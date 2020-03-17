Пандемия коронавируса привела к активизации мошенничества в интернете – злоумышленники быстро подхватили нарастающее беспокойство граждан и воспользовались им: теперь многим приходят письма "от ВОЗ", ворующие персональную информацию, а также сборы лже-пожертвований на борьбу с заразой, рассказали РИА Новости IT-эксперты.

с чего всё началось

Пандемия коронавируса привела к активизации мошенничества в интернете, злоумышленники воспользовались нарастающим беспокойством россиян. Об этом рассказали РИА Новости IT-эксперты.

Политика Конституционный суд одобрил поправки к Конституции Конституционный суд (КС) России признал закон о поправках к Основному закону и порядок их принятия соответствующими Конституции, сообщается на сайте суда.

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Общество Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.

Происшествия В Чите военный вертолёт произвёл случайный выстрел В Чите на аэродроме Черёмушки произошёл непроизвольный выстрел из авиапушки военного вертолёта Ми-8, пострадавших нет, заявили в пресс-службе Восточного военного округа.

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Хоккей КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю "Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.

Энергетика Нефть Brent подорожала более чем на 3% Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов растет на 3,5%, до $30,65 за баррель по состоянию на 3:49 мск.

Политика Зеленский призвал украинцев повышать демографию во время карантина Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев бороться с демографическим кризисом в стране во время карантина из-за угрозы распространения нового типа коронавируса.