Финансы
ТАССДоходность по рублевым вкладам в 2020 году может опуститься ниже 5%
Говоря о валютных вкладах, Задорнов отметил, что сейчас ставки по вкладам в евро имеют практически нулевую доходность.
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Происшествия
В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками
Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, еще пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану.
Политика
Путин освободил от должности главного полицейского в московском метро
Освобождены от должности два чиновника следственных органов - Михаил Бусылко из управления СКР по Свердловской области и Сергей Рябов, который являлся замглавы криминалистического главка Следственного комитета России.
Армия и оружие
Военные ДНР сбили украинский беспилотник, снимавший обстрел Горловки
Военные Народной милиции Донецкой Народной Республики сбили беспилотник, при помощи которого украинские журналисты снимали на видео обстрел Горловки.
Транспорт
В Севастополь прибыл первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга
На железнодорожный вокзал Севастополя прибыл первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга.
Происшествия
Второй за день Ми-8 совершил жесткую посадку
В Ненецком автономном округе совершил аварийную посадку второй за сутки вертолет, передает телеканал "Россия 24".
Кино
В России покажут отреставрированную версию «Иронии судьбы»
Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию знаменитой кинокартины в Full HD качестве.
Политика
В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии
Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".
Политика
Захарова отметила попустительство Генсека ООН в ситуации с визами США
Генсек ООН Антониу Гутерреш «фактически игнорирует» нарушения и проявления недобросовестной конкуренции со стороны США в отношении российских сотрудников международной организации, которые встречаются с проблемами при получении американских виз, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Общество
Астролог рассказала, на что надеяться знакам зодиака в 2020 году
Ведущая рубрики Алена Прокина по просьбе наших читателей вместе с известными астрологами рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем позаботиться всем знакам зодиака в 2020 году Белой Металлической Крысы.
Происшествия
У задержанного генерала ФТС обнаружили золотые слитки и дорогие часы
В ходе обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка следователи обнаружили крупные денежные средства, слитки золота и часы люксовых брендов.
Общество
Гуцериев объяснил данные об обысках действиями «созвездия идиотов»
Российский олигарх, глава «Сафмара» Михаил Гуцериев опроверг информацию об обысках в московской квартире и офисах компании.
Политика
Эрдоган заявил о 2 тыс. бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся 2 тыс. наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Армия и оружие
Китай испытал способную поразить цели в США баллистическую ракету
Армия КНР провела испытания новой баллистической ракеты морского базирования, способной поразить цели на «всей территории США».
Спорт
ВАДА приняло к сведению решение общего собрания членов РУСАДА
Пресс-служба ВАДА сообщила, что организация в курсе решения общего собрания членов РУСАДА о несогласии с санкциями.
Фигурное катание
Трусова откроет короткую программу, Медведева – последняя
Участницы чемпионата России по фигурному катанию получили стартовые номера в короткой программе.
Кино
Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице
Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук представил свой фантастический фильм «Вторжение». Показ прошёл в киноцентре «Октябрь».
Политика
Кабмин Украины провел экстренное заседание по газовым переговорам с РФ
В своем Telegram депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что кабинет министров провел экстренное совещание по газовым переговорам с РФ.
Авто
Производство новых автомобилей в Санкт-Петербурге резко снизилось
Шоу-бизнес
У Леры Кудрявцевой лопнул имплант в груди
С актрисой и телеведущей Лерой Кудрявцевой случилось несчастье. Она попала в больницу, пришлось удалить импланты из груди.
Общество
СК проверит данные о бизнесмене, пытавшемся продать село с жителями
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству красноярского следственного управления проверить информацию СМИ о местном бизнесмене, который попытался продать поселок вместе с его жителями, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Политика
В партии Зеленского нашли причины потери Крыма
Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко считает, что Украина потеряла Крым из-за отмены старого закона о языках.
Фигурное катание
Загитова сравнила тренировочный процесс перед шоу и соревнованиями
Здоровье
Россиянам начнут выдавать бесплатные лекарства в 2020 году
На вторичную профилактику выделено около 14 миллиардов рублей.
Кино
Продюсер и режиссер рассказали «РГ» о фильме «Союз Спасения»
Представить фильм вышла вся съемочная группа, включая продюсеров Константина Эрнста и Анатолия Максимова и актёров, исполняющих главные роли: Павла Прилучного, Леонида Бичевина, Антона Шагина, Максима Матвеева, Александра Домогарова, Софью Эрнст, Алексея Гуськова, Виталия Кищенко, Игоря Петренко и других.
Происшествия
Погибшего в Саратове полицейского представят к Ордену Мужества
Лейтенанта полиции Михаила Гадеева, который погиб в Саратове при задержании подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, посмертно представят к Ордену Мужества.
Политика
Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".