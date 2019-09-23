Примерно такая же динамика ждет авторынок и до конца года – на уровне минус 2-2,5%, говорит гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин. "Цены на автомобили автопроизводители поднимать к концу года не будут, чтобы не остановить продажи в и так стагнирующем сегменте.

с чего всё началось

Управляющие дилерских центров советуют российским покупателям не откладывать приобретение новых машин до 2020 года. Они объясняют это тем, что с 1 января стоимость автомобилей увеличится в связи с повышением утилизационного сбора.

Россиян предупредили о грядущем росте цен на автомобили

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