Общество
Российская газетаМошенники стали чаще похищать баллы со скидочных карт россиян
Мошенники стали чаще списывать с бонусных карт россиян накопленные баллы. О новой нехорошей тенденции сообщает газета "Известия", подробно описывая используемую преступниками схему. Хакеры взламывают личный кабинет человека, а затем расплачивается его бонусами за свои покупки.
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с чего всё началось
Мошенники заинтересовались бонусами россиян в магазинах — количество попыток списать баллы из личных кабинетов на сайтах в 2019 году увеличилось в разы и достигло нескольких тысяч в месяц.Известиявчера в 16:01
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Общество
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Бывший командир украинского неонацистского батальона "Айдар", экс-депутат Рады Сергей Мельничук заявил, что его задержал Интерпол по запросу России.
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Эксперты выяснили, помогают ли маски защититься от вируса
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Суд в Москве приговорил убийцу девушки-блогера к девяти годам колонии
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Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
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Известная певица Наташа Королева выпустила в свет новый сборник старых песен.
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Авто
Названы автомобили, которые непригодны для повторной продажи
Общество
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При появлении второго ребенка семья получит 616 617 рублей, что почти на 150 тысяч больше, чем ранее.
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Экономика
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Происшествия
Прокурор попросил 2 года колонии для издевавшегося над Шамсутдиновым
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Трамп намерен добиться от ФРС снижения ставки из-за вируса
Как отмечается, среди таких решений - уменьшение базовой процентной ставки ФРС.