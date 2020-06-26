Резкое похолодание ожидает жителей европейской части России с понедельника. Температура будет ниже нормы на 2-4 градуса практически на всей территории, тепло будет лишь в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

с чего всё началось

Ряд регионов России ждет на следующей неделе похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в понедельник-вторник в Центральную Россию придет циклон, в результате с начала недели температура заметно снизится.

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