Коронавирус
Lenta.ruРоссиян предупредили о «коварстве» коронавируса
Течение коронавирусной инфекции может внезапно изменить свой курс, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА Новости. Министр пояснил, что на фоне улучшения может появиться новая волна симптомов.
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Происшествия
Дмитрий Захарченко пропал в «Кремлевском централе»
Письма направлялись также отцом Дмитрия Захарченко Виктором, недавно вышедшим на свободу (он был осужден за растрату), и другими его родственниками, однако на них он также не ответил.
Коммерсантъ 10:19
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Экономика
Новак назвал Путину сроки возможного восстановления спроса на нефть
Министр энергетики России Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с компаниями ТЭКа заявил, что близок пик сокращения спроса на нефть, сообщает ТАСС.
РБК 09:13
Происшествия
Вертолет НАТО упал в Ионическое море
Вертолет НАТО потерпел крушение в Ионическом море, его обломки найдены, подтверждена гибель одного человека из шести находившихся на борту, сообщает греческое издание militaire.gr.
РИА Новости 15:56
Общество
Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области
Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями 10 тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
РИА Новости 15:43
Общество
Минобрнауки: Студенты вузов продолжат учиться дистанционно до 11 мая
Студенты российских вузов продолжат учиться в дистанционном формате до 11 мая.
Агентство Москва 11:53
Политика
Согласована дата видеоконференции глав МИД «нормандской четверки»
Видеоконференция министров иностранных дел стран "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе запланирована на 30 апреля, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru вчера в 02:57
Политика
На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»
Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
RT на русском 06:44
Армия и оружие
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru 27 апреля в 08:12
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
РИА Новости 15:06
Происшествия
В Курской области пропал четырехлетний мальчик
РИА Новости 14:38
Наука
Пустыня Сахара признана самым опасным местом на Земле
Международная группа ученых выяснила, какое место было самым опасным в истории Земли.
Pravda.Ru 11:03
Общество
Воробьев сообщил о выходе Подмосковья на плато по коронавирусу
Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева.
Ведомости 11:11
Происшествия
Начальника нижегородского УГИБДД Павла Ржевского нашли мертвым
Руководитель УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым, назначена служебная проверка.
ТАСС 12:21
Шоу-бизнес
Самая молодая миллиардерша в мире поделилась снимком в бикини
Самая молодая миллиардерша в мире и предпринимательница Кайли Дженнер опубликовала откровенное фото в купальнике во время изоляции из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:37
Гаджеты
Как скачать «суперобои» с MIUI 12?
Одна из функций MIUI 12, на которую стоит обратить внимание, – это новые обои MIUI 12 Super Wallpapers.
MobiDevices 09:55
Авто
Новый кроссовер Geely HaoYue представили официально
Китайский автомобильный гигант Geely официально рассекретил новую модель паркетника HaoYue.
Faktom вчера в 06:47
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости 15:15
Космос
В среду близко к Земле пролетит опасный астероид
Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
Терра вчера в 07:41
Здоровье
Мясников рассказал об уникальном пациенте с COVID-19
Состояние пациентов, больных коронавирусом, может очень резко ухудшаться, заявил главврач московской городской больницы № 71 Александр Мясников в эфире Соловьев Live.
РИА Новости 11:14
Общество
В Петербурге рассказали о правилах поездок на дачи в соседние регионы
В правительстве Петербурга рассказали, какие правила нужно соблюдать, если жители города хотят отправиться на майские праздники за пределы Ленинградской области.
FlashNord 10:45
Здоровье
Строгий карантин ввели во всех больницах и соцучреждениях Коми
Власти Республики Коми ввели строгий карантин в больницах и социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием людей, при котором персонал находится по две недели в учреждении или в обсерваторах поблизости, сообщил в среду врио главы региона Владимир Уйба, назвав введенные меры "казарменным положением".
ТАСС 15:32
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 10:18
Общество
В Тульской области введут пропускной режим
В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru вчера в 11:42
Общество
В Крыму продлили режим самоизоляции до 11 мая
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал изменения в указ от 17 марта 2020 года, согласно которым сроки самоизоляции для граждан республики продлеваются до 11 мая.
РИА Новости 13:56
Экономика
Кремль ответил на слова ректора ВШЭ о риске обеднения среднего класса
«Если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», — пояснил ректор ВШЭ.
РБК вчера в 05:54
Энергетика
Мировые цены на нефть демонстрируют рост
Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.
REGNUM 03:37
Здоровье
В правительстве Дагестана рассмотрели вопросы распределения СИЗ
В среду, 29 апреля, в правительстве РД в режиме ВКС под руководством премьер-министра Дагестана Артема Здунова были рассмотрены вопросы распределения приобретенных средств индивидуальной защиты.
Зори Табасарана 11:09
Экономика
Источник раскрыл детали господдержки системообразующих компаний
Осведомленный источник рассказал ТАСС о критериях и формах господдержки системообразующих компаний.
BFM.ru 15:20