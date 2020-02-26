Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРоссиян предупредили о новых аферах с финансовыми пирамидами

В России появились новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды, среди которых инвестирование в строительство домов с помощью 3D-принтеров и круизные путевки. Об этом "Известиям" рассказали в пресс-службе Банка России.
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с чего всё началось

И корабль не плывет: в ЦБ рассказали о новых уловках создателей пирамид

Нарисуем — будем плыть В прошлом году начали распространяться и новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды, сообщили "Известиям" в ЦБ.
Известиявчера в 16:01

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Мошенники придумали новые аферы с финансовыми пирамидами

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Банк России: финансовые пирамиды стали чаще использовать уловки с Bitcoin

РБК02:53

Банк России рассказал о новых уловках создателей финансовых пирамид

РЕН ТВвчера в 23:38

Центробанк раскрыл новые уловки создателей финансовых пирамид

URA.Ruвчера в 19:39

Россиян предупредили о новых аферах с финансовыми пирамидами

РИА Новостивчера в 19:05

ЦБ рассказал о новых уловках мошенников в 2019 году

Красная весна03:17

И корабль не плывет: в ЦБ рассказали о новых уловках создателей пирамид

Известиявчера в 16:01
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Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa вчера в 11:35
Экономика

Количество поддельных купюр в России за 2019 год выросло на 7,4%

Банк России за 2019 г. выявил 41 тыс. 355 поддельных купюр в банковской системе РФ, что на 2 тыс. 851 банкноту или 7,4% больше, чем показатель 2018 года.
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«Яндекс» посчитал стоимость приготовления блинов в России

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Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Известия 05:29
Происшествия

В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
RT на русском 02:23
Авто

Электромобиль DS Aero Sport Lounge: высокая посадка и 680 сил

Ну а техническая часть концепта DS Aero Sport Lounge, как заявлено, создана по технологиям электрической Формулы-Е, ведь марка DS — один из пионеров этой серии, а команда DS Techeetah — действующий чемпион.
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Технологии

Популярный порносайт представил самый простой способ смотреть порно

Вице-президент YouPorn Чарли Хьюс (Charlie Hughes) выразил надежду на то, что SWYP сможет стать самым простым и визуально заманчивым способом смотреть порно.
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Компания Lucasfilm презентовала новую эпоху «Звездных войн»

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Экономика сегодня вчера в 16:18
Общество

Анна Митянина стала новым детским омбудсменом Санкт-Петербурга

Светлана Юрьевна (Агапитова, - прим. ред.) фактически создала институт уполномоченного по правам ребенка в Петербурге и ее работа будет продолжена, - заявила Анна Митянина.
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Юрий Лоза иронично прокомментировал популярность Александра Петрова

"Наивные", - заочно отвечает им Лоза, поясняя: "Они всё еще верят в чудо, которого не бывает".
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Происшествия

По делу об убийстве Япончика арестован второй обвиняемый

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Скончался маршал Советского Союза Дмитрий Язов

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Происшествия

Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
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СК предъявил новое обвинение историку Олегу Соколову

Историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, предъявили обвинение в незаконном хранении оружия, сообщил его адвокат Александр Почуев.
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Политика

Путин призвал полицейских не считать каждого бизнесмена преступником

Глава государства призвал стражей порядка "не видеть потенциального нарушителя" в каждом бизнесмене.
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Экономика

Чеснок подорожал в России на фоне сообщений о коронавирусе

Народное средство от простуды чеснок подорожал в январе этого года в России на 37% — по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — на фоне распространения коронавируса COVID-2019.
Известия вчера в 17:21
Политика

Мишустин уволил бывшую помощницу Медведева

"Освободить Одинцову Жанну Алексеевну от должности помощника председателя правительства Российской Федерации Медведева Д. А. в связи с прекращением исполнения Медведевым Д. А. полномочий председателя правительства Российской Федерации", - говорится в распоряжении правительства, которое размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 06:35
Политика

Киев отреагировал на заявление Суркова о несуществующей Украине

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отреагировал на заявление бывшего помощника президента России Владислава Суркова о несуществующей Украине, передает Obozrevatel.
Lenta.ru 06:42
Политика

Путин потребовал наказывать организаторов «групп смерти» в интернете

Организаторы «групп смерти» в Сети должны понести наказание, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии МВД.
РБК 06:47
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Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею

Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Ведомости вчера в 23:50
Экономика

Китай в три раза обогнал США по числу новых миллиардеров

В прошлом году в Китае появилось почти в три раза больше миллиардеров, чем в США, следует из отчета китайской исследовательской компании Hurun.
РБК 06:25
Шоу-бизнес

В Сети появились кадры со съемок «Сватов-7»

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Владимир Зеленский сегодня подтвердил, что встречался

Владимир Зеленский сегодня подтвердил, что встречался с Сергеем Тигипко.
Голос Правды 06:08
Футбол

«Арсенал» намерен продать Обамеянга

Обамеянг перешел в «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» в январе 2018 года за 64,75 миллиона евро.
ODDS.ru 02:50
Наука

У людей не нашли склонности приносить потомство одного пола

Логика Фишера основана на предположении, что склонность приносить потомство определенного пола наследуется.
N+1 вчера в 04:36
Общество

В Греции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Министерство здравоохранения Греции подтвердило 26 февраля первый случай заражения коронавирусом в стране.
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Технологии

Данные о следующих бесплатных играх PS Plus утекли в Сеть до анонса

Если информация подтвердится, то в следующем месяце подписчики сервиса смогут бесплатно получить Shadow of the Colossus и Sonic Forces.
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ВКС получили первый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь»

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РИА Новости 05:50
Общество

Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении

Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Газета.Ru 02:21
Общество

«Укрпочта» возобновила доставку почтовых отправлений в Китай

Ранее «Укрпочта» сообщила о временной приостановке доставки почтовых отправлений в Китай.
RT на русском 07:01
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