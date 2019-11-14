Общество
Газета.RuРоссиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям". Теперь злоумышленники стали отслеживать перечисления граждан, которые люди производят с банковских карт на карту при помощи онлайн-сервисов.
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с чего всё началось
У мошенников, которые воруют деньги с банковских карт с помощью социальной инженерии, появился новый популярный способ обналичивания средств, рассказали «Известиям» в крупнейших российских банках.Известиявчера в 16:01
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Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
Происшествия
Власти окажут помощь родным погибших и пострадавших в Благовещенске
Политика
МИД РФ прокомментировал сообщения о гибели основателя «Белых касок»
Министерство иностранных дел РФ прокомментировало статьи западных СМИ, в которых заявляют о связи сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье с Россией.
Шоу-бизнес
Угрозы жизни нет: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку
Особую помощь Анастасии оказала Татьяна Навка, которая очень близко к сердцу приняла трагедию Заворотнюк, и подняв все свои связи помогла семье справиться с бедой, об этом сообщает Vse42.ru – Лучшие клиники, врачи и дорогостоящие препараты помогли – у нас среди фигуристов говорят, что Настя пошла на поправку, что угрозы жизни нет, – заявил спортсмен.
Происшествия
В Забайкалье объявлен траур из-за двух ДТП с 11 погибшими
В Забайкальском крае 15 ноября объявлено днем траура по 11 погибшим в двух ДТП.
Происшествия
СК назвал причину крушения Boeing в Казани в 2013 году
Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения
Популярная российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о рецепте напитка для похудения.
Происшествия
СМИ предостерегли от публикации непроверенных данных о стрельбе в колледже
Добавим, что в СМИ появились сообщения о скончавшемся в больнице прямо на операционном столе одном из пострадавших в результате стрельбы в благовещенском колледже.
Общество
Роструд предупредил о мошенниках с «внеплановыми проверками»
В ведомстве напомнили, что не оказывают платных услуг. Роструд сообщил о фактах мошенничества в МВД.
Футбол
Агент объяснил, почему Дивеев не перешёл в лондонский «Арсенал»
Агент Олег Ерёмин рассказал, почему трансфер в лондонский «Арсенал» полузащитника Игоря Дивеева, ныне выступающего за ЦСКА, так и не состоялся.
Шоу-бизнес
Озвучен гонорар Аллы Пугачевой за минский концерт
В этом году Алла Пугачева дала сразу два больших концерта. Один из них - концерт примадонны в Минске, состоявшейся менее чем 2 недели назад.
Политика
В ЕАЭС назвали условие отмены роуминга
В ноябре коллегия ЕЭК провела первое совещание, посвященное обсуждению возможности снижения платы за услуги мобильной связи в роуминге на территории ЕАЭС.
Общество
ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте
Банк России назвал «неприемлемой» и «недопустимой» рассылку именных кредитных карт по почте, сообщает «Коммерсантъ».
Политика
Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы
Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы».
Культура
HBO может снять продолжение «Друзей»
Культовый американский сериал "Друзья" может получить продолжение на стриминговой платформе HBO Max, которую телекомпания HBO планирует запустить в 2020 году.
Политика
Зеленский рассказал об освобождении украинцев от рабства
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной Рады за принятие в первом чтении законопроекта об открытии рынка земли в стране.
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Общество
Путин подписал закон о сокращённом рабочем дне для жительниц села
Закон, предусматривающий введение сокращённого рабочего дня для женщин, работающих в сельской местности, подписал президент России Владимир Путин.
Авто
Mazda CX-30 признали самым безопасным автомобилем
Футбол
В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России
Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.
Происшествия
В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником
Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Общество
На распродаже AliExpress россияне потратили рекордное число денег
Россияне потратили на распродаже AliExpress 11 ноября рекордные 17,2 млрд рублей.
Авто
Новый Land Rover Defender снимется в новом фильме о Джеймсе Бонде
Land Rover подтвердил, что новый Defender будет играть главную роль в следующем фильме о Джеймсе Бонде.
Политика
Коломойский заявил о возможности помириться с Россией за $100 млрд
Один из богатейших бизнесменов Украины Игорь Коломойский заявил о необходимости для страны порвать с Западом и восстановить отношения с Россией.