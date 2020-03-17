Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о начале «кибер-коронавируса»

Пандемия коронавируса привела к активизации мошенничества в интернете, злоумышленники воспользовались нарастающим беспокойством россиян. Об этом рассказали РИА Новости IT-эксперты.
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с чего всё началось

Эксперты предупредили россиян о начале «кибер-коронавируса»

Пандемия коронавируса привела к активизации мошенничества в интернете – злоумышленники быстро подхватили нарастающее беспокойство граждан и воспользовались им: теперь многим приходят письма "от ВОЗ", ворующие персональную информацию, а также сборы лже-пожертвований на борьбу с заразой, рассказали РИА Новости IT-эксперты.
РИА Новостивчера в 20:15

Подробнее о событии

ИТ-эксперты предупредили об активности интернет-мошенников на фоне вируса

РБК01:51

Россиян предупредили о мошенниках во время пандемии коронавируса

URA.Ruвчера в 22:26

Защита от «киберкоронавируса»: как распознать мошенников

РЕН ТВ00:50

Эксперты по кибербезопасности рассказали о мошенничестве на тему коронавируса

Коммерсантъ01:42

Эксперты назвали способы защиты от «киберкоронавируса»

Известиявчера в 21:55

Россиян предупредили о начале «кибер-коронавируса»

Lenta.ruвчера в 21:29

Эксперты предупредили россиян о начале «кибер-коронавируса»

РИА Новостивчера в 20:15
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Наука

Ученые выявили еще один путь заражения коронавирусом

МонаВиста вчера в 15:57
Экономика

Европа начнет раздавать деньги из-за коронавируса

Помимо обязательства раздавать деньги из бюджета, правительства Европы договорились об отсрочке налоговых платежей и предоставлении государственных гарантий предприятиям на сумму до десяти процентов ВВП.
Lenta.ru 02:05
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян сообщила, что снова беременна

Симоньян призналась, что даже не знала, «как об этом сообщить без взрыва хохота».
ФАН вчера в 03:56
Гаджеты

В Европе запустили сервис Huawei Music

Китайский гигант Huawei всё больше отходит от использования фирменных сервисов Google и разрабатывает собственные альтернативы.
Игромания.ру вчера в 17:46
Транспорт

В РЖД отменили пассажирские поезда в Казахстан и обратно

1743.ru 00:20
Происшествия

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Москва 24 вчера в 01:57
Происшествия

В Петербурге совершили вооруженный налет на банк

Очевидцы сообщили в полицию, что в банк на углу улицы Дыбенко и проспекта Большевиков ворвались вооруженные мужчины.
Piter.tv вчера в 14:01
Финансы

Bloomberg сообщил о возможном росте доллара до 97 рублей

По оценкам аналитиков, курс доллара к рублю может вырасти на 30%, достигнув отметки в 97 руб. за доллар.
Газета.Ru вчера в 20:39
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк переехал в клинику ухаживать за супругой

Чтобы ухаживать за своей женой, бывший фигурист Пётр Чернышев буквально поселился в больнице, сообщает «СтарХит».
Газета Кемерова вчера в 14:16
Гаджеты

Microsoft раскрыла спецификации Xbox Series X

The GEEK вчера в 11:24
Политика

Лукашенко удивился решению России закрыть границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил удивление по поводу закрытия границы с Россией, которое инициировала Москва.
ФАН вчера в 06:16
Авто

Бурятские умельцы готовят первый вездеход на продажу

Информ Полис online 00:04
Экономика

Индексы США закрылись рекордным обвалом

По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник, 16 марта, ключевые индексы потеряли примерно 12-13% на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса.
Взгляд.ру вчера в 16:55
Общество

Финляндия вводит чрезвычайное положение

"Правительство приняло решение о введении чрезвычайного положения", - сказала Марин в понедельник на пресс-конференции.
Интерфакс вчера в 11:49
Общество

За сутки в мире зафиксировали 14 тыс. новых заражений коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13 903 новых случая заражения коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 01:32
Политика

СК начал проверку данных о ветеранах Латышского легиона СС

РИА Новости 01:40
Общество

Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19

Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 20:22
Политика

Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине

Ранее о бюджетном кризисе на Украине, который грозит перерасти в дефолт, предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
REGNUM 00:15
Происшествия

Четыре человека пострадали при взрыве в Смоленской области

Четыре человека пострадали после взрыва в деревне Раковке Смоленской области.
Известия 00:44
Экономика

Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики

1. Обеспечение финансовой стабильности Правительство и Банк России уже приняли ряд мер, который обеспечил стабилизацию российского финансового рынка в период повышенной волатильности с 9 по 13 марта.
Вести.Ru 02:23
Общество

В России изменят расписание сдачи ЕГЭ из-за коронавируса

В России изменится расписание сдачи ЕГЭ из-за распространившегося коронавируса.
Горобзор.ру вчера в 10:34
Происшествия

В Казахстане выявили коронавирус у двухлетней девочки

Всего, по данным на 17 марта, в Казахстане подтверждены 13 случаев заражения коронавирусом.
РБК 02:33
Происшествия

Российская пенсионерка до смерти забила ухажера скалкой

В одном из поселков Большереченского района Омской области задержали пенсионерку, которая до смерти забила ухажера скалкой.
Lenta.ru 01:50
Происшествия

В Москве завели дело после получения ребёнком ожогов из-за сухого льда

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту получения четырёхлетним ребёнком ожога от сухого льда на детском празднике в Москве.
RT на русском 02:19
Интернет

Windows 10 начала выводить рекламу собственных сервисов Microsoft

После последних обновлений пользователи начали видеть полноэкранное уведомление, предлагающее «получить ещё больше от Windows».
Игромания.ру вчера в 13:28
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России

Компания «Яндекс» запустила уникальную онлайн-карту распространения коронавируса в Российской Федерации.
Evo-rus.com вчера в 14:29
Общество

В США провели первые испытания вакцины от коронавируса

Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости вчера в 14:20
Общество

Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат

Глава Минтруда Антон Котяков заявил о важности перехода к назначению большинства пособий без справок от граждан.
РИА Новости вчера в 02:05
Общество

Школы в Москве закроют с 21 марта

Общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования Москвы будут закрыты с 21 марта в связи с распространением коронавируса.
Известия вчера в 10:35
Общество

В Минпромторге нашли объяснение пустых полок в некоторых магазинах

Если в российских магазинах и есть пустые полки, это объясняется не дефицитом товаров, а недостаточным ритмом выкладки товара.
Life.ru 15 марта в 11:34
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