Зимняя погода может брать небольшие реванши в марте. Морозы до 10 градусов вполне не исключены, сообщил ТАСС в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

с чего всё началось

В России весной могут ударить морозы до минус 10 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС в понедельник, 17 февраля.

Россиян предупредили о морозах в марте

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