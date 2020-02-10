Общество

RT на русскомRT на русскомРоссиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов

Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия». Отмечается, что сотрудники нелегальных call-центров начали использовать изменённый сценарий общения, который, как пишет издание, вызывает больше доверия.
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с чего всё началось

С новым ходом: мошенники нашли еще один способ хищения денег со счетов

Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов россиян, придумали новую уловку. Сотрудники нелегальных кол-центров начали использовать модифицированный скрипт (сценарий общения), который вызывает больше доверия, чем прежний.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Специалисты рассказали, как защититься от нового вида телефонного мошенничества

Телеканал 360°04:26

В «Лаборатории Касперского» дали совет по борьбе с новым мошенничеством

Известия05:08

Мошенники нашли новый способ кражи денег со счетов россиян

РБКвчера в 18:58

Вызывает доверие: мошенники создали новый способ кражи денег со счетов

РЕН ТВ00:28

Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов

RT на русскомвчера в 19:56

Россиянам рассказали, как не стать жертвой нового вида мошенничества

URA.Ru03:18

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

РИА Новостивчера в 17:12
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Политика

Песков прокомментировал возможные новые санкции США против России

США прибегают к незаконным ограничениям для обеспечения собственных интересов, эта практика пагубная, заявил в понедельник, 10 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность введения новых санкций Вашингтона из-за поддержки Москвой Венесуэлы.
Известия 05:44
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Комета Розетта меняла цвет по мере приближения к Солнцу

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Происшествия

Спасатели сняли со льдины в Финском заливе 25 рыбаков

Петербургские спасатели сняли со льдины в Финском заливе группу любителей зимней рыбалки из 25 человек, которые вышли на лёд вопреки действующему запрету.
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Происшествия

Погибшие в Таиланде дети приехали из Челябинской области

Брат и сестра, которые погибли при столкновении катеров в Пхукете, приехали в Таиланд из Челябинской области.
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Шоу-бизнес

Певица МакSим может уйти со сцены навсегда

Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова в интервью НТВ призналась, что артистка вернется на сцену, только когда поправит здоровье.
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Происшествия

Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии

Семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет.
ТАСС 03:30
Кино

Хоакин Феникс получил «Оскар» за «Джокера»

Голливудский актер Хоакин Феникс завоевал "Оскар" за главную роль в криминальной драме Тодда Филлипса "Джокер", сообщает РИА "Новости".
Наш Брянск.Ru 02:44
Политика

Замглавы МИД: «Северный поток — 2» завершат, несмотря на санкции

Ранее немецкая деловая газета Handelsblatt сообщила со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне, что США могут ввести новые санкции против проекта, если Россия попытается завершить строительство трубопровода.
РИА Новости 01:32
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ВОЗ увидела в путях распространения коронавируса «верхушку айсберга»

Ситуация с распространением нового коронавируса 2019-nCoV может быть более серьезной, чем специалисты представляют в настоящее время.
РБК 04:06
Политика

Ишингер раскритиковал стремление США остановить «Северный поток — 2»

Стремление США остановить проект "Северный поток — 2" экономически бессмысленно и с политической точки зрения напоминает поведение слона в посудной лавке, заявил на пресс-конференции в Берлине председатель Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.
РИА Новости 05:36
Космос

NASA выявило проблемы в ПО Starliner от Boeing

Специалисты NASA, расследующие причины неудачного запуска космического корабля Starliner компании Boeing в декабря, обнаружили «фундаментальные» проблемы с программным обеспечением компании, сообщает The Washington Post.
Коммерсантъ 08 февраля в 04:46
Политика

Мирошник: Западному бомонду показали нелицеприятный фильм о Майдане

Американский телеканал One America News презентовал фильм-расследование «Украинский обман: импичмент, наличные Байдена, массовые убийства».
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Экономика

«Нафтогаз» ищет возможности новых исков против «Газпрома»

Украинский "Нафтогаз" готовит новые иски против "Газпрома". Об этом рассказал исполнительный директор компании Юрий Витренко в Facebook.
Газета.Ru 05:28
Происшествия

