Общество
Lenta.ruРоссиян предупредили о морозах в марте
В России весной могут ударить морозы до минус 10 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС в понедельник, 17 февраля.
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с чего всё началось
Зимняя погода может брать небольшие реванши в марте. Морозы до 10 градусов вполне не исключены, сообщил ТАСС в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.ТАССвчера в 23:05
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Гаджеты
Черный Huawei P40 Pro позирует на новом изображении
Известный сетевой информатор RODENT950 опубликовал рендер, на котором показан смартфон Huawei P40 Pro в черном варианте исполнени корпуса.
Футбол
«Барселоне» разрешили купить нападающего после травмы Дембеле
«Барселона» получила разрешение Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) пополнить состав нападающим, несмотря на закрытое трансферное окно.
Общество
Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских женах
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с "бесплатными проститутками".
Политика
Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы
Все шесть украинских прокуроров, работавших по делу о крушении в Донбассе «Боинга» MH17, отстранены от работы в ходе реформы генеральной прокуратуры.
Культура
Дмитрий Черняков поставил «Садко» в Большом театре
Дмитрий Черняков поставил «Садко» в Большом театре На Исторической сцене Большого театра прошла премьера оперы Римского-Корсакова «Садко» в постановке Дмитрия Чернякова.
Наука
Вирусологи нашли способ защитить организм от всех инфекций разом
На сегодняшний день индивидуальные функции РНК млекопитающих и микро-РНК-эффекторных белков аргонавтов 1-4 (AGO1-AGO4) при вирусной инфекции остаются неясными для исследователей.
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Политика
В Кремле оценили «особое мнение» судьи КС о правопреемстве СССР
Ранее член судейской коллегии предложил не считать Россию правопреемницей СССР, такое мнение он выразил в комментарии к постановлению по делу о компенсации утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий.
Армия и оружие
НАТО не поддержит Турцию в случае военной операции в Идлибе
Североатлантический альянс не станет оказывать военную поддержку Турции в случае начала ею военной операции в Идлибе.
Технологии
Российское ПО начнут устанавливать на смартфоны и умные часы
С 1 июля 2020 года смартфоны и умные часы уже смогут продаваться с российскими аудиовизуальными сервисами, картами, поиском и антивирусом.
Культура
Впервые в Удмуртию привезут скрипку Моцарта
Впервые в Удмуртию привезут скрипку Моцарта.
Здоровье
В Сочи спасли пациентку с «синдромом ошпаренной кожи»
Как рассказали медики, синдром Лайелла, или "Синдром ошпаренной кожи", характеризуется высыпаниями по всему телу, включая ладони, стопы и слизистые оболочки, а впоследствии отслоением эпидермиса (поверхностного слоя кожи) с образованием чрезвычайно болезненных эрозий.
Технологии
В США создан браслет, заглушающий все микрофоны вокруг
В США создан браслет с ультразвуковыми излучателями, который способен заглушить все микрофоны, находящиеся вокруг.
Шоу-бизнес
Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой
Британская телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой. В 2009 году она непродолжительное время встречалась с принцем Гарри.
Гаджеты
Samsung Galaxy Z Flip проверили на прочность
Автор YouTube-канала JerryRigEverything Зак Нельсон испытал на прочность новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip.
Политика
В ЛНР назвали озвученные Зеленским данные о пленных недостоверными
Представленная президентом Украины Владимиром Зеленским информация о числе пленных, подлежащих обмену с Киевом, недостоверна, заявила в понедельник представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы по обмену пленными ЛНР Ольга Кобцева.
Гаджеты
Apple продаёт восстановленные 16-дюймовые MacBook Pro со скидкой 15%
Начальная сборка восстановленных MacBook Pro предусматривает использование 6-ядерного процессора линейки Core i7, ОЗУ объёмом 16 Гб, а также постоянный накопитель на 512 Гб и видеоадаптер Radeon Pro 5300M.
Политика
Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белград
Политика
Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
Футбол
«Ливерпуль» победит «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов 18 февраля
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» - «Ливерпуль» пройдет 18 февраля на арене «Ванда Метрополитано» в Мадриде и начнется в 23:00 по московскому времени.
Гаджеты
Характеристики камеры HUAWEI P40 утекли в сеть
Инсайдеры не только рассекретили модель основного сенсора новинки, но и подробно рассказали о технологиях, благодаря которым аппарат обеспечит своим владельцам высокое качество мобильной съёмки.
Происшествия
Вылетевший из Уфы в Таиланд лайнер оказался в Москве
Как передает РИА Новости, принадлежащий компании Nordwind лайнер Boeing 777, на борту которого находились 423 человека, покинул аэропорт Уфы в два часа ночи по местному времени.
Армия и оружие
Армия США закупит тысячу ракет с дальностью полёта более 499 км
Согласно ранее действовавшему Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности, к ракетам малой дальности относятся ракеты с дальностью полёта от 500 до 1000 километров.
Гаджеты
Asus выпустила компактную, но неплохо охлаждаемую видеокарту GeForce RTX 2060 Dual Mini
Экономика
Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Состояние выходца из России Николая Сторонского - одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut - превысило $1,6 млрд.
Гаджеты
В Сети показали первый рендер смартфона Pixel 5 XL от Google
Экономика
Литва проиграла в суде спор с «Газпромом» на 1,4 млрд евро
На оплату адвокатских услуг в 2012-2016 гг. потрачено 9,5 млн евро, еще 950 тыс. евро потрачено на адвокатов в 2016-2019 гг. Литву в споре с "Газпромом" представляла американская Shearman&Sterling, а также литовские адвокаты из Lawin и Tark Grunte Sutkiene.
Культура
Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал уехала из Минска
В Беларуси проходят съемки нового сезона. Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал вернулась в Киев. 17 февраля актриса уже была на Украине.