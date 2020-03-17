Коронавирус
Lenta.ruРоссиян предупредили о начале «кибер-коронавируса»
Пандемия коронавируса привела к активизации мошенничества в интернете, злоумышленники воспользовались нарастающим беспокойством россиян. Об этом рассказали РИА Новости IT-эксперты.
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с чего всё началось
Пандемия коронавируса привела к активизации мошенничества в интернете – злоумышленники быстро подхватили нарастающее беспокойство граждан и воспользовались им: теперь многим приходят письма "от ВОЗ", ворующие персональную информацию, а также сборы лже-пожертвований на борьбу с заразой, рассказали РИА Новости IT-эксперты.РИА Новостивчера в 20:15
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Общество
В России изменят расписание сдачи ЕГЭ из-за коронавируса
В России изменится расписание сдачи ЕГЭ из-за распространившегося коронавируса.
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Россия ограничит въезд иностранцев
Россия ограничит въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства.
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В Самарской области обнаружен коронавирус
В Самарской области обнаружены три случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 16 марта, официально заявили в Роспотребнадзоре РФ.
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Конституционный суд признал законным "обнуление" сроков Путина. Он заключил, что поправки не противоречат главному закону страны.
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Спикер иркутского заксобрания Сергей Сокол ушел в отставку
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Картина «Кошки» получила «Золотую малину» как худший фильм
Мюзикл "Кошки" (Cats) режиссера Тома Хупера получил "Золотую малину" в номинации "Худший фильм".
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Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине
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Экономика
Индексы США закрылись рекордным обвалом
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Экономика
Эксперты оценили потери авиакомпаний от запрета полетов за рубеж
Возможное закрытие международного сообщения из-за пандемии коронавируса COVID-19 для российских авиакомпаний может привести к сокращению их прямой выручки на 360 млрд руб. до осени 2020 года, подсчитали для РБК эксперты консалтинговой компании Bain & Company.
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Актриса Ольга Куриленко тоже заразилась коронавирусом
Актриса и модель Ольга Куриленко, которая многим известна по ролям в фильмах «Квант милосердия» и «Обливион», сообщила, что уже почти неделю болеет коронавирусом.
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Кремль отреагировал на открытое письмо против поправок в Конституцию
В Кремле видели открытое письмо против поправок в Конституцию, подписанное российскими академиками и писателями, и уважают все точки зрения.
Общество
В Госдуму внесли проект о досрочном выходе на пенсию предпенсионеров
Действующее законодательство предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.
Шоу-бизнес
65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало
65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало Гоген Солнцев признался, что в таком состоянии его супруга находится последние два дня.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса погибли 368 человек
Армия и оружие
Аналитик: Турция может иметь военное преимущество над Россией в Сирии
«Общее военное превосходство России не переводится в превосходство сил на местах на северо-западе Сирии», — указывает автор в статье для The National Interest, имея в виду сирийскую провинцию Идлиб, где сирийские правительственные войска и поддерживаемые Турцией повстанцы яростно боролись за контроль над этим районом.
Общество
Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат
Глава Минтруда Антон Котяков заявил о важности перехода к назначению большинства пособий без справок от граждан.
Космос
Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года
Экономика
Правительство объявило новые меры по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал перечень мер, которые будут приняты в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Здоровье
ВОЗ сообщила о 14 тыс. новых заболевших коронавирусом за сутки
В общей сложности в мире инфицированы 167 тыс. 511 человек. ВОЗ перестала отдельно выделять Китай в отчётах о коронавирусе.
Шоу-бизнес
Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик
Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
Общество
За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тыс. человек
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13903 случая заражения коронавирусом нового типа, умерли 862 человека.
Шоу-бизнес
Актер Идрис Эльба заразился коронавирусом
Экономика
Минсельхоз поручил регионам создать запасы продуктов на два месяца
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев поручил региональным органам управления агропромышленного комплекса (АПК) обеспечить запас продовольствия на два месяца.
Происшествия
В Новосибирске арестовали подозреваемого в убийстве главы ЖСК
Полицейские и следователи СК в Новосибирске задержали по подозрению в убийстве главы правления ЖСК "Залесский" 53-летнего бизнесмена, сейчас он арестован, сообщает во вторник управление СК РФ по Новосибирской области.
Транспорт
На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро
Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Футбол
«Валенсия» сообщила о пяти случаях заражения коронавирусом
Пресс-служба "Валенсии" сообщает, что в клубе зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом.
Происшествия
В Москве ребенок получил ожоги после шоу аниматора с сухим льдом
Во время показа фокуса аниматор окатила ребенка сухим льдом, после чего ему понадобилась медицинская помощь.
Общество
Родителям предложили давать больничный из-за закрытия школ
Председатель Национального родительского комитета России Ирина Волынец заявила, что объединение предлагает обеспечивать листами временной нетрудоспособности россиян, имеющих детей-школьников.