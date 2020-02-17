Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о морозах в марте

В России весной могут ударить морозы до минус 10 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС в понедельник, 17 февраля.
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В Гидрометцентре заявили, что сильные морозы еще могут ударить в марте

Зимняя погода может брать небольшие реванши в марте. Морозы до 10 градусов вполне не исключены, сообщил ТАСС в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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