сообщила, что перед началом розничных продаж препарата от коронавируса – «Авифавира» – его стоимость будет снижена на 30% по сравнению с конкурентами.
Ведомости вчера в 06:17
Общество
Источник сообщил о возможном повторении в Москве карантина для пожилых
"Число заболевших коронавирусом в Москве медленно, но верно растет, что ставит под угрозу жизнь и здоровье прежде всего пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс вчера в 12:49
Шоу-бизнес
Актриса из сериала «Кухня» порадовала поклонников смелым фото
Известная по сериалу «Кухня» актриса Мария Горбань порадовала поклонников смелым фото с отдыха на Мальдивах.
ФАН вчера в 22:47
Политика
Горбачев поддержал протестующих в Белоруссии
Lenta.ru вчера в 12:20
Здоровье
За сутки в Алтайском крае умерли 8 человек с коронавирусом
За минувшие 24 часа в Алтайском крае еще у 81 человека подтвержден диагноз «коронавирус», переболело — 33 пациента, зарегистрировано 8 летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти четырех пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.com вчера в 01:58
Общество
Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
Более 16 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано во Франции за прошедшие сутки, это новый антирекорд, сообщает санитарная служба страны Santé Publique.
РИА Новости вчера в 15:05
Политика
Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
Ранее, в 2013 году Комков уже выдвигал Путина на Нобелевскую премию мира, назвав российского президента "признанным мировым лидером, способным остановить сегодня надвигающуюся планетарную катастрофу".
РИА Новости вчера в 19:21
Происшествия
В Нижегородской области задержан подозреваемый в убийстве девочки
В Нижегородской области следователи СО по городу Бор совместно с сотрудниками полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 9-летней девочки.
Российская газета 00:31
Шоу-бизнес
Новое видео Галкина с Аллой Пугачевой раскритиковали подписчики
На видео Алла Борисовна запечатлена крупным планом. Однако не все подписчики сошлись во мнении относительно видео.
RuNews24.ru вчера в 03:51
Футбол
Немецкая «Бавария» победила «Севилью» и выиграла Суперкубок УЕФА
Немецкий футбольный клуб «Бавария» в дополнительное время одержал победу над испанской «Севильей» со счетом 2:1 в матче за Суперкубок УЕФА.
Известия вчера в 19:37
Происшествия
Во Вьетнаме накрыли сеть по продаже использованных презервативов
Газета.Ru вчера в 19:17
Происшествия
Стало известно «наказание» Харрисона Форда за опасный авиаинцидент
Актер Харрисон Форд прошел специальный учебный курс после опасного авиаинцидента с выездом на взлетно-посадочную полосу, сообщает издание TMZ.
Газета.Ru вчера в 20:04
Общество
В США казнили первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория
Правительство США казнило первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория на смертную казнь на федеральном уровне, сообщает местный телеканал WTHI.
РИА Новости вчера в 19:20
Кино
Вышел трейлер сериала Саймона Пегга и Ника Фроста «Искатели правды»
В YouTube появился трейлер совместного сериала Саймона Пегга и Ника Фроста «Искатели правды».
Культуромания вчера в 07:12
Авто
АвтоВАЗ выпустил первый экземпляр новой Lada Largus FL
Российский автопроизводитель собрал первый обновлённый Lada Largus FL на своем заводе.
SpeedMe вчера в 22:56
Технологии
Правительство РФ решило обеспечить всех российских учителей планшетами
Планы правительства РФ по обеспечению всех учителей средних школ планшетными компьютерами озвучил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуд Шадаев на 24 сентября на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.
ИА Красная Весна вчера в 07:16
Политика
В Париже начали расследование утечки данных о беседе Макрона и Путина
Известия вчера в 21:10
Политика
Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей
«Стоит напомнить, что в соответствии с новыми поправками в конституцию заработная плата ниже МРОТа является недопустимой», — отметил президент.
Замана 23 сентября в 10:00
Общество
Организаторы карнавала в Рио-де-Жанейро отменяют февральские гулянья
Российская газета вчера в 22:37
Здоровье
Регионы готовят больницы к росту числа заболевших коронавирусом
Некоторые регионы РФ уже запаслись аппаратами ИВЛ, средствами индивидуальной защиты и развернули дополнительные койки в ожидании второй волны.
66.ru 00:35
Гаджеты
Samsung представил бюджетную версию смартфона Galaxy S20
Компания Samsung представила бюджетную версию смартфона Samsung Galaxy S20, получившую название Fan Edition.
Деловое.ТВ вчера в 02:54
Здоровье
Вакцина «Ультрикс» поступит в частные клиники России не раньше октября
Отмечается, что у российских граждан не будет возможности пройти вакцинацию этим препаратом в рамках системы добровольного медицинского страхования.
Evo-rus.com вчера в 09:52
Экономика
Годовая инфляция в Томской области в августе составила 3,8%
В августе 2020 года годовая инфляция в России в целом составила 3,6% (+0,2 п.п. к июлю).
Томская интернет-газета вчера в 03:37
Армия и оружие
Путин лично посетит учения «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр
Финальный этап учений "Кавказ-2020" посетит президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.
Народные новости вчера в 08:28
Общество
В выходные на Землю обрушится магнитная буря
Центр погоды ФОБОС сообщил о надвигающейся магнитной буре. Она ожидается в ближайшие выходные – 26 и 27 сентября.
Вести.Ru вчера в 10:33