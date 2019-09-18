с чего всё началось

В ближайшем будущем в России невозможен переход на четырёхдневную рабочую неделю без снижения зарплат, заявили экономисты РАНХиГС. Причинами эксперты назвали слабый рост экономики, минимальную безработицу и сокращение рабочей силы в стране.

Шоу-бизнес В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».

Происшествия СК завел дело после нападения браконьеров из КНДР на пограничников Следователи возбудили уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском море, сообщила пресс-служба СК РФ.

Энергетика Дания решила перейти на российский газ Дания приняла решение в срок на три года приостановить работы по добыче газа на территории своего крупнейшего месторождения Тайра в Северном море для проведения реновации объектов.

Политика Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.

Армия и оружие Новый двигатель для бомбардировщика B-52 прошел первые испытания Американское подразделение британской компании Rolls-Royce провело первые испытания версии турбовентиляторного двигателя F130 для стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress.

Экономика Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.

Футбол Запасы на осень: ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в усеченном составе ЦСКА и "Краснодар" представляют Россию в Лиге Европы. Их матчи прошли в четверг, а уже в воскресенье состоится очная встреча в РПЛ.

Шоу-бизнес Поклонников восхитил вечерний образ Климовой с роскошным декольте Поклонники отмечали, что это оказался тот самый случай, когда маленькое чёрное платье действительно способно украсить женщину, как ничто другое.

Армия и оружие NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы» Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".

Энергетика Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Игры Многопользовательская игра Stalker Online выйдет до конца года Mobile Technologies объявила о скором выходе MMO Stalker Online с открытым миром. Игра появится в Steam до конца 2019 года.

Общество «Диссернет» нашел плагиат в диссертациях 64 ректоров У 64 руководителей высших учебных заведений нашли плагиат в собственных диссертациях, у 31 ректора в работах содержатся некорректные научные статьи.

Кино Первые зрители «Гемини» назвали фильм «технологическим чудом» Зрители предпремьерных показов фильма "Гемини", главную роль в котором исполнил американский актер Уилл Смит, назвали картину "технологическим чудом", пишут СМИ.

Армия и оружие Минобороны Украины заявило о четырех обстрелах позиций силовиков в Донбассе Министерство обороны Украины заявило, что зафиксировало четыре обстрела позиций силовиков в Донбассе в четверг.

Футбол Жена Новосельцева считает, что её муж хуже Кокорина и Мамаева Жена футболиста Ивана Новосельцева, бывшая баскетболистка Катерина Кейру после очередного заседания по бракоразводному процессу сравнила сочинского защитника с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, заявив, что он гораздо хуже их.

Религия В РПЦ сравнили суррогатных матерей с проститутками В РПЦ выступили против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), потому что суррогатное материнство является «худшим из видов проституции».

Общество В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.