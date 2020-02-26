Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРоссиян предупредили о новых аферах с финансовыми пирамидами

В России появились новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды, среди которых инвестирование в строительство домов с помощью 3D-принтеров и круизные путевки. Об этом "Известиям" рассказали в пресс-службе Банка России.
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с чего всё началось

И корабль не плывет: в ЦБ рассказали о новых уловках создателей пирамид

Например, в 2019-м создатели пирамид активно начали привлекать средства граждан для инвестиций в строительство жилых домов с помощью 3D-принтеров, — рассказал «Известиям» директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.
Известиявчера в 16:01

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ЦБ рассказал о новых уловках мошенников в 2019 году

Красная весна03:17

Банк России: финансовые пирамиды стали чаще использовать уловки с Bitcoin

РБК02:53

Банк России рассказал о новых уловках создателей финансовых пирамид

РЕН ТВвчера в 23:38

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РИА Новостивчера в 19:05

Мошенники придумали новые аферы с финансовыми пирамидами

Lenta.ruвчера в 17:52

И корабль не плывет: в ЦБ рассказали о новых уловках создателей пирамид

Известиявчера в 16:01
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Экономика

СМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами

В соответствии с поправками в Кодекс торгового мореплавания в декабре 2017 года российские суда получили исключительное право на перевозку нефти и газа в акватории Северного морского пути.
РБК 03:20
Экономика

В Союзе пивоваров рассказали о формуле минимальной цены на пиво

В марте 2019 года газета «Известия» сообщала, что в Национальном союзе производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции выступили с инициативой установить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво.
RT на русском 03:07
Политика

В ОНФ не обсуждалось возможное объединение с «Единой Россией»

Ранее в СМИ появилась информация о том, что к парламентским выборам в 2021 году "Единая Россия" планирует объединиться с ОНФ, сменить название и изменить структуру руководства партией.
Газета.Ru 03:18
Общество

Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии

Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
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Певица Даффи рассказала о своем изнасиловании и заточении

По словам 35-летней певицы, которую пресса называла "новой Эми Уайнхаус", некоторое время назад ее незаконно держали в заточении, накачав наркотиками, и насиловали.
Газета.Ru 04:02
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Показ модной коллекции дочери Кадырова прошел в Париже

Показ коллекции «Истрия Любви» Айшат Кадыровой прошел в рамках проекта «Русские сезоны» и 10-летия модного дома Firdaws, который она возглавляет.
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Происшествия

Сбежавшего с карантина тувинца принудительно госпитализировали

Кызылский городской суд принял решение принудительно поместить под наблюдение врачей гражданина Тувы, который после своей недавней поездки через Гонконг и Пекин был госпитализирован с признаками ОРВИ и самовольно покинул медучреждение.
Известия 03:41
Политика

Сурков не исключил обнуления президентских сроков

На прошлой неделе сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституцию РФ Павел Крашенинников заявил, что внесение поправок не обнулит президентские сроки.
BFM.ru 01:44
Происшествия

Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Известия вчера в 14:16
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Дочь Александра Малинина собралась подать на него в суд

Bimru.ru 03:55
Происшествия

В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
RT на русском 02:23
Политика

Сурков назвал единственный эффективный метод в отношениях с Украиной

Москва может эффективно выстраивать отношения с Киевом только через «принуждение к братским отношениям», заявил бывший помощник президента России Владислав Сурков, передает портал «Актуальные комментарии».
РБК 02:24
Политика

Зеленский пообещал водрузить над Крымом украинский флаг

Зеленский пообещал, что украинские власти сделают все для того, чтобы над Крымом был поднят украинский флаг.
Украина.ру 04:10
Технологии

Под угрозой оказались личные данные пользователей iPhone

Специалист по программированию Томми Миск рассказал, что нашёл уязвимость, позволяющую приложениям для операционной системы iOS получать доступ к данным, скопированным в буфер обмена iPad и iPhone.
UfacityNews.ru 03:46
Политика

Следователи по делу MH17 заявили об свидетеле запуска «Бука»

РИА Новости 24 февраля в 09:45
Политика

Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах

Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
ИнфоСМИ 03:26
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Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею

Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Ведомости вчера в 23:50
Общество

В Петербурге начал работу центр диагностики коронавируса

Начальник отдела по эпидемиологическому надзору управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия рассказала, что в Санкт-Петербурге начал работать центр диагностики коронавируса.
RT на русском 03:08
Экономика

В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары

Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
RT на русском 24 февраля в 22:35
Хоккей

Овечкин помог «Вашингтону» победить «Виннипег»

Известия вчера в 23:19
Энергетика

Новак: эра нефти продлится еще не менее 20 лет

Глава Минэнерго Александр Новак выразил мнение, что спрос на углеводороды, в том числе на нефть, сохранится в ближайшие десятилетия, несмотря на торможение темпов роста потребления.
Инфорос вчера в 14:59
Здоровье

В России будут разработаны стандарты в области ИИ для здравоохранения

В 2020 году в России будут разработаны первые редакции национальных стандартов в области искусственного интеллекта в здравоохранении.
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Политика

В Госдуму внесли поправки о порядке голосования по Конституции

Отдельно оговаривается, что россияне могут ознакомиться с текстом поправок в Конституцию, которые до этого уже пройдут голосование в Госдуме, Совете Федерации и заксобраниях регионов.
Городовой 00:48
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Обвиняемые в убийстве экс-мэра Киселевска были серийными грабителями

Мужчины, задержанные и арестованные по делу об убийстве экс-главы Киселевска Сергея Лаврентьева, причастны к десятку тяжелых преступлений — грабежам и разбоям, сообщил замначальника главного управления МВД по Кемеровской области Александр Табакаев на заседании Заксобрания Кемеровской области.
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Экономика

Биржевые индексы США упали из-за коронавируса

Американский рынок акций открылся снижением на фоне новостей о росте числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая.
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Единоборства

Рамзан Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко

Надел перчатки и вышел в ринг, - написал Емельяненко. Однако пока не появилось видео самого поединка.
Российская газета вчера в 08:50
Шоу-бизнес

Лолита ответила на обвинения в использовании фонограммы на концертах

РИА Новости 24 февраля в 23:11
Происшествия

Мигрант зарубил лопатой и закопал кузена в Шушарах

По версии следствия, 23 сентября подозреваемый около полуночи в лесном массиве у станции метро "Шушары" черенком лопаты убил своего кузена, а потом закопал труп.
Piter.tv 01:57
Общество

Из-за непогоды в Челябинской области отменяют междугородние автобусы

URA.Ru 03:54
Политика

Секретарь СНБО заявил о подготовке к наступлению России в Донбассе

Киев "очень-очень мощно" готовится к "широкомасштабному наступлению" России, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
РИА Новости вчера в 14:41
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