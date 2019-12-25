Говоря о валютных вкладах, Задорнов отметил, что сейчас ставки по вкладам в евро имеют практически нулевую доходность.

Доходность по рублевым вкладам в 2020 году может опуститься ниже 5%

Происшествия В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, еще пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану.

Политика Путин освободил от должности главного полицейского в московском метро Освобождены от должности два чиновника следственных органов - Михаил Бусылко из управления СКР по Свердловской области и Сергей Рябов, который являлся замглавы криминалистического главка Следственного комитета России.

Кино В России покажут отреставрированную версию «Иронии судьбы» Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию знаменитой кинокартины в Full HD качестве.

Политика Захарова отметила попустительство Генсека ООН в ситуации с визами США Генсек ООН Антониу Гутерреш «фактически игнорирует» нарушения и проявления недобросовестной конкуренции со стороны США в отношении российских сотрудников международной организации, которые встречаются с проблемами при получении американских виз, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Общество Астролог рассказала, на что надеяться знакам зодиака в 2020 году Ведущая рубрики Алена Прокина по просьбе наших читателей вместе с известными астрологами рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем позаботиться всем знакам зодиака в 2020 году Белой Металлической Крысы.

Политика Кабмин Украины провел экстренное заседание по газовым переговорам с РФ В своем Telegram депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что кабинет министров провел экстренное совещание по газовым переговорам с РФ.

Общество СК проверит данные о бизнесмене, пытавшемся продать село с жителями Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству красноярского следственного управления проверить информацию СМИ о местном бизнесмене, который попытался продать поселок вместе с его жителями, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Политика В партии Зеленского нашли причины потери Крыма Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко считает, что Украина потеряла Крым из-за отмены старого закона о языках.

Кино Продюсер и режиссер рассказали «РГ» о фильме «Союз Спасения» Представить фильм вышла вся съемочная группа, включая продюсеров Константина Эрнста и Анатолия Максимова и актёров, исполняющих главные роли: Павла Прилучного, Леонида Бичевина, Антона Шагина, Максима Матвеева, Александра Домогарова, Софью Эрнст, Алексея Гуськова, Виталия Кищенко, Игоря Петренко и других.