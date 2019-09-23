Авто

Новые автомобилиНовые автомобилиРоссиян предупредили о грядущем росте цен на автомобили

Управляющие дилерских центров советуют российским покупателям не откладывать приобретение новых машин до 2020 года. Они объясняют это тем, что с 1 января стоимость автомобилей увеличится в связи с повышением утилизационного сбора.
Читать в источнике
Комментировать28
с чего всё началось

Дилеры предупредили о росте цен на автомобили

Примерно такая же динамика ждет авторынок и до конца года – на уровне минус 2-2,5%, говорит гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин. "Цены на автомобили автопроизводители поднимать к концу года не будут, чтобы не остановить продажи в и так стагнирующем сегменте.
РИА Новостивчера в 20:35

Подробнее о событии

Дилеры рассказали, когда подорожают автомобили

AutoNews06:23

Дилеры предупредили о грядущем росте цен на автомобили

Автоновости днявчера в 21:34

Дилеры рекомендуют не откладывать приобретение нового авто до 2020 года

CarsWeek.ru02:47

Дилеры ожидают скачка цен на автомобили в 2020 году

Автостат02:12

Дилеры предупредили о скором росте цен на автомобили

URA.Ruвчера в 21:42

Машины продолжат дорожать — опрос дилеров

За рулем05:12

Дилеры советуют не откладывать покупку автомобиля до 2020 года

ПРАЙМвчера в 20:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 22:36, Вашингтон
Общество

На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя

В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Общество

Названы регионы, где чаще всего пропадают дети

Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:09
Армия и оружие

Объединенная группировка войск на Северном Кавказе празднует 20-летие

В Чеченской республике 23 сентября проходят торжественные мероприятия в честь 20-летия со дня создания Объединенной группы войск на Северном Кавказе, проходящих.
Московский Комсомолец 10:13
Политика

На Украине хотят провести переговоры с Россией по морской границе

Украинское госучреждение "Госгидрография" предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 22:01
Хоккей

Хоккейный ЦСКА по буллитам обыграл СКА в матче КХЛ

Красная весна 16:27
Наука

В Самаре создали лазер, способный защитить планету от астероидов

Известия 20:43
Экономика

Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей

Сбербанк планирует запустить маркетплейс по продаже автомобилей, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров о создании сервиса.
РБК 17:00
Экономика

Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих

Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru 08:51
Экономика

Путин поручил узаконить ипотеку под два процента годовых

Изменения в российское законодательство, предусматривающие субсидирование процентной ставки по ипотеке на Дальнем Востоке до 2 процентов годовых, должны быть внесены до 15 декабря 2019 года.
Lenta.ru 03:57
Технологии

Сотовые операторы смогут распознавать абонентов по фото и голосу

"Ростелеком" начал работу над системой удаленной идентификации владельцев виртуальных сим-карт (eSIM) по фотографии лица и голосу, сообщает газета "Известия".
РИА Новости 19:34
Авто

Кроссовер Volkswagen T-Roc получил новый двигатель

Volkswagen укомплектовал новую версию кроссовера T-Roc новым дизельным двигателем, сообщает пресс-служба компании.
Letnews.ru 21 сентября в 04:31
Игры

Для Fallout 4 вышел новый мод, предлагающий игрокам выживать в снегах

Дни24 12:21
Происшествия

В Екатеринбурге горит цех дизель-моторного завода

ТАСС 22:08
Транспорт

Новые требования при перевозке детей автобусами утвердили в России

В России разработали и утвердили новые требования при перевозке детей автобусами.
Известия 10:49
Космос

Углеводородное царство Титана

В общем, в одном только море Кракена (а на Титане есть другие моря, озера, реки, даже сжиженно-газовые «болота») содержится углеводородов гораздо больше, чем вообще есть углеводородных ресурсов на Земле.
АПН 16:30
Музыка

На Первом канале выйдет шоу «Голос» для бездарных певцов

На Первом канале выйдет аналог шоу «Голос» для непрофессиональных певцов. Телепроект получил название «Щас спою».
Культуромания 16:02
Космос

Некоторые элементы ракеты «Ангара» напечатают на 3D-принтере

ТАСС 19:10
Авто

На какой пробег рассчитаны современные двигатели, раскрыли эксперты

Автомобильные специалисты рассказали СМИ, на какой пробег рассчитаны современные двигатели, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:55
Космос

В NASA заключили контракт на строительство 12 кораблей на Луну

В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключили контракт с корпорацией Lockheed Martin на строительство 12 кораблей для полетов на Луну.
РЕН ТВ 21:44
Политика

Более 2 тыс. человек прибыли на «штурм» «Зоны 51» в Неваде

Более 2 тыс. человек пришли поучаствовать в организованном пользователем Facebook Метти Робертсом шуточном «штурме», которое подразумевает захват военной базы «Зона 51» в американском штате Невада.
РБК 20 сентября в 22:45
Шоу-бизнес

Петросян потратил полмиллиона рублей на поездку в Париж с любовницей

9111.ru 06:47
Экономика

В России предлагают ввести «индекс самогона»

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru вчера в 11:21
Происшествия

СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга

РИА Новости 07:25
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения

Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru 12:05
Армия и оружие

В Совфеде оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море

Ранее генерал Бен Ходжес обвинил Россию в блокировке учений НАТО в Чёрном море.
RT на русском 03:27
Авто

Renault начала экспорт нового купе-кроссовера Arkana в страны СНГ

Автоновости дня 04:23
Кино

Ксения Собчак сыграет в новом сериале Богомолова про маньяка

Главного героя играет Никита Ефремов, в роли следователя снимется Юлия Снигирь.
Говорит Москва 10:00
Культура

Савик Шустер хочет подать в суд на Коломойского

Олигарх заявил, что Шустер в 2015 году получил предоплату за десять передач на телеканале «1+1» в размере 2,5 млн рублей, но нарушил условия контракта — взял с гостя деньги за участие.
Gazeta.SPb 21 сентября в 07:57
Происшествия

С загоревшейся у берегов Курил плавбазы эвакуировали более 350 человек

Российская газета 20:39
Интернет

Названы самые распространенные и небезопасные пароли

Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.
Территория новостей вчера в 03:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное