Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о морозах в марте

В России весной могут ударить морозы до минус 10 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС в понедельник, 17 февраля.
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с чего всё началось

Синоптики сообщили о похолодании в марте

Морозы до минус 10 градусов возможны в марте в европейской части России, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РБК02:00

Подробнее о событии

Синоптик пообещал резкое похолодание в марте

РИА Новости02:35

Россиян предупредили о похолодании в марте

Газета.Ru02:30

В Гидрометцентре заявили, что сильные морозы еще могут ударить в марте

ТАССвчера в 23:05

Синоптики сообщили о похолодании в марте

РБК02:00

Жителей России предупредили о «нормальных» мартовских морозах

REGNUM03:56

Вильфанд предупредил о возможности сильных морозов в марте

RT на русском00:34

Гидрометцентр спрогнозировал морозы в марте

Российская газета02:11
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Армия и оружие

СМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков

РБК вчера в 13:39
Происшествия

Вылетевший из Уфы в Таиланд лайнер оказался в Москве

Как передает РИА Новости, принадлежащий компании Nordwind лайнер Boeing 777, на борту которого находились 423 человека, покинул аэропорт Уфы в два часа ночи по местному времени.
Российская газета вчера в 23:20
Общество

Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своим заместителям разработать и представить на утверждение программы развития проблемных территорий.
Вести.Ru 02:02
Политика

Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР

Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
RT на русском 02:34
Здоровье

Главе Минздрава предложили заговорить грибок ногтей

Судя по объявлению, которое 17 февраля было продемонстрировано на заседании правительства Калужской области, всем желающим «в рамках акции», предлагают проверить на дому зрение и заказать очки.
Kaluga24.tv 02:06
Космос

Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе

Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.
Ин-спейс.ру 14 февраля в 10:44
Общество

В Волгограде отправили в отставку вице-губернатора

Отправлен в отставку заместитель губернатора Волгоградской области Роман Беков.
REGNUM 01:50
Общество

В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
РБК 02:05
Общество

Найден еще один двойник Меган Маркл

В США найден еще один двойник герцогини Сассекской Меган: ею оказалась стюардесса авиакомпании JetBlue. Об этом сообщает портал Daily Star.
Lenta.ru 03:26
Общество

22 квартиры нашли у замначальника ГИБДД по Воронежской области

Общая стоимость недвижимости составляет 50 млн рублей, рассказали прокуроры.
RuNews24.ru 14 февраля в 13:48
Общество

Книжные магазины приостановили работу в поддержку осужденных по делу «Сети»

Несколько книжных магазинов на сутки приостановили работу в поддержку осужденных по делу «Сети», сообщается на странице книжного магазина «Пиотровский» во «В контакте».
Ведомости 03:47
Происшествия

Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье

Многодетный отец застрелил жену, а после покончил с собой в подмосковном поселке Селятино.
Известия вчера в 12:55
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина уступил «Аризоне»

Газета.Ru вчера в 01:53
Финансы

Курсы валют на сегодня, 17 февраля 2020 года

Курсы валют сегодня 17.02.2020 Центробанк России установлены на уровне: EUR Курс доллара на сегодня, 17 февраля 2020 установленный Центробанком установлен на уровне 63.45 рублей за 1 Доллар.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 16:20
Общество

Роскомнадзор заблокировал два интернет-ресурса с базами данных россиян

Роскомнадзор заблокировал сайты phreaker.pro и dublikat.eu, которые продавали персональные данные россиян.
Газета.Ru 03:29
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Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

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Названы самые популярные иномарки на рынке России в январе

Эксперты агентства «АвтоСТАТ-Инфо» составили ТОП-10 самых популярных иномарок в России по итогам января 2020 года.
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Киркоров прокомментировал «скандал» с Ди Каприо на «Оскаре»

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В Петербурге подан иск к ещё одной сбежавшей из больницы пациентке

В Санкт-Петербурге Роспотребнадзор пытается в судебном порядке вернуть на карантин ещё одну сбежавшую из больницы имени Боткина пациенту, госпитализированную в медучреждение с подозрением на коронавирус.
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Происшествия

Мужчина напал с ножом на прихожан храма в центре Москвы

Мужчина напал с ножом на прихожан в храме Святителя Николая в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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Политика

Китай выразил протест из-за новых санкций США

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан раскритиковал санкции США против шести китайских компаний за сотрудничество с Ираном, Сирией и КНДР.
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В Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбатальона

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Эксперт рассказал, сколько теряет экономика Китая из-за коронавируса

"По грубым подсчетам, в краткосрочной перспективе, упомянутая первая волна эпидемии оказала прямое влияние на китайскую экономику в первом квартале 2020 года, в результате чего потери составят почти 1 триллион юаней (143,1 миллиарда долларов)", - сказал собеседник.
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ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

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Пьяный дебош устроила пассажирка на борту рейса Санкт-Петербург – Сочи

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Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина осваивают горные лыжи

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина попробовали свои силы на горных лыжах.
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Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал положить конец поддержке сирийского президента Башара Асада со стороны России.
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В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
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Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео

Камеры засняли экстремальную посадку во время шторма лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту Хитроу.
РИА Новости 03:26
Общество

В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах

Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».
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