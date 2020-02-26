Нарисуем — будем плыть В прошлом году начали распространяться и новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды, сообщили "Известиям" в ЦБ.

с чего всё началось

«Компания позиционировала себя как международную инвестиционную платформу», — отметили в ЦБ. Кроме того, людям обещали реферальный бонус за вовлечение новых инвесторов и партнеров. ЦБ в 2019 году выявил в России более 200 организаций с признаками финансовых пирамид, а за пять лет — свыше 900.

ЦБ предупредил о новых уловках с финансовыми пирамидами

Политика Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.

Политика Путин поддержал предложение о роли русского языка в Конституции Президент России Владимир Путин назвал правильным предложение закрепить в Конституции русский язык как язык государствообразующего народа и при этом гарантировать в Основном законе сохранение этнокультурного и языкового разнообразия.

Политика Зеленский учредит День сопротивления оккупации Крыма Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании указа о введении Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба президента.

Происшествия Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства В Саратове сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли вооруженное нападение на школу в Кировском районе города.

Шоу-бизнес Светлана Иванова и Джаник Файзиев тайно поженились Популярная российская актриса Светлана Иванова и режиссер Джаник Файзиев, которые на протяжении 8 лет скрывали свой роман, наконец-то поженились.

Происшествия SSJ-100 совершил экстренную посадку в Шереметьево Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за проблем с двигателем.

Армия и оружие Эрдоган пообещал освободить наблюдательные пункты Турции в Идлибе Турецкий лидер напомнил, что срок, в который силы сирийского режима должны отойти к обозначенным в Сочинском меморандуме границам за пределы турецких наблюдательных пунктов, истекает.

Общество Какие изменения ждут россиян после 1 марта Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.

Общество У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус Российские врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, находящихся в карантине в Казани, передает ТАСС слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

Общество Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.

Общество Экс-главу ФСИН Реймера выпустили из тюрьмы по УДО Замоскворецкий суд Москвы в июне 2017 года приговорил его за мошенничество и злоупотребление полномочиями к восьми годам лишения свободы со штрафом в 800 тысяч рублей.

Общество Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на Евровидении-2018 певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил в интервью "Люкс ФМ" Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка.

Общество В Москве начался масштабный отлов диких животных из-за коронавируса Масштабная дератизация и отлов диких животных проводятся в Москве для предотвращения распространения коронавируса, сообщила в среду на коллегии Роспотребнадзора руководитель столичного управления ведомства Елена Андреева.

Теннис Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова, которая на протяжении полутора десятилетий могла считаться самым узнаваемым персонажем не только российского тенниса, но и всего российского спорта, объявила о завершении карьеры.

Экономика Несколько сахарных заводов закрываются в России В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.