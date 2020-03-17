Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о начале «кибер-коронавируса»

Пандемия коронавируса привела к активизации мошенничества в интернете, злоумышленники воспользовались нарастающим беспокойством россиян. Об этом рассказали РИА Новости IT-эксперты.
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с чего всё началось

Эксперты предупредили о начале «кибер-коронавируса»

Пандемия коронавируса привела к активизации мошенничества в интернете – злоумышленники быстро подхватили нарастающее беспокойство граждан и воспользовались им: теперь многим приходят письма "от ВОЗ", ворующие персональную информацию, а также сборы лже-пожертвований на борьбу с заразой, рассказали РИА Новости IT-эксперты.
РИА Новостивчера в 20:15

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«Кибер-коронавирус». Мошенники активизировались на фоне паники вокруг COVID-19

Телеканал 360°00:55

Эксперты назвали способы защиты от «киберкоронавируса»

Известиявчера в 21:55

Защита от «киберкоронавируса»: как распознать мошенников

РЕН ТВ00:50

Россиян предупредили о мошенниках во время пандемии коронавируса

URA.Ruвчера в 22:26

Россиян предупредили о «кибер-коронавирусах»

Комсомольская правдавчера в 23:59

Россиян предупредили о начале «кибер-коронавируса»

Lenta.ruвчера в 21:29

Эксперты предупредили о начале «кибер-коронавируса»

РИА Новостивчера в 20:15
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Общество

В России изменят расписание сдачи ЕГЭ из-за коронавируса

В России изменится расписание сдачи ЕГЭ из-за распространившегося коронавируса.
Горобзор.ру вчера в 10:34
Общество

Россия ограничит въезд иностранцев

Россия ограничит въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства.
Интерфакс вчера в 17:15
Общество

В Самарской области обнаружен коронавирус

В Самарской области обнаружены три случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 16 марта, официально заявили в Роспотребнадзоре РФ.
SamRU.ru вчера в 09:55
Политика

Конституционный суд признал законным «обнуление» сроков Путина

Конституционный суд признал законным "обнуление" сроков Путина. Он заключил, что поправки не противоречат главному закону страны.
Piter.tv вчера в 09:47
Культура

Учащиеся Валдайской школы искусств стали лауреатами Международного фестиваля-конкурса во Пскове

Великий Новгород.ру вчера в 08:39
Политика

Спикер иркутского заксобрания Сергей Сокол ушел в отставку

Председатель законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол во вторник подал в отставку в связи с переходом в Государственную думу, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального парламента.
ТАСС 00:38
Кино

Картина «Кошки» получила «Золотую малину» как худший фильм

Мюзикл "Кошки" (Cats) режиссера Тома Хупера получил "Золотую малину" в номинации "Худший фильм".
ТАСС вчера в 22:28
Политика

Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине

Ранее о бюджетном кризисе на Украине, который грозит перерасти в дефолт, предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
REGNUM 00:15
Экономика

Индексы США закрылись рекордным обвалом

По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник, 16 марта, ключевые индексы потеряли примерно 12-13% на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса.
Взгляд.ру вчера в 16:55
Экономика

Эксперты оценили потери авиакомпаний от запрета полетов за рубеж

Возможное закрытие международного сообщения из-за пандемии коронавируса COVID-19 для российских авиакомпаний может привести к сокращению их прямой выручки на 360 млрд руб. до осени 2020 года, подсчитали для РБК эксперты консалтинговой компании Bain & Company.
РБК 01:01
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко тоже заразилась коронавирусом

Актриса и модель Ольга Куриленко, которая многим известна по ролям в фильмах «Квант милосердия» и «Обливион», сообщила, что уже почти неделю болеет коронавирусом.
Игромания.ру вчера в 03:26
Политика

Кремль отреагировал на открытое письмо против поправок в Конституцию

В Кремле видели открытое письмо против поправок в Конституцию, подписанное российскими академиками и писателями, и уважают все точки зрения.
РБК вчера в 06:32
Общество

В Госдуму внесли проект о досрочном выходе на пенсию предпенсионеров

Действующее законодательство предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.
РИА Новости вчера в 04:48
Шоу-бизнес

65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало

65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало Гоген Солнцев признался, что в таком состоянии его супруга находится последние два дня.
Вокруг ТВ вчера в 10:33
Общество

В Италии за сутки от коронавируса погибли 368 человек

РБК 15 марта в 15:31
Армия и оружие

Аналитик: Турция может иметь военное преимущество над Россией в Сирии

«Общее военное превосходство России не переводится в превосходство сил на местах на северо-западе Сирии», — указывает автор в статье для The National Interest, имея в виду сирийскую провинцию Идлиб, где сирийские правительственные войска и поддерживаемые Турцией повстанцы яростно боролись за контроль над этим районом.
Московский Комсомолец Турция вчера в 05:01
Общество

Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат

Глава Минтруда Антон Котяков заявил о важности перехода к назначению большинства пособий без справок от граждан.
РИА Новости вчера в 02:05
Космос

Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года

Российская газета вчера в 19:39
Экономика

Правительство объявило новые меры по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал перечень мер, которые будут приняты в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 02:41
Здоровье

ВОЗ сообщила о 14 тыс. новых заболевших коронавирусом за сутки

В общей сложности в мире инфицированы 167 тыс. 511 человек. ВОЗ перестала отдельно выделять Китай в отчётах о коронавирусе.
Говорит Москва 00:01
Шоу-бизнес

Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик

Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
RuNews24.ru 15 марта в 10:46
Общество

За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тыс. человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13903 случая заражения коронавирусом нового типа, умерли 862 человека.
ТАСС вчера в 19:23
Шоу-бизнес

Актер Идрис Эльба заразился коронавирусом

Замана вчера в 17:00
Экономика

Минсельхоз поручил регионам создать запасы продуктов на два месяца

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев поручил региональным органам управления агропромышленного комплекса (АПК) обеспечить запас продовольствия на два месяца.
Газета.Ru вчера в 11:07
Происшествия

В Новосибирске арестовали подозреваемого в убийстве главы ЖСК

Полицейские и следователи СК в Новосибирске задержали по подозрению в убийстве главы правления ЖСК "Залесский" 53-летнего бизнесмена, сейчас он арестован, сообщает во вторник управление СК РФ по Новосибирской области.
РИА Новости вчера в 23:53
Транспорт

На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро

Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.
РИА Новости вчера в 18:04
Футбол

«Валенсия» сообщила о пяти случаях заражения коронавирусом

Пресс-служба "Валенсии" сообщает, что в клубе зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом.
Soccer.ru 15 марта в 09:25
Происшествия

В Москве ребенок получил ожоги после шоу аниматора с сухим льдом

Во время показа фокуса аниматор окатила ребенка сухим льдом, после чего ему понадобилась медицинская помощь.
Российская газета вчера в 07:56
Общество

Родителям предложили давать больничный из-за закрытия школ

Председатель Национального родительского комитета России Ирина Волынец заявила, что объединение предлагает обеспечивать листами временной нетрудоспособности россиян, имеющих детей-школьников.
Вечерняя Москва вчера в 23:57
Происшествия

В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

ТАСС вчера в 18:17
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