Финансы

ТАССТАССДоходность по рублевым вкладам в 2020 году может опуститься ниже 5%

Говоря о валютных вкладах, Задорнов отметил, что сейчас ставки по вкладам в евро имеют практически нулевую доходность.
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Уменьшение доходности депозитов вынудит вкладчиков перейти в инвестиционные продукты

Слово и Дело11:20

Доходность по рублевым вкладам в 2020 году может снизится до минимума

Деловое.ТВ10:30

Глава «Открытия» ожидает снижения доходности вкладов в рублях до 5% и меньше

ПРАЙМ10:02

Задорнов спрогнозировал снижение доходности по вкладам в рублях ниже 5%

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РБК07:51

Доходность по рублевым вкладам в 2020 году может опуститься ниже 5%

ТАСС06:22
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Газета.Ru 12:09
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Захарова отметила попустительство Генсека ООН в ситуации с визами США

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Армия и оружие

Китай испытал способную поразить цели в США баллистическую ракету

Армия КНР провела испытания новой баллистической ракеты морского базирования, способной поразить цели на «всей территории США».
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Пресс-служба ВАДА сообщила, что организация в курсе решения общего собрания членов РУСАДА о несогласии с санкциями.
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Участницы чемпионата России по фигурному катанию получили стартовые номера в короткой программе.
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Газета.Ru 05:23
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Михаил Задорнов
Писатель
Советский и российский писатель-сатирик, драматург, юморист, актёр, также известен как автор гипотез в области этимологии русских слов и истории славянства, которые резко критикуются научным сообществом. Член Союза писателей России. Автор более чем десяти книг; среди сочинений Задорнова - лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Сын писателя Николая Задорнова.
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