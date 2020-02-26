Экономика

Lenta.ruLenta.ruМошенники придумали новые аферы с финансовыми пирамидами

По данным ЦБ, в прошлом году чаще всего онлайн-пирамиды использовали обещания вкладывать деньги в биткоины, но затем появились новые ухищрения мошенников. К таким способам относятся инвестирование в строительство домов с помощью 3D-принтеров или в круизную путевку.
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с чего всё началось

И корабль не плывет: в ЦБ рассказали о новых уловках создателей пирамид

Нарисуем — будем плыть В прошлом году начали распространяться и новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды, сообщили "Известиям" в ЦБ.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

ЦБ рассказал о новых уловках мошенников в 2019 году

Красная весна03:17

И корабль не плывет: в ЦБ рассказали о новых уловках создателей пирамид

Известиявчера в 16:01

Банк России рассказал о новых уловках создателей финансовых пирамид

РЕН ТВвчера в 23:38

Центробанк раскрыл новые уловки создателей финансовых пирамид

URA.Ruвчера в 19:39

Россиян предупредили о новых аферах с финансовыми пирамидами

РИА Новостивчера в 19:05

Мошенники придумали новые аферы с финансовыми пирамидами

Lenta.ruвчера в 17:52

Банк России: финансовые пирамиды стали чаще использовать уловки с Bitcoin

РБК02:53
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Политика

Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Российская газета 09:13
Общество

Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
РИА Новости вчера в 08:00
Происшествия

Арестован второй подозреваемый в подготовке убийств в школе в Саратове

Суд арестовал второго подростка, подозреваемого в подготовке массовых убийств в школе в Саратове.
BFM.ru 10:50
Спорт

Финский тренер призвал спасти лыжные гонки от Норвегии

Кабинетные игры норвежцев полностью подминают под себя спорт. Мы теряем Францию, Германию и Чехию в лыжном спорте.
Sport24.ru вчера в 05:58
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru вчера в 02:35
Религия

Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман

РИА Новости вчера в 16:53
Биатлон

Павлова завоевала золото в суперспринте на ЧЕ по биатлону

RT на русском 10:28
Происшествия

SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево из-за вибрации двигателя

Самолет SSJ-100, запросивший экстренную посадку после вылета в Пермь из-за вибрации двигателя, благополучно приземлился в Шереметьево.
ТАСС 11:19
Теннис

Мария Шарапова завершила карьеру

Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет.
Коммерсантъ 08:32
Происшествия

Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Известия 05:29
Общество

Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Россия вводит временные ограничения на авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса.
Газета.Ru 10:13
Армия и оружие

В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами

Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
РИА Новости 07:01
Происшествия

В Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков

Коммерсантъ 00:59
Политика

Сурков объяснил свой уход из Кремля

Владислав Сурков, экс-помощник президента, объяснил свою отставку «изменившимся контекстом».
РБК 01:26
Энергетика

Поставлять нефть в Белоруссию решили пять новых компаний из России

В середине января о поставках нефти в Белоруссию без премии сообщили две компании, которые входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.
РБК 10:52
Политика

Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.
iReactor вчера в 02:02
Биатлон

Олимпийская чемпионка из Германии ждет от Логинова извинений за допинг

РИА Новости 06:27
Единоборства

Рамзан Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко

Надел перчатки и вышел в ринг, - написал Емельяненко. Однако пока не появилось видео самого поединка.
Российская газета вчера в 08:50
Происшествия

Мужчина поджег себя у здания офиса Зеленского

Неизвестный мужчина совершил самоподжог у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, где проходит акция протеста против проведения реформы системы здравоохранения, сообщает телеканал «НАШ».
РБК 07:02
Шоу-бизнес

Жена Джигана показала стройную фигуру после четвертых родов

Модель показала в Instagram стройную фигуру после четвертых родов.
Слово и Дело вчера в 02:52
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa вчера в 11:35
Политика

Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах

ИнфоСМИ 03:26
Общество

У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус

Российские врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, находящихся в карантине в Казани, передает ТАСС слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
Ведомости 09:45
Политика

Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова

Российская газета вчера в 19:20
Шоу-бизнес

Елена Степаненко похудела на 42 килограмма после развода с Петросяном

Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
ToDay News Ufa 02:53
Политика

Зеленский учредил День сопротивления «оккупации» Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский назначил 26 февраля Днем сопротивления российской "оккупации" Крыма.
РИА Новости 05:08
Общество

Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию

Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на Евровидении-2018 певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил в интервью "Люкс ФМ" Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка.
РИА Новости вчера в 21:39
Армия и оружие

В США опубликовали видео «уничтожения» танков «Армата»

Американский производитель вертолетов Bell разместил в ютуб-канале анимированный рекламный ролик, в котором модель 360 Invictus "уничтожает" перспективные российские танки на платформе "Армата".
РИА Новости 10:48
Политика

Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов

Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 05:45
Политика

Следствие по MH17 нашло свидетеля запуска ракеты «Бук» по Boeing

Ruposters.ru вчера в 00:47
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