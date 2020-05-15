Общество

АБНАБНРоссиян предупредили о новой схеме мошенничества на Avito и «Юле»

Пользователей сервисов Avito и «Юла» предупредили о новой схеме мошенничества на сервисах. Так, по данным BI.ZONE, злоумышленники начали публиковать на сайтах объявления о продаже товаров по заниженной цене.
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Эксперты рассказали о новой схеме обмана на Avito и «Юле»

РИА Новости10:08

Появилась новая схема мошенничества на Avito и «Юле»

Российская газета09:59

Обнаружена новая схема мошенничества на Avito и «Юле»

Газета.Ru07:38

Эксперты предупредили о случах мошенничества в сервисах Avito и «Юла»

Москва 2408:06

Эксперты предупредили о новой схеме кибермошенничества на сервисах Avito и «Юла»

ТАСС08:11

Эксперты предупредили пользователей Avito и «Юлы» о новой схеме обмана

РБК07:07

На сайтах объявлений нашли новую схему мошенничества

Коммерсантъ07:06
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Футбол

Хавбек «Манчестер Сити» высказался о Роналду

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва поделился мнением о нападающем туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, передает Goal.
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Sony представила 18 минут нового геймплея игры Ghost of Tsushima

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Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ об утверждении плана смягчения режима ограничений в регионе, который был введён из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Появилось новое фото со съемок «Аватара 2» с Кейт Уинслет

Продюсер Джон Ландау опубликовал в Instagram новое фото со съемок сиквелов «Аватара». Фотография сделана во время съемок в воде.
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Экономика

Белый дом завершает работу над новым пакетом помощи

Белый дом завершает работу над новым пакетом помощи Третий пакет мер «антивирусной» поддержки граждан и бизнеса практически готов — правительство одобрило почти все нужные для его запуска документы.
Коммерсантъ 17:11
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Land Cruiser Prado перевернулся в Южно-Сахалинске

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В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу

"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
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Политика

Глава «Роскосмоса» прокомментировал создание «супер-ракеты» в США

Российская газета 21:15
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Фигурное катание

Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru вчера в 16:24
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Политика

Путин потребовал разобраться с выплатами медикам из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин в ходе совещания заявил о необходимости разобраться с выплатами медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом.
RT на русском 07:39
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Общество

Куйвашев заявил о готовности Свердловской области к снятию ограничений

Регион готов к поэтапному выходу из режима самоизоляции, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram.
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Игры

Bioware сообщила, что обновлённая версия Anthem появится нескоро

Городской портал Новый Нижний 15:00
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Общество

Лукашенко хочет «немецкой» цены на российский газ для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз заговорил о необходимости снижения цены на поставки российского газа в Белоруссию.
Центр энергетической экспертизы вчера в 14:41
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Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru 08:59
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Общество

Бастрыкин поручил возбуждать дела при невыплатах надбавок медикам

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям всех следственных подразделений ведомства в регионах проверить факты невыплаты денежных компенсаций медработникам, которые задействованы в оказании помощи пациентам с COVID-19.
Известия 16:02
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Игры

Epic Games раздает игру GTA V совершенно бесплатно до 21 мая

Релиз о подарке появился на странице сайта магазина в разделе с бесплатными играми. Известно, что раздача игры GTA V будет до 21 мая.
Pravda.Ru вчера в 13:59
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Происшествия

Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства

Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
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Общество

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
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Общество

Россия обжаловала решение суда в Гааге по выплате акционерам ЮКОСа

Министерство юстиции России обжаловало решение Апелляционного суда в Гааге по выплате бывшим акционерам ЮКОСа $57 млрд.
Телеканал RTVI 06:33
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Авто

В России начались продажи новой «ГАЗели»

Компания «ГАЗ» объявила о старте продаж моделей из своей новой линейки «ГАЗели NN».
Car.ru 13 мая в 05:51
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Общество

В Москве за сутки умерли 74 больных с коронавирусом

За сутки скончались 74 человека, отметили там. За день до этого в Москве умерли 68 пациентов с COVID-19.
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Политика

США начали блокировать поставки микрочипов для Huawei

Предпринятые властями США шаги, блокирующие глобальные поставки чипов для Huawei, могут усилить напряжённость между США и Китаем.
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Музыка

Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате

Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
Peterburg2.ru 16:01
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Авто

Acura снимет с производства седан RLX

На североамериканском рынке до конца нынешнего года исчезнет седан Acura RLX.
Тарантас Ньюс 06:56
Происшествия

В Саратове раскрыто дело о взятке чиновника из сферы строительства

В Саратове завершено расследование уголовного дела о взятке. Подозреваемый – сотрудник областного «Управления капитального строительства».
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Хоккей

Cборная России по хоккею не будет играть в Риге на чемпионате мира 2021 года

Международная федерация хоккея (ИИХФ) сделает рокировку в составах группа на чемпионате мира 2021 года, который должен пройти в Риге и Минске, сообщает РИА Новости.
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МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
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Здоровье

Число коек для пациентов с COVID-19 в Подмосковье увеличат до 18 тысяч

Подмосковье продолжает увеличивать количество коек для пациентов с COVID-19, расширять штат медиков и вводить новые меры профилактики распространения инфекции.
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Происшествия

На КАД в Санкт-Петербурге при транспортировке с тягача съехал танк

На 84-м км Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге с предназначенного для транспортировки военной техники прицепа упал танк.
РБК 07:30
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