Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоссиян предупредили о новых аферах с финансовыми пирамидами

В России появились новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды, среди которых инвестирование в строительство домов с помощью 3D-принтеров и круизные путевки. Об этом "Известиям" рассказали в пресс-службе Банка России.
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с чего всё началось

И корабль не плывет: в ЦБ рассказали о новых уловках создателей пирамид

Нарисуем — будем плыть В прошлом году начали распространяться и новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды, сообщили "Известиям" в ЦБ.
Известия16:01

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СМИ предупредили о новых финансовых пирамидах в РФ

REGNUM19:50

Центробанк раскрыл новые уловки создателей финансовых пирамид

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В ЦБ раскрыли новые уловки организаторов финансовых пирамид

РЕН ТВ15:59

Мошенники придумали новые аферы с финансовыми пирамидами

Lenta.ru17:52

Финансовая пирамида выманила 500 млн рублей у граждан

Красная весна16:47

Россиян предупредили о новых аферах с финансовыми пирамидами

РИА Новости19:05

И корабль не плывет: в ЦБ рассказали о новых уловках создателей пирамид

Известия16:01
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Renault Arkana дебютировал под брендом Samsung в Корее

Новые автомобили вчера в 00:05
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Уоррен Баффет назвал Apple лучшим бизнесом в мире

Американский миллиардер Уоррен Баффет назвал компанию Apple «возможно, лучшим бизнесом в мире» из тех, что он видел.
UfaTime.ru 15:42
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Хукер одолел Фелдера на турнире UFC Fight Night 168

Дэн Хукер одолел Пола Фелдера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 168.
Газета.Ru 22 февраля в 22:00
Происшествия

Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Известия 14:16
Хоккей

Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции КХЛ

Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 14:53
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Режиссер «Сватов» подтвердил слухи о закрытии сериала

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Ученые ESA: «Будущий космический спутник LISA раскроет секрет жизни и смерти звезд»

Дни24 09:05
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Семь россиян с Diamond Princess поместили на карантин во Владивостоке

RT на русском 00:05
Здоровье

Украина сможет проверить на коронавирус 900 человек — Скалецкая

Имеющихся на Украине тест-систем хватит для проверки 900 человек на коронавирус COVID-19, заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая 25 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 14:24
Происшествия

На Сахалине микроавтобус и локомотив столкнулись на переезде

Столкновение микроавтобуса и одиночного маневрового локомотива произошло 26 февраля на железнодорожном переезде в Макаровском районе Сахалинской области, сообщили в пресс-службе ДВЖД.
Российская газета 20:22
Экономика

Союз пивоваров РФ попросил установить минимальные цены

Организация настаивает на введении минимальных розничных цен (МРЦ). С такой просьбой СРП обратился к главе Минфина Антону Силуанову.
Телеканал 360° 20:14
Политика

Зампостпред России при ООН оценил ситуацию с невыдачей виз США

Зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин на заседании комитета на заседании Комитета по сношениям со страной пребывания заявил, что кризис невыдачи виз США представителям государств-членов нарастает.
RT на русском 19:55
Общество

Минпромторг поднимает транспортный налог на старые автомобили

Министерство промышленности и торговли планирует с 1 января 2021 года в разы повысить транспортный налог на ряд автомобилей, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 12:30
Политика

Трамп продлил на год связанные с Украиной санкции против России

Американский лидер Дональд Трамп продлил на год санкции в отношении России, введённые в 2014 году в связи с ситуацией на Украине.
RT на русском 18:52
Общество

На месте болота в Новосибирской области сделают озеро

На месте болота в Новосибирской области сделают озеро. После очистки водного объекта, на нем можно будет отдыхать и приятно проводить время.
Любимый город 11:45
Политика

США ввели санкции против 13 компаний и физлиц, включая российских

«США вводят санкции против 13 иностранных организаций и частных лиц в Китае, Ираке, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии (INKSNA)»,-- говорится в заявлении госсекретаря.
Коммерсантъ 14:19
Происшествия

В Красноярске нашли пятое тело за два месяца со следами укусов собак

За последние два месяца в Красноярске нашли тела пяти человек со следами укусов собак.
Газета.Ru 09:49
Происшествия

В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения

BFM.ru 23 февраля в 14:32
Здоровье

Калининградские власти купят лекарство за $2 млн для девочки со СМА

Полуторагодовалая девочка Милана, которая страдает генетическим заболеванием — спинальной мышечной атрофией (СМА), может рассчитывать на поддержку властей Калининградской области.
News.ru вчера в 16:42
Армия и оружие

Лавров призвал не допустить силового противостояния в космосе

Москва призывает страны Запада выработать общеприемлемые меры, которые были бы способны предотвратить силовое противостояние в космосе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 05:16
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала похожую на подростка маму

Ольга Бузова показала поклонникам снимок своей мамы, которая, несмотря на возраст, до сих пор похожа на подростка.
Актуальные Новости вчера в 13:00
Общество

Все школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщений о минировании

Все школы Хабаровская эвакуируют после получения сообщений о минировании.
RT на русском 19:17
Происшествия

Нидерланды засекретят личности 13 свидетелей по делу MH17

Вся личная информация о свидетелях, проходящих по делу о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году, останется в тайне от широкой общественности.
Газета.Ru 18:57
Наука

Найдена возможность выявлять ранние признаки рака

Ученые выяснили, что здоровые клетки организма помогают выживать злокачественным клеткам, благодаря определенному гену.
ToDay News Ufa 04:01
Политика

Президент Эстонии прокомментировала территориальные претензии к РФ

Глава Эстонии Керсти Кальюлайд считает необходимой работу по ратификации пограничного договора с Россией.
Shraibikus News вчера в 15:09
Политика

ВЦИОМ: 66% россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.
RT на русском 04:28
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

С 1 марта в России вступает в силу ряд поправок в различные законодательные акты, которые существенно повлияют на жизнь россиян.
Вести.Ru 02:35
Футбол

Сергей Карасев с лекцией о ВАР: учат полгода, главный не может отказаться от просмотра, видеоассистент получает 60 тысяч за игру

Еще Карасев вошел в первую группу арбитров, которых обучали ВАР.
Sports.ru 06:35
Спорт

Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»

Газета.Ru 23 февраля в 10:36
Происшествия

В Сочи двоих детей унесло в море во время шторма

RT на русском 16:29
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