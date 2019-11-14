Общество

РБКРБКРоссиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
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с чего всё началось

Скрывайте карты: мошенники нашли новый способ вывода денег

У мошенников, которые воруют деньги с банковских карт с помощью социальной инженерии, появился новый популярный способ обналичивания средств, рассказали «Известиям» в крупнейших российских банках.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Сбербанк рассказал, как вести себя с мошенниками

Телеканал 360°06:04

«Известия»: мошенники чаще всего выводят деньги с банковских карт через онлайн-сервисы

ТАССвчера в 19:56

Эксперт рассказал, почему россияне позволяют мошенникам красть у себя деньги

URA.Ru04:33

Сбербанк рассказал подробности новой схемы хищения денег с карт

РИА Новости03:34

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

РБК00:23

Стало известно, как уберечься от нового способа кражи денег с карт

РЕН ТВ05:38

Мошенники освоили новый способ воровства денег с банковских карт

Известиявчера в 19:01
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Происшествия

Охранника колледжа в Благовещенске задержали после стрельбы

Следователи задержали сотрудника частной охранной организации (ЧОП) «Сириус-А», охранявшего благовещенский колледж.
Lenta.ru 05:41
Финансы

Глава РФПИ сообщил, что в БРИКС могут создать единую платежную систему

Единая платежная система может быть создана в рамках БРИКС, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), член делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев в ходе саммита БРИКС.
ТАСС 06:11
Армия и оружие

В США выразили восторг возможностям российского истребителя Су-57

Отмечается, что российский самолет по своим техническим и боевым характеристикам превосходит аналогичные истребители НАТО и США.
ГЛАС.RU 06:31
Политика

В Киеве ждут мир в Донбассе после «нормандского» саммита

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что предстоящий саммит «нормандской четвёрки» даст возможность для окончательного воцарения мира в Донбассе.
Русская Планета 05:22
Происшествия

В Греции задержали подозреваемых в перевозке мигрантов двух граждан РФ

В Греции задержали двух граждан России по подозрению в перевозке мигрантов из Турции, сообщили 14 ноября в посольстве РФ в Афинах.
REGNUM 05:08
Гаджеты

Motorola показала обновленную «раскладушку» Razr с гибким экраном

Компания Motorola возродила свою легендарную модель смартфона Razr V3, которая повторяет форм-фактор раскладушки, но при этом имеет гибкий экран, являющийся трендом на мобильном рынке.
Газета.Ru 06:33
Футбол

Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России

Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Газета.Ru 03:19
Происшествия

Чемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве

Российская газета 03:53
Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 08:18
Политика

Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС

Германский Бундестаг принял в среду законопроект об имплементации Газовой директивы ЕС в национальное законодательство, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 12:30
Общество

Соцсеть «ВКонтакте» вводит дизлайки

Пользователи «ВКонтакте» давно ждали эту опцию. Ранее соцсеть в тестовом режиме отключила счетчики лайков под некоторыми постами.
Inc-news.ru вчера в 23:10
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Общество

Российские полицейские приняли число 55 за свастику

Lenta.ru 05:47
Политика

Асад озвучил свою версию гибели сооснователя «Белых касок»

Свою версию гибели Ле Мезюрье сирийский лидер озвучил в интервью «РИА Новости» и телеканалу «Россия 24», отрывок которого опубликован в четверг, 14 ноября.
Известия 06:44
Фигурное катание

Трусова заявила четыре четверных прыжка на этапе Гран-при в России

Российская фигуристка Александра Трусова планирует исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе на этапе Гран-при в Москве.
RT на русском 03:53
Общество

Медведев рассказал, сколько россиян прошли диспансеризацию в 2019 году

Более 24 миллионов россиян прошли диспансеризацию за 9 месяцев 2019 года, есть регионы, которые прошли ее хуже, среди них Крым и Камчатка, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 05:00
Происшествия

СК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году

Следствие завершило расследование крушения самолета Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года. Об этом рассказали в СК России.
Газета.Ru 01:27
Кино

Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»

Кристен Стюарт не скрывает своей бисексуальности.
Телепрограмма вчера в 00:36
Здоровье

14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом

В день борьбы с диабетом традиционно проходят семинары, публичные лекции, конференции.
Осетия-Ирыстон 03:28
Армия и оружие

Для ВМФ России создаются вооруженные ледоколы

Головной корабль для Арктики проекта 23550 «Иван Папанин» объединяет в себе возможности буксира, патрульного корабля и ледокола.
ТК Звезда 05:23
Происшествия

Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье

В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 23:14
Армия и оружие

В Белоруссии отказались от российской базы ВВС и купили Су-30СМ

Как стало известно, вместо поставки в Белоруссию российских истребителей Су-30СМ, первые из которых прибыли 13 ноября, российские власти предлагали разместить в стране свою авиабазу.
RuNews24.ru 02:58
Общество

Россияне потратили на распродаже AliExpress 17 миллиардов рублей

В дни акции жители РФ тратили на AliExpress примерно 350 млн рублей в час, а в пиковое время оборот превышал 1 млрд рублей.
Мир новостей 01:21
Экономика

«МегаФон» снизил долговую нагрузку

«МегаФон» продолжает работать над снижением долговой нагрузки и направляет часть прибыли на ее сокращение, говорится в сообщении компании.
Коммерсантъ 02:07
Политика

Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли.
REGNUM вчера в 15:10
Кино

Netflix продлил «Ведьмака» на второй сезон

Известия 04:22
Футбол

Адиев стал главным тренером «Чайки»

Спорт-Экспресс 05:44
Футбол

Болельщики «Монако» вновь признали Головина лучшим игроком матча

Полузащитник сборной России Александр Головин стал лучшим игроком "Монако" в матче против "Дижона" по версии болельщиков.
Интерфакс-Спорт 06:33
Шоу-бизнес

Софья Заика впервые рассказала об отношениях с Константином Эрнстом

31-летняя актриса Софья Заика, которая долгое время скрывала свои отношения с продюсером Константином Эрнстом, старшим ее на 27 лет, впервые рассказала о своей семье.
Bimru.ru вчера в 08:07
Наука

Икота у новорожденных младенцев благотворно влияет на развитие мозга

Британские исследователи заявили, что икота у новорожденных положительно влияет на развитие мозга.
МедиаПоток 12 ноября в 10:47
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