Общество
РИА НовостиРоссиян предупредили о грядущем похолодании
Ряд регионов России ждет на следующей неделе похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в понедельник-вторник в Центральную Россию придет циклон, в результате с начала недели температура заметно снизится.
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с чего всё началось
Резкое похолодание ожидает жителей европейской части России с понедельника. Температура будет ниже нормы на 2-4 градуса практически на всей территории, тепло будет лишь в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.ТАССвчера в 17:26
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Когда и где в России наступит аномальное похолодание, рассказал синоптик
Комсомольская правдавчера в 19:28
Похолодание придет в европейскую часть России в начале следующей недели
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