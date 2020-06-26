Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоссиян предупредили о грядущем похолодании

Ряд регионов России ждет на следующей неделе похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в понедельник-вторник в Центральную Россию придет циклон, в результате с начала недели температура заметно снизится.
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с чего всё началось

Аномальное похолодание ожидается в европейской части России на следующей неделе

Резкое похолодание ожидает жителей европейской части России с понедельника. Температура будет ниже нормы на 2-4 градуса практически на всей территории, тепло будет лишь в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАССвчера в 17:26

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Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

Коммерсантъвчера в 22:22

В Гидрометцентре предупредили о надвигающемся похолодании

РБКвчера в 21:22

Аномальное похолодание ожидается в европейской части России на следующей неделе

ТАССвчера в 17:26

Когда и где в России наступит аномальное похолодание, рассказал синоптик

Комсомольская правдавчера в 19:28

Жителей европейской части России с понедельника ожидает резкое похолодание

Эхо Москвывчера в 18:12

Похолодание придет в европейскую часть России в начале следующей недели

Российская газетавчера в 17:47

Россиян предупредили о грядущем похолодании

РИА Новостивчера в 20:33
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Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
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Политика

Порошенко заявил, что у Украины есть «уникальный шанс» вернуть Крым

У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
РИА Новости вчера в 18:16
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Политика

Зеленский заявил, что поражён масштабом наводнений на западе Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, прилетевший в пострадавшую от наводнений Ивано-Франковскую область, рассказал, что поражён масштабом разгула стихии.
RT на русском вчера в 16:59
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Происшествия

Мощный взрыв прогремел в Тегеране

Известия вчера в 19:55
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Происшествия

В Бурятии выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом

Улан-Удэ, 26 июня 2020, 05:32 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 22:32
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Политика

В Конгрессе США проголосуют за создание нового штата

Палата представителей Конгресса США в эту пятницу устроит голосование по статусу столицы страны.
Газета.Ru вчера в 23:41
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Происшествия

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
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Политика

Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной во время видеоконференции с предпринимателем Игорем Гуменным.
Lenta.ru вчера в 23:26
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Кино

Японский робот Эрика снимется в фильме

По сюжету, после улучшения ДНК человека ученый понял, что это принесет больше вреда, чем пользы, поэтому решает помочь роботу Эрике сбежать из тайной лаборатории.
Газета.Ru вчера в 09:29
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Здоровье

Две больницы Омской области ждет аудиторская проверка

Омскрегион вчера в 06:29
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Армия и оружие

Трамп рассказал, что изменил дизайн американских военных кораблей

Президент США Дональд Трамп рассказал, что внес изменения в дизайн военных кораблей.
ТАСС вчера в 19:14
Шоу-бизнес

Телеведущий Константин Ивлев развелся с женой спустя 23 года брака

Телеведущий Константин Ивлев официально развелся с Марией Ивлевой, с которой состоял в браке на протяжении 23 лет.
Gazeta.SPb вчера в 17:15
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Шоу-бизнес

Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru вчера в 13:55
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Происшествия

Адвокат заявил, что Ефремов готов усыновить детей Захарова

Артист Михаил Ефремов осознает, что может сесть в тюрьму, и готов понести наказание, рассказал в эфире "Эха Москвы" адвокат актера Эльман Пашаев.
Москва 24 вчера в 01:52
1K
Общество

С упаковок Unilever пропадут слова «светлый» и «белый»

Компания Unilever уберет со своих упаковок слова "светлый" и "белый" после массовых акций против расизма в США и других странах, сообщается на сайте компании.
Газета.Ru вчера в 16:16
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Шоу-бизнес

Лолита пытается через суд выселить бывшего мужа из квартиры

Известная певица Лолита Милявская планирует выселить из своей квартиры бывшего супруга Дмитрия Иванова, с которым они развелись около года тому назад.
Актуальные Новости вчера в 10:04
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Происшествия

Сахалинец украл почти 9 млн рублей и потратил их на ставки

Сумма ущерба составила около 9 млн.
Газета.Ru вчера в 22:59
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Авто

В Германии попросили возобновить продажи Lada в ЕС

Опубликована открытая петиция с просьбой возобновить продажи машин Lada в странах ЕС, она получила поддержку официального дистрибьютора Lada в Германии Lada Deutschland GmbH.
Взгляд.ру вчера в 23:41
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Общество

В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова

В трансляции Шепелин заметил «ветерана уровня Сталина и Жукова».
FreeNews-Volga вчера в 01:15
Футбол

«Бетис» победил «Эспаньол» в 31-м туре чемпионата Испании

Футболисты "Бетиса" нанесли поражение "Эспаньолу" в домашнем матче 31-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости вчера в 18:17
Общество

Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды

Федеральные власти рекомендовали при необходимости переводить школы на режим дистанционного обучения еще 14 марта.
РБК вчера в 05:52
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Политика

МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о флаге ЛГБТ над посольством США, заявил, что "мы из Кремля не видим здания американского посольства".
РИА Новости вчера в 11:38
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Политика

МИД России следит за планами США по переброске военных в Польшу

Россия внимательно следит за планами США перебросить часть своих военных из Германии в Польшу, заявили в российском МИД.
RT на русском вчера в 04:31
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Происшествия

СМИ узнали мотивы повредившего на параде машину ФСО солдата

РБК вчера в 16:40
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Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
338
Общество

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Нины Кухарчук.
РИА Новости вчера в 10:01
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Политика

В МИД ответили на слова премьера Латвии о «советской оккупации»

Ранее Кариньш в интервью латвийскому телевидению заявил, что латыши "прекрасно могут понять недовольство чернокожих американцев", поскольку якобы во времена "советской оккупации" тоже подвергались дискриминации.
РИА Новости вчера в 12:05
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Кино

Вышел тизер нового сезона сериала «Рассказ служанки»

Piter.tv 24 июня в 14:49
Футбол

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии

«Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.
Коммерсантъ вчера в 17:14
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