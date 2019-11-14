Общество

РБКРБКРоссиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
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с чего всё началось

Скрывайте карты: мошенники нашли новый способ вывода денег

У мошенников, которые воруют деньги с банковских карт с помощью социальной инженерии, появился новый популярный способ обналичивания средств, рассказали «Известиям» в крупнейших российских банках.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

РБК00:23

Стало известно, как уберечься от нового способа кражи денег с карт

РЕН ТВ05:38

Эксперт рассказал, почему россияне позволяют мошенникам красть у себя деньги

URA.Ru04:33

Сбербанк рассказал подробности новой схемы мошенничества с картами

РИА Новости03:34

Сбербанк рассказал, как вести себя с мошенниками

Телеканал 360°06:04

«Известия»: мошенники чаще всего выводят деньги с банковских карт через онлайн-сервисы

ТАССвчера в 19:56

Мошенники освоили новый способ воровства денег с банковских карт

Известиявчера в 19:01
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Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 08:12, Ашберн
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В Благовещенске студент устроил стрельбу в учебном заведении.
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Общество

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Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
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Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим

Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
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Коммерсантъ 04:22
Общество

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
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РБК вчера в 17:11
Политика

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Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.
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Шоу-бизнес

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Министр обороны Украины назвал Россию врагом

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В США начато расследование против проекта Google по сбору медданных

GlobalLookPress Власти США начали расследование против проекта Google по сбору персональных медицинских данных граждан.
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Слух: релиз PC-версии Halo: Reach состоится уже 3 декабря

Скорее всего, Microsoft официально объявит дату релиза PC-версии Halo: Reach уже сегодня вечером на X019, но информация о дате выхода шутера "утекла" в сеть ещё до старта ивента - похоже, игра выйдет на ПК уже 3 декабря.
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Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

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РИА Новости 12 ноября в 13:48
Футбол

В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России

Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.
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В США оценили вероятность столкновения с российскими военными в Сирии

Вероятность столкновения американских военных с сирийскими или российскими силами в САР крайне мала, заявил экс-командующий силами спецопераций Центрального командования США генерал-лейтенант Майкл Нагата.
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Политика

Москва признала Жанин Аньес временным президентом Боливии

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СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году

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МИД Украины не исключил выход страны из минских соглашений

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Как говорят в Hyundai, с выходом пикапа Santa Cruz компания откроет совершенно новый для себя сегмент, способный закрыть потребность молодой аудитории в компактном, в меру утилитарном и стильном грузовом внедорожнике.
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ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом

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Страны БРИКС обсуждают единую криптовалюту и систему платежей

В качестве инструмента для расчета между членами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) может быть использована единая криптовалюта, сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), член делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев.
Коммерсантъ 07:49
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