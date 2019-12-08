Жителей Центральной России в начале следующей недели ожидает плюсовая температура и дождь. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос". Уточняется, что неделя будет отличаться оттепелью и осадками.

Россиян предупредили о дождях в середине декабря

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