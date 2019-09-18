Экономика
Секрет фирмыРоссиян предупредили о невозможности сокращения рабочей недели
В ближайшем будущем в России невозможен переход на четырёхдневную рабочую неделю без снижения зарплат, заявили экономисты РАНХиГС. Причинами эксперты назвали слабый рост экономики, минимальную безработицу и сокращение рабочей силы в стране.
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с чего всё началось
Переход на четырехдневную рабочую неделю в России невозможен без снижения зарплат, говорится в подготовленном РАНХиГС мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.Ведомостивчера в 11:49
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Эксперты РАНХиГС считают невозможным переход на четырехдневку без снижения зарплат
Коммерсантъвчера в 09:58
Эксперты оценили возможность перехода на 4-дневную рабочую неделю с сохранением зарплат
Rambler News Serviceвчера в 06:04
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REGNUM вчера в 21:33
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Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года
Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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Онкоцентр имени Блохина опроверг информацию о закрытии отделения
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В Сети появились фото нового минивэна Volkswagen Viloran.
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У 64 руководителей высших учебных заведений нашли плагиат в собственных диссертациях, у 31 ректора в работах содержатся некорректные научные статьи.
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Минобороны Украины заявило о четырех обстрелах позиций силовиков в Донбассе
Министерство обороны Украины заявило, что зафиксировало четыре обстрела позиций силовиков в Донбассе в четверг.
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Вы можете злиться и разочаровываться. Я беру на себя ответственность за первый гол.
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После болезни умер актер Сергей Афанасьев
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В РПЦ выступили против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), потому что суррогатное материнство является «худшим из видов проституции».
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В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
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Облик женщины возрастом 7,5 тысячи лет воссоздали по останкам
Как сообщил портал Archaeology News Network, окаменелые останки женщины, которая жила на территории современного Гибралтара около 7,5 тысячи лет назад, обнаружили в 1996 году под скалой Кальпея.
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