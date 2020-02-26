Общество
РИА НовостиРоссиян предупредили о новых аферах с финансовыми пирамидами
В России появились новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды, среди которых инвестирование в строительство домов с помощью 3D-принтеров и круизные путевки. Об этом "Известиям" рассказали в пресс-службе Банка России.
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с чего всё началось
Например, в 2019-м создатели пирамид активно начали привлекать средства граждан для инвестиций в строительство жилых домов с помощью 3D-принтеров, — рассказал «Известиям» директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.Известиявчера в 16:01
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Политика
В ЕР прокомментировали сообщения о смене лидера и названия партии
Накануне СМИ сообщили, что в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году "Единая Россия" объединится с коалицией "Общероссийский народный фронт", из названия ЕР уберут первое слово, а вместо руководителя партии введут должности трех сопредседателей.
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До конца 2020 году в России могут измениться правила выдачи потребительских кредитов.
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Нижний Новгород претендует на проведение фестиваля «Культурный код»
Происшествия
ФСБ задержала в Саратове двух подростков, готовивших массовое убийство
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Политика
Трамп продлил санкции «за Крым» против России еще на год
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Общество
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Общество
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Специалисты из тропического ботанического сада при Китайской академии наук рассказали, как коронавирус попал на уханьский рынок продуктов.
Политика
Путин предложил оппозиции предъявить позитивную программу
Оппозиция должна не только критиковать власть, но и предоставить людям позитивную программу, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
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Стал известен самый популярный смартфон в мире по результатам 2019 года.
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Найден новый российский полковник-миллиардер
Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
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Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова, которая несколько дней назад родила четвертого ребенка, продемонстрировала поклонникам стройную фигуру.
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Нападающий "Вашингтона" Илья Ковальчук поделился впечатлениями от первого матча за "Кэпиталз".
Общество
Четверть россиян отказывают работодателям из-за низкой зарплаты
Наиболее частыми причинами отказа служат низкая заработная плата (26%), нечестность нанимателя (23%) и неподходящие условия труда (22%).
Энергетика
Россия и Белоруссия рассчитали размер компенсации за грязную нефть
Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за попадание загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба», размер компенсации – $15 за баррель, передает «РИА Новости» слова заместителя председателя «Белнефтехима» Владимира Сизова.
Технологии
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Первой страной, где российские абоненты смогут пользоваться услугами пятого поколения связи в роуминге, стала Румыния, сообщил представитель «Мегафона»: компания договорилась с оператором Orange, представленным в Румынии и еще 22 странах.
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Лондонцы рассматривают вариант с подписанием этого игрока следующим летом. Отметим, что у ПСЖ есть право выкупа Икарди.
Гаджеты
Microsoft раскрыла новые характеристики Xbox Series X
Общество
Гульнара Каримова обратилась к президенту Узбекистана с предложением
Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова обратилась с письмом к действующему главе государства Шавкату Мирзиёеву.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Авто
Geely начала продажи необычного кроссовера Geely Icon
Китайский автогигант Geely объявил официальный старт продаж своего самого оригинального паркетника Geely Icon.
Биатлон
Определился состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону
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Общество
Дети-сироты получат жилищные сертификаты вместо квартир
Минпросвещения планирует изменить правила обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Хоккей
Стали известны все участники плей-офф КХЛ нынешнего сезона
Последним, 16-м участником Кубка Гагарина, обеспечившим себе место в зоне плей-офф, стало нижегородское "Торпедо", победившее во вторник финский "Йокерит" в своем заключительном матче регулярного чемпионата.
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Похудевшая Елена Степаненко поразила новой прической и молодым лицом
Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
Политика
В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе
Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".