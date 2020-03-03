Общество

Российская газетаРоссийская газетаМошенники стали чаще похищать баллы со скидочных карт россиян

Мошенники стали чаще списывать с бонусных карт россиян накопленные баллы. О новой нехорошей тенденции сообщает газета "Известия", подробно описывая используемую преступниками схему. Хакеры взламывают личный кабинет человека, а затем расплачивается его бонусами за свои покупки.
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с чего всё началось

Кто правит баллом: у тысяч россиян украдены бонусы со скидочных карт

Мошенники заинтересовались бонусами россиян в магазинах — количество попыток списать баллы из личных кабинетов на сайтах в 2019 году увеличилось в разы и достигло нескольких тысяч в месяц.
Известиявчера в 16:01

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«Известия» рассказали о мошенничестве с бонусами со скидочных карт россиян

ТАССвчера в 19:18

Эксперты предупредили россиян о схемах мошенничества с бонусными картами

РБКвчера в 20:54

Мошенники украли у тысяч россиян бонусы со скидочных карт

URA.Ruвчера в 19:23

Мошенники нашли новый способ обмана с бонусными картами

РЕН ТВвчера в 23:48

Эксперты рассказали о мошенничестве с картами лояльности россиян

Газета.Ruвчера в 19:08

Россиян предупредили о мошенничестве с картами лояльности

РИА Новостивчера в 18:35

У тысяч россиян украли бонусы со скидочных карт

Известиявчера в 17:59
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Общество

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REGNUM вчера в 14:48
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В Греции по запросу России задержан экс-командир «Айдара»

Бывший командир украинского неонацистского батальона "Айдар", экс-депутат Рады Сергей Мельничук заявил, что его задержал Интерпол по запросу России.
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