Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов россиян, придумали новую уловку. Сотрудники нелегальных кол-центров начали использовать модифицированный скрипт (сценарий общения), который вызывает больше доверия, чем прежний.

с чего всё началось

Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия». Отмечается, что сотрудники нелегальных call-центров начали использовать изменённый сценарий общения, который, как пишет издание, вызывает больше доверия.

Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов

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