Общество

Газета.RuГазета.RuРоссиян предупредили о дождях в середине декабря

Жителей Центральной России в начале следующей недели ожидает плюсовая температура и дождь. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос". Уточняется, что неделя будет отличаться оттепелью и осадками.
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Синоптики рассказали, когда в Москву вернутся морозы

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Синоптики сообщили о дожде в начале недели в Центральной России

РБК09:49

Морозы вернутся в Москву на следующей неделе

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Синоптики пообещали москвичам похолодание

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Зима уступила осени: Синоптики дали мокрый прогноз на ближайшие дни

Царьград08:59

Россиян предупредили о дождях в середине декабря

URA.Ru11:59

«Мороз и солнце». Синоптики рассказали, когда в Москву вернётся русская зима

Life.ru10:24
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Общество

Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты

Реальная стоимость монеты, продаваемой жителем Санкт-Петербурга за миллиард рублей, составляет всего 100 или 200 рублей.
Lenta.ru 14:53
Политика

На Украине упрекнули Киев в развале целостности страны

Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко заявил, что Украина не ценит территории, которые были подарены ей во времена Советского Союза.
URA.Ru вчера в 22:59
Фигурное катание

Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
РИА Новости 10:00
Общество

ФСИН назвала провокацией видеообращения своих сотрудников

РБК 14:49
Политика

Тысячи украинцев вышли на Майдан из-за переговоров с Россией

Lenta.ru 10:23
Гаджеты

У Xiaomi есть уникальный сгибающийся смартфон с камерой-перевертышем

Представлен смартфон Asus ZenFone 6: аккумулятор емкостью 5000 мА·ч, поворотная сдвоенная камера, экран без вырезов и цена от 40 000 рублей Этой весной был представлен смартфон Asus ZenFone 6, который был оснащен единственной камерой-перевертышем.
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Музыка

Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
РИА Новости вчера в 02:58
Политика

Соратник Ельцина рассказал о ситуации с Крымом в 1991 году

Бывший глава администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов рассказал в беседе с изданием «Взгляд» о ситуации с Крымом и Донбассом в 1991 году.
RT на русском 13:51
Происшествия

В Одинцово локализовали пожар в гостинице

Крупный пожар в здании гостиничного комплекса "Усадьба Ромашково" в подмосковном Одинцово локализован на площади 1050 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 02:21
Происшествия

Валерия опубликовала фото с сыном и его девушкой после ДТП

Певица Валерия опубликовала фото с сыном Арсением Шульгиным и его подругой Лианой, которые попали в ДТП под Петербургом.
РИА Новости 15:01
Спорт

Российские пловцы завоевали четыре золота на чемпионате Европы

Российские пловцы продолжают успешные выступления на проходящем в шотландском Глазго чемпионате Европы.
Вести.Ru 13:54
Армия и оружие

Новейший катер-катамаран «Михаил Казанский» прошел госиспытания

Гидрографический катер-катамаран модульного типа «Михаил Казанский» прошел завершающий этап госиспытаний для ВМФ России.
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Футбол

Карпин — об акции фанатов: «Значит, у нас в футболе что-то не так»

Что же касается отношения — раз это происходит на всех стадионах, значит, что-то у нас в футболе не так.
Спорт-Экспресс 14:11
Музыка

Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»

Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Известия 06:31
Авто

Названы детали, требующие замены при покупке автомобиля с пробегом

Эксперты назвали детали, которые нуждаются в замене при покупке автомобиля с пробегом.
Актуальные Новости вчера в 04:16
Футбол

Федотов стал главным тренером «Сочи»

Владимир Федотов назначен главным тренером футбольного клуба "Сочи", контракт с ним подписан на 2,5 года, сообщил РИА Новости генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко.
РИА Новости 11:43
Политика

МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
RT на русском вчера в 18:44
Шоу-бизнес

Лобода показала ногу с шестью пальцами

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Рамблер 06 декабря в 10:37
Общество

Кудрин прокомментировал сокращения в основанном им фонде

Глава Счетной палаты и основатель Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин на своей странице в Facebook прокомментировал публикацию РБК о закрытии большинства программ КГИ и сокращении финансирования его фонда «Диалог», который поддерживал комитет.
РБК 08:24
Происшествия

В Москве мужчину привязали пищевой пленкой к дереву в парке

РБК 14:58
Энергетика

Газпром: Поддерживать российский внутренний рынок за счет экспорта больше не получится

Для субсидирования работы «Газпрома» на российском рынке уже не хватает доходов от экспорта природного газа.
Росбалт 11:47
Наука

Связь между кесаревым сечением и детским ожирением не подтвердилась

Шведские медики провели исследование, которое опровергло возможную связь детского ожирения со способом рождения.
News.ru 06 декабря в 15:52
Наука

Алкоголь спас наших предков от вымирания

Суть событий вчера в 09:55
Наука

Старение человека происходит в три этапа: в 34, 60 и 78 лет

Московский Комсомолец 04:25
Наука

Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае

В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
News.ru вчера в 14:42
Политика

В США обосновали предъявление импичмента Трампу

Президент США Дональд Трамп виновен в совершении тяжких преступлений и проступков, которые по закону дают основания для его импичмента.
Росбалт вчера в 13:18
Общество

В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

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Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в прокате более миллиарда рублей

Анимационный фильм "Холодное сердце 2" собрал в российском прокате с момента выхода картины на широкие экраны более 1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.
РИА Новости вчера в 03:33
Хоккей

Николай Цулыгин: «У Хартикайнена перелом челюсти, сроки восстановления неизвестны»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ и рассказал о травме нападающего Тему Хартикайнена.
Спорт БИЗНЕС Online 12:50
Общество

В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде

Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
RuNews24.ru 08:48
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