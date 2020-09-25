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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиян предупредили о дополнительных тратах при ипотеке

Эксперты в сфере финансовой грамотности в беседе с РИА Новости предупредили россиян о дополнительных тратах, которые могут появиться при оформлении ипотеки.В источнике
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ПолитРоссия

Желающих оформить ипотеку россиян ждут дополнительные расходы

ПолитРоссия22:03
Lenta.ru

Россиян предупредили о дополнительных тратах при ипотеке

Lenta.ru20:53
ПРАЙМ

Эксперты рассказали, какие траты поджидают россиян при оформлении ипотеки

ПРАЙМ20:15
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Ученые обнаружили мерцающую тень сверхмассивной черной дыры

Ученые из института имени Планка изучили архивные данные астрономических наблюдений за сверхмассивной черной дырой М87*, которая находится в центре эллиптической галактики М87 в созвездии Девы, и выяснили, что ее тень меняется со временем и мерцает, пишет Astrophysical Journal.
Ученые обнаружили мерцающую тень сверхмассивной черной дыры
Аргументы и Факты23 сентября в 11:34
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Ксения Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса

Телеведущая Ксения Собчак и Елена Соглаева, супруга бывшего вице-президента «Роснефти» Игоря Соглаева, 23 сентября расторгли договоры по покупке долей в компаниях «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и «Монерон» (входят в группу «Монерон»), рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.
Ведомости17:53

Собянин попросил глав крупных компаний вернуть сотрудников на удаленку

«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу», ‒ говорится в сообщении.
Ведомостивчера в 11:26
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Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на забор вокруг дома Киркорова

Московский штаб основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального подал жалобы в Росприроднадзор и прокуратуру из-за дома певца Филиппа Киркорова в Подмосковье, перекрывающего доступ к Москве-реке.
РБКвчера в 15:56
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CAS отклонил апелляцию Зайцевой, но оправдал Вилухину и Романову

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) снял обвинения в нарушении антидопинговых правил с российских биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой, но оставил в силе решение по Ольге Зайцевой.
Газета.Ruвчера в 10:40
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Лавров: ОЗХО морочит России голову по ситуации с Навальным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал реакцию властей ФРГ и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на запросы Москвы о предоставлении информации по ситуации с политиком Алексеем Навальным.
Коммерсантъвчера в 12:20
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