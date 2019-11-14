У мошенников, которые воруют деньги с банковских карт с помощью социальной инженерии, появился новый популярный способ обналичивания средств, рассказали «Известиям» в крупнейших российских банках.

с чего всё началось

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

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