Utair объяснила порывом ветра жесткую посадку Boeing в Коми

При посадке самолета Boeing 737 в аэропорту Усинска в Республике Коми произошел резкий сдвиг ветра, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании Utair.
РБК вчера в 08:08
Происшествия

Российский стоматолог изготовил бомбу и решил взорвать свою любовницу

Lenta.ru 05:36
Политика

Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры

Представитель Крамп-Карренбауэр сообщил, что та намерена «организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии».
РБК 05:27
Политика

В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о кандидатурах на должность российского посла на Украине преждевременно.
RT на русском 05:30
Здоровье

Пить алкоголь при заболевании коронавирусом нельзя, заявил нарколог

По заявлению главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна, употребление алкоголя при простуде или коронавирусе не является мерой профилактики.
Инфорос 05:18
Общество

Боец Смоляков отказался от своих слов в адрес Александра Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Дмитрий Смоляков объяснил слова в адрес соотечественника Александра Емельяненко.
Газета.Ru вчера в 18:57
Наука

Ученые разрабатывают лечение рака на основе генома митохондрий

Ученые обнаружили, что митохондриальный геном является важным компонентом в понимании сложных молекулярных паттернов, наблюдаемых в раковых геномах, и помогает точно определить потенциальные события, вызывающие рак.
МКБ-11 08 февраля в 10:58
Шоу-бизнес

Алексей Кравченко сделал предложение Надежде Борисовой в прямом эфире

Отечественный актер Алексей Кравченко решился на предложение своей избраннице Надежде Борисовой, отношения с которой длятся в течение 15 лет.
Актуальные Новости вчера в 04:59
Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали причину отравления детей на Алтае

Приготовленная в домашних условиях национальная еда, которую употребляли дети во время праздника "Чага Байрам", могла стать причиной массового отравления воспитанников школы-интерната для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Горно-Алтайске, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по республике Алтай.
РИА Новости 02:25
Политика

Спикеру парламента Хакасии Владимиру Штыгашеву вынесут выговор

Комиссия осудила поступок спикера парламента Хакасии, посчитав его недопустимым, а высказывания оценила как несоответствующие базовым принципам партии.
Шанс (г. Абакан) 04:37
Общество

Нового генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге

В Екатеринбург приехал новый генконсул Китая Цуй Шаочунь, но не смог провести первые запланированные встречи, так как был помещен на двухнедельный карантин у себя дома.
Интерфакс 01:42
Общество

Власти Швейцарии введут уголовное наказание за гомофобию

Жители Швейцарии одобрили идею властей о введении уголовной ответственности за дискриминацию представителей сексуальных меньшинств.
News.ru 04:12
Армия и оружие

Турция готовит боевиков к контрнаступлению в Сирии

В ходе контрнаступления боевики намерены вернуть несколько десятков населённых пунктов, которые они потеряли в течение последних трёх недель в результате наступательных действий сирийских военных при поддержке ВКС РФ.
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Политика

Bloomberg: Кремль нашел способ поднять рейтинг «Единой России» перед выборами в Госдуму

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что правительство Михаила Мишустина сможет добиться кратковременного подъема экономики и повышения уровня жизни, что обеспечит «Единой России» кредит доверия на выборах в Госдуму.
БИЗНЕС Online 05:43
Армия и оружие

Минобороны Украины не поддержало разведение войск в Донбассе

Разведение сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения не изменит сложившейся ситуации.
Политическая Экспертиза 01:47
Музыка

Россия может снова отказаться от трансляции Евровидения

Российские телеканалы могут отложить трансляцию Евровидения или вовсе отказаться от показа песенного конкурса в случае какой-либо травли за «нетолерантность».
News.ru 05:26
Культура

Умер композитор Сергей Слонимский

Народный артист России, композитор Сергей Слонимский умер в Санкт-Петербурге на 88 году жизни.
ТАСС вчера в 07:53
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