Морозы до минус 10 градусов возможны в марте в европейской части России, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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В России весной могут ударить морозы до минус 10 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС в понедельник, 17 февраля.

Россиян предупредили о морозах в марте

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