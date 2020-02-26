Экономика
Lenta.ruМошенники придумали новые аферы с финансовыми пирамидами
По данным ЦБ, в прошлом году чаще всего онлайн-пирамиды использовали обещания вкладывать деньги в биткоины, но затем появились новые ухищрения мошенников. К таким способам относятся инвестирование в строительство домов с помощью 3D-принтеров или в круизную путевку.
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с чего всё началось
Нарисуем — будем плыть В прошлом году начали распространяться и новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды, сообщили "Известиям" в ЦБ.Известиявчера в 16:01
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В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
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Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
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Поставлять нефть в Белоруссию решили пять новых компаний из России
В середине января о поставках нефти в Белоруссию без премии сообщили две компании, которые входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.
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Надел перчатки и вышел в ринг, - написал Емельяненко. Однако пока не появилось видео самого поединка.
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