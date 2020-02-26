Общество
РИА НовостиРоссиян предупредили о новых аферах с финансовыми пирамидами
В России появились новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды, среди которых инвестирование в строительство домов с помощью 3D-принтеров и круизные путевки. Об этом "Известиям" рассказали в пресс-службе Банка России.
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Нарисуем — будем плыть В прошлом году начали распространяться и новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды, сообщили "Известиям" в ЦБ.Известия16:01
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