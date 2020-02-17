Общество
Lenta.ruРоссиян предупредили о морозах в марте
В России весной могут ударить морозы до минус 10 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС в понедельник, 17 февраля.
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Морозы до минус 10 градусов возможны в марте в европейской части России, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.РБК02:00
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