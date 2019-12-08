Общество
Газета.RuРоссиян предупредили о дождях в середине декабря
Жителей Центральной России в начале следующей недели ожидает плюсовая температура и дождь. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос". Уточняется, что неделя будет отличаться оттепелью и осадками.
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Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Реальная стоимость монеты, продаваемой жителем Санкт-Петербурга за миллиард рублей, составляет всего 100 или 200 рублей.
Политика
На Украине упрекнули Киев в развале целостности страны
Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко заявил, что Украина не ценит территории, которые были подарены ей во времена Советского Союза.
Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
Гаджеты
У Xiaomi есть уникальный сгибающийся смартфон с камерой-перевертышем
Представлен смартфон Asus ZenFone 6: аккумулятор емкостью 5000 мА·ч, поворотная сдвоенная камера, экран без вырезов и цена от 40 000 рублей Этой весной был представлен смартфон Asus ZenFone 6, который был оснащен единственной камерой-перевертышем.
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Политика
Соратник Ельцина рассказал о ситуации с Крымом в 1991 году
Бывший глава администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов рассказал в беседе с изданием «Взгляд» о ситуации с Крымом и Донбассом в 1991 году.
Происшествия
В Одинцово локализовали пожар в гостинице
Крупный пожар в здании гостиничного комплекса "Усадьба Ромашково" в подмосковном Одинцово локализован на площади 1050 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Происшествия
Валерия опубликовала фото с сыном и его девушкой после ДТП
Певица Валерия опубликовала фото с сыном Арсением Шульгиным и его подругой Лианой, которые попали в ДТП под Петербургом.
Спорт
Российские пловцы завоевали четыре золота на чемпионате Европы
Российские пловцы продолжают успешные выступления на проходящем в шотландском Глазго чемпионате Европы.
Армия и оружие
Новейший катер-катамаран «Михаил Казанский» прошел госиспытания
Гидрографический катер-катамаран модульного типа «Михаил Казанский» прошел завершающий этап госиспытаний для ВМФ России.
Футбол
Карпин — об акции фанатов: «Значит, у нас в футболе что-то не так»
Что же касается отношения — раз это происходит на всех стадионах, значит, что-то у нас в футболе не так.
Музыка
Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»
Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Авто
Названы детали, требующие замены при покупке автомобиля с пробегом
Эксперты назвали детали, которые нуждаются в замене при покупке автомобиля с пробегом.
Футбол
Федотов стал главным тренером «Сочи»
Владимир Федотов назначен главным тренером футбольного клуба "Сочи", контракт с ним подписан на 2,5 года, сообщил РИА Новости генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко.
Политика
МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
Шоу-бизнес
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Общество
Кудрин прокомментировал сокращения в основанном им фонде
Глава Счетной палаты и основатель Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин на своей странице в Facebook прокомментировал публикацию РБК о закрытии большинства программ КГИ и сокращении финансирования его фонда «Диалог», который поддерживал комитет.
Энергетика
Газпром: Поддерживать российский внутренний рынок за счет экспорта больше не получится
Для субсидирования работы «Газпрома» на российском рынке уже не хватает доходов от экспорта природного газа.
Наука
Связь между кесаревым сечением и детским ожирением не подтвердилась
Шведские медики провели исследование, которое опровергло возможную связь детского ожирения со способом рождения.
Наука
Алкоголь спас наших предков от вымирания
Наука
Старение человека происходит в три этапа: в 34, 60 и 78 лет
Наука
Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае
В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
Политика
В США обосновали предъявление импичмента Трампу
Президент США Дональд Трамп виновен в совершении тяжких преступлений и проступков, которые по закону дают основания для его импичмента.
Общество
В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в прокате более миллиарда рублей
Анимационный фильм "Холодное сердце 2" собрал в российском прокате с момента выхода картины на широкие экраны более 1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.
Хоккей
Николай Цулыгин: «У Хартикайнена перелом челюсти, сроки восстановления неизвестны»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ и рассказал о травме нападающего Тему Хартикайнена.
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде
Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.