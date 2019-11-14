Общество

Газета.RuГазета.RuРоссиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям". Теперь злоумышленники стали отслеживать перечисления граждан, которые люди производят с банковских карт на карту при помощи онлайн-сервисов.
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с чего всё началось

Скрывайте карты: мошенники нашли новый способ вывода денег

У мошенников, которые воруют деньги с банковских карт с помощью социальной инженерии, появился новый популярный способ обналичивания средств, рассказали «Известиям» в крупнейших российских банках.
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RT на русском01:19

Мошенники освоили новый способ воровства денег с банковских карт

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