Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о морозах в марте

В России весной могут ударить морозы до минус 10 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС в понедельник, 17 февраля.
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В Гидрометцентре заявили, что сильные морозы еще могут ударить в марте

Зимняя погода может брать небольшие реванши в марте. Морозы до 10 градусов вполне не исключены, сообщил ТАСС в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

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Российское ПО начнут устанавливать на смартфоны и умные часы

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Футбол

«Ливерпуль» победит «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов 18 февраля

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» - «Ливерпуль» пройдет 18 февраля на арене «Ванда Метрополитано» в Мадриде и начнется в 23:00 по московскому времени.
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Как передает РИА Новости, принадлежащий компании Nordwind лайнер Boeing 777, на борту которого находились 423 человека, покинул аэропорт Уфы в два часа ночи по местному времени.
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Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал уехала из Минска

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