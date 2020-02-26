Экономика
РБКЦБ предупредил о новых уловках с финансовыми пирамидами
«Компания позиционировала себя как международную инвестиционную платформу», — отметили в ЦБ. Кроме того, людям обещали реферальный бонус за вовлечение новых инвесторов и партнеров. ЦБ в 2019 году выявил в России более 200 организаций с признаками финансовых пирамид, а за пять лет — свыше 900.
Читать в источнике
Оценить31
с чего всё началось
Нарисуем — будем плыть В прошлом году начали распространяться и новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды, сообщили "Известиям" в ЦБ.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 13:17, Ашберн
Политика
Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала фигуру через пять дней после четвертых родов
Оксана Самойлова показала фигуру через пять дней после четвертых родов Оксана Самойлова родила четвертого ребенка меньше недели назад.
Политика
Путин поддержал предложение о роли русского языка в Конституции
Президент России Владимир Путин назвал правильным предложение закрепить в Конституции русский язык как язык государствообразующего народа и при этом гарантировать в Основном законе сохранение этнокультурного и языкового разнообразия.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Политика
Зеленский учредит День сопротивления оккупации Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании указа о введении Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба президента.
Происшествия
Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства
Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства В Саратове сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли вооруженное нападение на школу в Кировском районе города.
Политика
Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
Происшествия
Стали известны личности пропавших в Черном море подростков
Шоу-бизнес
Светлана Иванова и Джаник Файзиев тайно поженились
Популярная российская актриса Светлана Иванова и режиссер Джаник Файзиев, которые на протяжении 8 лет скрывали свой роман, наконец-то поженились.
Происшествия
SSJ-100 совершил экстренную посадку в Шереметьево
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за проблем с двигателем.
Общество
Россия из-за коронавируса ограничит авиасообщение с Южной Кореей
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что с 1 марта из-за коронавируса Россия временно ограничит авиасообщение с Южной Кореей.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал освободить наблюдательные пункты Турции в Идлибе
Турецкий лидер напомнил, что срок, в который силы сирийского режима должны отойти к обозначенным в Сочинском меморандуме границам за пределы турецких наблюдательных пунктов, истекает.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Общество
Лишенный титулов британский принц попросил называть его просто Гарри
Герцог Сассекский попросил обращаться к нему просто по имени.
Общество
У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус
Российские врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, находящихся в карантине в Казани, передает ТАСС слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
Происшествия
В Ульяновске школьник с ножом напал на учительницу во время урока
15-летний школьник стал громко кричать, затем кинулся на 59-летнюю учительницу и ранил ее ножом в живот.
Общество
Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Общество
Экс-главу ФСИН Реймера выпустили из тюрьмы по УДО
Замоскворецкий суд Москвы в июне 2017 года приговорил его за мошенничество и злоупотребление полномочиями к восьми годам лишения свободы со штрафом в 800 тысяч рублей.
Общество
Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию
Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на Евровидении-2018 певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил в интервью "Люкс ФМ" Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка.
Политика
Песков объяснил, почему Зеленский не получил приглашения в Москву
Москва пока не приглашала президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы 9 Мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает "Газета.ру".
Общество
В Москве начался масштабный отлов диких животных из-за коронавируса
Масштабная дератизация и отлов диких животных проводятся в Москве для предотвращения распространения коронавируса, сообщила в среду на коллегии Роспотребнадзора руководитель столичного управления ведомства Елена Андреева.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко похудела на 42 килограмма после развода с Петросяном
Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина подает на него в суд
Десять лет назад певица Ольга Зарубина публично призналась, что настоящий отец ее дочери — Александр Малинин.
Космос
У Земли появился второй спутник
Земля получила второй естественный спутник.
Теннис
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова, которая на протяжении полутора десятилетий могла считаться самым узнаваемым персонажем не только российского тенниса, но и всего российского спорта, объявила о завершении карьеры.
Армия и оружие
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Баскетбол
Бейонсе спела на церемонии прощания с Коби Брайантом
Популярная певица Бейонсе выступила на церемонии прощания с баскетболистом Коби Брайантом.
Общество
Посольство России объяснило долг в £6 млн за въезд в центр Лондона
В список государств, чьи дипмиссии задолжали за въезд в центр Лондона, попали 83 страны, Россия оказалась на пятом месте, а лидирует дипмиссия США, не заплатившая с 2003 по 2018 год более £12 млн.