По всей территории России этим летом ожидается переменчивая погода. Жаркие и сухие дни будут чередоваться с холодными и дождливыми. Таким прогнозом с URA.RU поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

с чего всё началось

Россиян предупредили о переменчивой погоде летом 2020 года. Жаркие и сухие дни будут чередоваться с холодными и дождливыми. Об этом URA.RU рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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