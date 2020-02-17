Общество
Lenta.ruРоссиян предупредили о морозах в марте
В России весной могут ударить морозы до минус 10 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС в понедельник, 17 февраля.
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с чего всё началось
Зимняя погода может брать небольшие реванши в марте. Морозы до 10 градусов вполне не исключены, сообщил ТАСС в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.ТАССвчера в 23:05
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Шоу-бизнес
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина осваивают горные лыжи
Происшествия
У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус
Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Экономика
В Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка
В Госдуму внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России.
Футбол
«Зенит» подтвердил переход Кокорина в «Сочи»
Культура
Гибель автора ремикса к «Бригаде» попала на видео
Андрей Иванов был одним из создателей проекта Triplex, который прославился благодаря ремиксу на главную музыкальную тему сериала «Бригада», а также композиции «Собака Баскервилей» и музыке к фильмам «Коллекционер» и «Бой с тенью».
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала, что сделала со своим лицом
Певица Алла Пугачева призналась, что «пластические хирурги – ее лучшие друзья». Также она рассказала, что кое-что изменяла в своем лице.
Армия и оружие
В Алеппо вновь начал работу аэропорт
Государственное телевидение Сирии сообщили о возобновлении работы аэропорта в Алеппо.
Энергетика
Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ).
Шоу-бизнес
Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро
Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
Политика
В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР
Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
Армия и оружие
В Йемене хуситы заявили, что сбили военный самолет арабской коалиции
Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что в пятницу вечером ракетой земля-воздух сбили истребитель арабской коалиции в небе над провинцией Эль-Джауф на северо-западе Йемена.
Футбол
Смолов отреагировал на дебютный гол за «Сельту»
Политика
Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус возмутила подписчиков новой фотосессией
Некоторые поклонники Асмус сравнили ее с зомби из-за закатанных глаз.
Политика
В Кремле дали оценку идее Киева о патрулировании границы в Донбассе
Напомним, 15 февраля президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что будет продвинута идея патрулирования границы с Россией в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ и обеих республик.
Хоккей
Тренера Кучерова отстранили за жестокое обращение с детьми
Детский тренер Геннадий Курдин был отстранен от работы в школе ХК «Авангард», утверждает Spоrt24.
Технологии
Фонд СПО оригинально просит у Microsoft исходники Windows 7
Фонд свободного программного обеспечения (СПО) обратился к Microsoft с просьбой открыть исходный код Windows 7. И сделал это оригинально — на минувшей неделе организация отправила в Редмонд пустой жёсткий диск, на который, как ожидается, запишут исходники системы.
Происшествия
Убивший семью в Калининграде оставил предсмертную записку
Предсмертную записку нашли при обыске в доме жителя Калининграда, устроившего стрельбу у рынка 15 февраля, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СК РФ.
Политика
Путин назначил нового посла в Венесуэле
Президент России Владимир Путин сменил чрезвычайного и полномочного посла РФ в Венесуэле, вместо Владимира Заемского назначен Сергей Мелик-Багдасаров, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Экономика
Рост промпроизводства в России в январе замедлился до 1,1%
Рост промышленного производства в России в январе 2020 года замедлился до 1,1% в годовом выражении с 1,7% в декабре.
Здоровье
Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов
Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Биатлон
Й. Бё отреагировал на критику со стороны российских болельщиков
Третье место досталось нашему соотечественнику Александру Логинову. Ранее ГЛАС сообщал о словах Т. Бё про российских болельщиков.
Общество
Кабмин утвердил виды угроз устойчивой и безопасной работе Рунета
Правительство России утвердило правила централизованного управления сетью связи общего пользования и виды угроз устойчивой, целостной и безопасной работы Рунета.
Экономика
В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменить карту в срок, после 1 июля не смогут получить пенсию.
Происшествия
Табун лошадей провалился под лед в Башкирии
Провалившийся под лед табун лошадей спасли в Башкирии. Об этом 17 февраля сообщает ГТРК «Башкортостан».
Политика
Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии
Россия направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи для соединения Европы и США.
Шоу-бизнес
Бузова прыгнула в толпу со сцены
Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.
Шоу-бизнес
Лобода отреагировала на инцидент с «пьяными» танцами
Исполнительница Светлана Лобода отреагировала на инцидент, из-за которого ее "обвинили" в "пьяных" танцах.