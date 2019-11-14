Общество
РБКРоссиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
Читать в источнике
Оценить246
с чего всё началось
У мошенников, которые воруют деньги с банковских карт с помощью социальной инженерии, появился новый популярный способ обналичивания средств, рассказали «Известиям» в крупнейших российских банках.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 06:47, Ашберн
Происшествия
Охранника колледжа в Благовещенске задержали после стрельбы
Следователи задержали сотрудника частной охранной организации (ЧОП) «Сириус-А», охранявшего благовещенский колледж.
Финансы
Глава РФПИ сообщил, что в БРИКС могут создать единую платежную систему
Единая платежная система может быть создана в рамках БРИКС, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), член делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев в ходе саммита БРИКС.
Армия и оружие
В США выразили восторг возможностям российского истребителя Су-57
Отмечается, что российский самолет по своим техническим и боевым характеристикам превосходит аналогичные истребители НАТО и США.
Политика
В Киеве ждут мир в Донбассе после «нормандского» саммита
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что предстоящий саммит «нормандской четвёрки» даст возможность для окончательного воцарения мира в Донбассе.
Происшествия
В Греции задержали подозреваемых в перевозке мигрантов двух граждан РФ
В Греции задержали двух граждан России по подозрению в перевозке мигрантов из Турции, сообщили 14 ноября в посольстве РФ в Афинах.
Гаджеты
Motorola показала обновленную «раскладушку» Razr с гибким экраном
Компания Motorola возродила свою легендарную модель смартфона Razr V3, которая повторяет форм-фактор раскладушки, но при этом имеет гибкий экран, являющийся трендом на мобильном рынке.
Футбол
Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России
Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Происшествия
Чемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Политика
Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС
Германский Бундестаг принял в среду законопроект об имплементации Газовой директивы ЕС в национальное законодательство, передает корреспондент ТАСС.
Общество
Соцсеть «ВКонтакте» вводит дизлайки
Пользователи «ВКонтакте» давно ждали эту опцию. Ранее соцсеть в тестовом режиме отключила счетчики лайков под некоторыми постами.
Политика
Асад озвучил свою версию гибели сооснователя «Белых касок»
Свою версию гибели Ле Мезюрье сирийский лидер озвучил в интервью «РИА Новости» и телеканалу «Россия 24», отрывок которого опубликован в четверг, 14 ноября.
Фигурное катание
Трусова заявила четыре четверных прыжка на этапе Гран-при в России
Российская фигуристка Александра Трусова планирует исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе на этапе Гран-при в Москве.
Общество
Медведев рассказал, сколько россиян прошли диспансеризацию в 2019 году
Более 24 миллионов россиян прошли диспансеризацию за 9 месяцев 2019 года, есть регионы, которые прошли ее хуже, среди них Крым и Камчатка, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году
Следствие завершило расследование крушения самолета Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года. Об этом рассказали в СК России.
Кино
Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»
Кристен Стюарт не скрывает своей бисексуальности.
Здоровье
14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом
В день борьбы с диабетом традиционно проходят семинары, публичные лекции, конференции.
Армия и оружие
Для ВМФ России создаются вооруженные ледоколы
Головной корабль для Арктики проекта 23550 «Иван Папанин» объединяет в себе возможности буксира, патрульного корабля и ледокола.
Происшествия
Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье
В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Армия и оружие
В Белоруссии отказались от российской базы ВВС и купили Су-30СМ
Как стало известно, вместо поставки в Белоруссию российских истребителей Су-30СМ, первые из которых прибыли 13 ноября, российские власти предлагали разместить в стране свою авиабазу.
Общество
Россияне потратили на распродаже AliExpress 17 миллиардов рублей
В дни акции жители РФ тратили на AliExpress примерно 350 млн рублей в час, а в пиковое время оборот превышал 1 млрд рублей.
Экономика
«МегаФон» снизил долговую нагрузку
«МегаФон» продолжает работать над снижением долговой нагрузки и направляет часть прибыли на ее сокращение, говорится в сообщении компании.
Политика
Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли.
Кино
Netflix продлил «Ведьмака» на второй сезон
Футбол
Адиев стал главным тренером «Чайки»
Футбол
Болельщики «Монако» вновь признали Головина лучшим игроком матча
Полузащитник сборной России Александр Головин стал лучшим игроком "Монако" в матче против "Дижона" по версии болельщиков.
Шоу-бизнес
Софья Заика впервые рассказала об отношениях с Константином Эрнстом
31-летняя актриса Софья Заика, которая долгое время скрывала свои отношения с продюсером Константином Эрнстом, старшим ее на 27 лет, впервые рассказала о своей семье.
Наука
Икота у новорожденных младенцев благотворно влияет на развитие мозга
Британские исследователи заявили, что икота у новорожденных положительно влияет на развитие мозга.