Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о начале «кибер-коронавируса»

Пандемия коронавируса привела к активизации мошенничества в интернете, злоумышленники воспользовались нарастающим беспокойством россиян. Об этом рассказали РИА Новости IT-эксперты.
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с чего всё началось

Эксперты предупредили о начале «кибер-коронавируса»

Пандемия коронавируса привела к активизации мошенничества в интернете – злоумышленники быстро подхватили нарастающее беспокойство граждан и воспользовались им: теперь многим приходят письма "от ВОЗ", ворующие персональную информацию, а также сборы лже-пожертвований на борьбу с заразой, рассказали РИА Новости IT-эксперты.
РИА Новости20:15

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Эксперты предупредили о начале «кибер-коронавируса»

РИА Новости20:15

Россиян предупредили о начале «кибер-коронавируса»

Lenta.ru21:29

Эксперты рассказали, как киберпреступники наживаются на коронавирусе

РЕН ТВ20:39

Эксперты назвали способы защиты от «киберкоронавируса»

Известия21:55

Россиян предупредили о мошенниках во время пандемии коронавируса

URA.Ru22:26

Россиян предупредили о начале «кибер-коронавируса»

Аргументы и Факты23:09

Пандемия коронавируса привела к активизации интернет-мошенничества

Невские Новости20:55
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 23:45, Ашберн
Политика

Конституционный суд одобрил поправки к Конституции

Конституционный суд (КС) России признал закон о поправках к Основному закону и порядок их принятия соответствующими Конституции, сообщается на сайте суда.
Lenta.ru 09:39
Политика

МТК «Север-Юг» может стать альтернативой Босфору

Становится очевидно, что порт в Астрахани, обладающий важным значением в рамках МТК «Север-Юг», показывает существенные успехи.
ФАН вчера в 16:53
Политика

Суд в США прекратил дело против «Конкорда»

Суд в США удовлетворил просьбу прокуроров закрыть дело против российской компании "Конкорд Менеджмент", следует из решения суда.
РИА Новости 22:26
Общество

Голикова анонсировала совещание рабочей группы Госсовета с регионами

«Завтра в 12:00 рабочая группа Госсовета проведет еще одно мероприятие в виде селекторного совещания с регионами страны, на котором им еще раз будет дополнительно разъяснено, какие возможности они могут использовать, чтобы расширить допуск граждан к тестированию на новый коронавирус», — рассказала Голикова журналистам в понедельник, 16 марта.
Известия 12:31
Общество

Расписание сдачи ЕГЭ изменят из-за коронавируса

Срок досрочной сдачи ЕГЭ в России перенесут на более поздние сроки – это связано с эпидемией коронавируса, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 22:44
Космос

Стала известна дата запуска первого российского аппарата на Луну

Газета.Ru 19:58
Общество

Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19

Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
РИА Новости 20:22
Общество

Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса

Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
REGNUM 14:22
Происшествия

В Чите военный вертолёт произвёл случайный выстрел

В Чите на аэродроме Черёмушки произошёл непроизвольный выстрел из авиапушки военного вертолёта Ми-8, пострадавших нет, заявили в пресс-службе Восточного военного округа.
RT на русском вчера в 10:23
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости вчера в 10:44
Кино

Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой

Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты». Вместо нее появится новая героиня.
Соловей.Инфо вчера в 05:22
Общество

Путин присвоил Ротенбергу звание Героя труда за Крымский мост

Российский лидер Владимир Путин присвоил предпринимателю Аркадию Ротенбергу звание Героя труда России.
Газета.Ru 11:13
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева впервые за 12 лет расплакалась в Первом канале

Gazeta.SPb 20:14
Футбол

Жорже Жезуш сдал положительный тест на коронавирус

Ранее сообщалось о том, что вице-президент "Фламенго" Маурисио Гомес де Матос сдал положительный тест на коронавирус.
Soccer.ru 17:33
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской призналась, что больше не любит мать

В эфире программы Татьяна Плаксина призналась, ее мать много лет оказывала на нее психологическое давление.
Вокруг ТВ 12:44
Экономика

В России запретят выпуск и обращение криптовалюты

Законопроект предусматривает запрет на выпуск и обращение криптовалюты в России, вводит ответственность за нарушение запрета.
Вести.Ru 04:54
Общество

Актёр из сериала «Игра престолов» заразился коронавирусом

News.ru 20:41
Здоровье

Как кузбасские больницы подготовились к эпидемии коронавируса

Кузбасские медучреждения располагают 726 аппаратами искусственной вентиляции лёгких, сообщил Алексей Цигельник.
ВашГород.ру 18:00
Экономика

Сотовые операторы предупредили о росте тарифов

Услуги сотовой связи в России могут вырасти в цене на 20%.
News.ru вчера в 23:21
Общество

В Екатеринбурге закроют на карантин школы и детсады

В Екатеринбурге с 17 марта на карантин закрываются все школы и детские сады. Конкретной даты окончания режима пока нет.
Деловое.ТВ 04:38
Хоккей

КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю

"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Газета.Ru 17:00
Транспорт

РЖД с 17 марта приостанавливает сообщение с Казахстаном

Ранее РЖД сообщили о временном ограничении сообщения с Францией, Германией, Чехией, Молдавией, Польшей, Монголией, Украиной, с 17 марта приостановят движение поездов в Латвию.
ТАСС 14:21
Общество

В Госдуму внесли проект о досрочном выходе на пенсию предпенсионеров

Действующее законодательство предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.
РИА Новости 04:48
Энергетика

Нефть Brent подорожала более чем на 3%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов растет на 3,5%, до $30,65 за баррель по состоянию на 3:49 мск.
ТАСС 20:53
Гаджеты

Чип Apple A14 Bionic из iPhone 12 оказался мощнее Snapdragon 865

Американская компания Apple в этом году выпустит новый флагманский смартфон iPhone 12, который будет работать на процессоре Apple A14 Bionic.
Ридус 07:05
Культура

Актриса Марина Орлова рассказала про съемки сериала о Юлии Началовой

Известная российская актриса Марина Орлова поделилась со СМИ о съемках сериала о певице Юлии Началовой.
Evo-rus.com 13:11
Шоу-бизнес

Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик

Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
RuNews24.ru вчера в 10:46
Космос

Smithsonian (США): десять тенденций, которые определят развитие науки в 2020-х годах (Smithsonian)

В начале 2010-х годов только появились частные космические полеты, «Гугл» стал выдавать первые персонифицированные результаты поиска, а метод редактирования генома CRISPR-Cas9 все еще находился в зачаточном состоянии.
ИноСМИ 08:59
Политика

Зеленский призвал украинцев повышать демографию во время карантина

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев бороться с демографическим кризисом в стране во время карантина из-за угрозы распространения нового типа коронавируса.
News.ru 21:47
Общество

Судно «Морской старт» прибыло из США в Приморье

Посёлок городского типа Славянка, Приморский край, 17 марта 2020, 06:17 — REGNUM Вышедшее из Лонг-Бич 28 февраля сборочно-командное судно Sea Launch Commander прибыло в порт Славянка в российском Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 23:17
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