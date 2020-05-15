Пользователей сервисов Avito и «Юла» предупредили о новой схеме мошенничества на сервисах. Так, по данным BI.ZONE, злоумышленники начали публиковать на сайтах объявления о продаже товаров по заниженной цене.

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества на Avito и «Юле»

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