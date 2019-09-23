Авто
Новые автомобилиРоссиян предупредили о грядущем росте цен на автомобили
Управляющие дилерских центров советуют российским покупателям не откладывать приобретение новых машин до 2020 года. Они объясняют это тем, что с 1 января стоимость автомобилей увеличится в связи с повышением утилизационного сбора.
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с чего всё началось
Примерно такая же динамика ждет авторынок и до конца года – на уровне минус 2-2,5%, говорит гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин. "Цены на автомобили автопроизводители поднимать к концу года не будут, чтобы не остановить продажи в и так стагнирующем сегменте.РИА Новостивчера в 20:35
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Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Общество
Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:09
Армия и оружие
Объединенная группировка войск на Северном Кавказе празднует 20-летие
В Чеченской республике 23 сентября проходят торжественные мероприятия в честь 20-летия со дня создания Объединенной группы войск на Северном Кавказе, проходящих.
Московский Комсомолец 10:13
Политика
На Украине хотят провести переговоры с Россией по морской границе
Украинское госучреждение "Госгидрография" предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 22:01
Хоккей
Хоккейный ЦСКА по буллитам обыграл СКА в матче КХЛ
Красная весна 16:27
Экономика
Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей
Сбербанк планирует запустить маркетплейс по продаже автомобилей, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров о создании сервиса.
РБК 17:00
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru 08:51
Экономика
Путин поручил узаконить ипотеку под два процента годовых
Изменения в российское законодательство, предусматривающие субсидирование процентной ставки по ипотеке на Дальнем Востоке до 2 процентов годовых, должны быть внесены до 15 декабря 2019 года.
Lenta.ru 03:57
Технологии
Сотовые операторы смогут распознавать абонентов по фото и голосу
"Ростелеком" начал работу над системой удаленной идентификации владельцев виртуальных сим-карт (eSIM) по фотографии лица и голосу, сообщает газета "Известия".
РИА Новости 19:34
Авто
Кроссовер Volkswagen T-Roc получил новый двигатель
Volkswagen укомплектовал новую версию кроссовера T-Roc новым дизельным двигателем, сообщает пресс-служба компании.
Letnews.ru 21 сентября в 04:31
Транспорт
Новые требования при перевозке детей автобусами утвердили в России
В России разработали и утвердили новые требования при перевозке детей автобусами.
Известия 10:49
Космос
Углеводородное царство Титана
В общем, в одном только море Кракена (а на Титане есть другие моря, озера, реки, даже сжиженно-газовые «болота») содержится углеводородов гораздо больше, чем вообще есть углеводородных ресурсов на Земле.
АПН 16:30
Музыка
На Первом канале выйдет шоу «Голос» для бездарных певцов
На Первом канале выйдет аналог шоу «Голос» для непрофессиональных певцов. Телепроект получил название «Щас спою».
Культуромания 16:02
Авто
На какой пробег рассчитаны современные двигатели, раскрыли эксперты
Автомобильные специалисты рассказали СМИ, на какой пробег рассчитаны современные двигатели, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:55
Космос
В NASA заключили контракт на строительство 12 кораблей на Луну
В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключили контракт с корпорацией Lockheed Martin на строительство 12 кораблей для полетов на Луну.
РЕН ТВ 21:44
Политика
Более 2 тыс. человек прибыли на «штурм» «Зоны 51» в Неваде
Более 2 тыс. человек пришли поучаствовать в организованном пользователем Facebook Метти Робертсом шуточном «штурме», которое подразумевает захват военной базы «Зона 51» в американском штате Невада.
РБК 20 сентября в 22:45
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru вчера в 11:21
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости 07:25
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru 12:05
Армия и оружие
В Совфеде оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море
Ранее генерал Бен Ходжес обвинил Россию в блокировке учений НАТО в Чёрном море.
RT на русском 03:27
Авто
Renault начала экспорт нового купе-кроссовера Arkana в страны СНГ
Автоновости дня 04:23
Кино
Ксения Собчак сыграет в новом сериале Богомолова про маньяка
Главного героя играет Никита Ефремов, в роли следователя снимется Юлия Снигирь.
Говорит Москва 10:00
Культура
Савик Шустер хочет подать в суд на Коломойского
Олигарх заявил, что Шустер в 2015 году получил предоплату за десять передач на телеканале «1+1» в размере 2,5 млн рублей, но нарушил условия контракта — взял с гостя деньги за участие.
Gazeta.SPb 21 сентября в 07:57
Происшествия
С загоревшейся у берегов Курил плавбазы эвакуировали более 350 человек
Российская газета 20:39
Интернет
Названы самые распространенные и небезопасные пароли
Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.
Территория новостей вчера в 03:21