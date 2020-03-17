Коронавирус
Lenta.ruРоссиян предупредили о начале «кибер-коронавируса»
Пандемия коронавируса привела к активизации мошенничества в интернете, злоумышленники воспользовались нарастающим беспокойством россиян. Об этом рассказали РИА Новости IT-эксперты.
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с чего всё началось
Пандемия коронавируса привела к активизации мошенничества в интернете – злоумышленники быстро подхватили нарастающее беспокойство граждан и воспользовались им: теперь многим приходят письма "от ВОЗ", ворующие персональную информацию, а также сборы лже-пожертвований на борьбу с заразой, рассказали РИА Новости IT-эксперты.РИА Новости20:15
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Политика
Конституционный суд одобрил поправки к Конституции
Конституционный суд (КС) России признал закон о поправках к Основному закону и порядок их принятия соответствующими Конституции, сообщается на сайте суда.
Политика
МТК «Север-Юг» может стать альтернативой Босфору
Становится очевидно, что порт в Астрахани, обладающий важным значением в рамках МТК «Север-Юг», показывает существенные успехи.
Политика
Суд в США прекратил дело против «Конкорда»
Суд в США удовлетворил просьбу прокуроров закрыть дело против российской компании "Конкорд Менеджмент", следует из решения суда.
Общество
Голикова анонсировала совещание рабочей группы Госсовета с регионами
«Завтра в 12:00 рабочая группа Госсовета проведет еще одно мероприятие в виде селекторного совещания с регионами страны, на котором им еще раз будет дополнительно разъяснено, какие возможности они могут использовать, чтобы расширить допуск граждан к тестированию на новый коронавирус», — рассказала Голикова журналистам в понедельник, 16 марта.
Общество
Расписание сдачи ЕГЭ изменят из-за коронавируса
Срок досрочной сдачи ЕГЭ в России перенесут на более поздние сроки – это связано с эпидемией коронавируса, сообщает ИА DEITA.
Общество
Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19
Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
Общество
Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса
Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
Происшествия
В Чите военный вертолёт произвёл случайный выстрел
В Чите на аэродроме Черёмушки произошёл непроизвольный выстрел из авиапушки военного вертолёта Ми-8, пострадавших нет, заявили в пресс-службе Восточного военного округа.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Кино
Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой
Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты». Вместо нее появится новая героиня.
Общество
Путин присвоил Ротенбергу звание Героя труда за Крымский мост
Российский лидер Владимир Путин присвоил предпринимателю Аркадию Ротенбергу звание Героя труда России.
Футбол
Жорже Жезуш сдал положительный тест на коронавирус
Ранее сообщалось о том, что вице-президент "Фламенго" Маурисио Гомес де Матос сдал положительный тест на коронавирус.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской призналась, что больше не любит мать
В эфире программы Татьяна Плаксина призналась, ее мать много лет оказывала на нее психологическое давление.
Экономика
В России запретят выпуск и обращение криптовалюты
Законопроект предусматривает запрет на выпуск и обращение криптовалюты в России, вводит ответственность за нарушение запрета.
Здоровье
Как кузбасские больницы подготовились к эпидемии коронавируса
Кузбасские медучреждения располагают 726 аппаратами искусственной вентиляции лёгких, сообщил Алексей Цигельник.
Экономика
Сотовые операторы предупредили о росте тарифов
Услуги сотовой связи в России могут вырасти в цене на 20%.
Общество
В Екатеринбурге закроют на карантин школы и детсады
В Екатеринбурге с 17 марта на карантин закрываются все школы и детские сады. Конкретной даты окончания режима пока нет.
Хоккей
КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю
"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Транспорт
РЖД с 17 марта приостанавливает сообщение с Казахстаном
Ранее РЖД сообщили о временном ограничении сообщения с Францией, Германией, Чехией, Молдавией, Польшей, Монголией, Украиной, с 17 марта приостановят движение поездов в Латвию.
Общество
В Госдуму внесли проект о досрочном выходе на пенсию предпенсионеров
Действующее законодательство предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.
Энергетика
Нефть Brent подорожала более чем на 3%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов растет на 3,5%, до $30,65 за баррель по состоянию на 3:49 мск.
Гаджеты
Чип Apple A14 Bionic из iPhone 12 оказался мощнее Snapdragon 865
Американская компания Apple в этом году выпустит новый флагманский смартфон iPhone 12, который будет работать на процессоре Apple A14 Bionic.
Культура
Актриса Марина Орлова рассказала про съемки сериала о Юлии Началовой
Известная российская актриса Марина Орлова поделилась со СМИ о съемках сериала о певице Юлии Началовой.
Шоу-бизнес
Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик
Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
Космос
Smithsonian (США): десять тенденций, которые определят развитие науки в 2020-х годах (Smithsonian)
В начале 2010-х годов только появились частные космические полеты, «Гугл» стал выдавать первые персонифицированные результаты поиска, а метод редактирования генома CRISPR-Cas9 все еще находился в зачаточном состоянии.
Политика
Зеленский призвал украинцев повышать демографию во время карантина
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев бороться с демографическим кризисом в стране во время карантина из-за угрозы распространения нового типа коронавируса.
Общество
Судно «Морской старт» прибыло из США в Приморье
Посёлок городского типа Славянка, Приморский край, 17 марта 2020, 06:17 — REGNUM Вышедшее из Лонг-Бич 28 февраля сборочно-командное судно Sea Launch Commander прибыло в порт Славянка в российском Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.