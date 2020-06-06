Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о переменчивом лете

Россиян предупредили о переменчивой погоде летом 2020 года. Жаркие и сухие дни будут чередоваться с холодными и дождливыми. Об этом URA.RU рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Синоптики ждут лета, полного катаклизмов. Но есть позитивный нюанс

По всей территории России этим летом ожидается переменчивая погода. Жаркие и сухие дни будут чередоваться с холодными и дождливыми. Таким прогнозом с URA.RU поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
URA.Ru04:27

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Россиян предупредили о переменчивом лете

Lenta.ru07:49

Синоптики прогнозируют частую смену погоды летом в России

Москва 2414:25

Синоптики прогнозируют частую смену погоды летом

Газета.Ru14:05

Россиянам предрекли «капризное» лето

РИА Новости13:42

В Гидрометцентре пообещали россиянам частые перепады погоды этим летом

Аргументы и Факты14:27

Лету-2020 обещали переменчивость

Телеканал 360°06:02

Синоптики ждут лета, полного катаклизмов. Но есть позитивный нюанс

URA.Ru04:27
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Энергетика

Белоруссия ответила на требование «Газпрома» вернуть долг

Министерство энергетики Белоруссии ответило отказом на требование "Газпрома" вернуть долг, превышающий $165 млн.
Ruposters.ru вчера в 06:00
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Фигурное катание

Туктамышева в Instagram исполнила горячий танец

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram-аккаунте поделилась с подписчиками своим зажигательным танцем .
РИА Новости 13:55
Политика

Белоруссия рассмотрит условия размещения российских военных объектов

Минск, 5 июня 2020, 10:32 — REGNUM Условия дальнейшего размещения российских военных объектов на территории Белоруссии проходят процедуру внутригосударственного согласования, сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии.
REGNUM вчера в 03:32
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Общество

Прохоров заступился за Потанина после ЧП в Норильске

Прохоров добавил, что глава «Норникеля» Владимир Потанин опытный руководитель и грамотный профессионал, который «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем».
Известия вчера в 06:18
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Политика

МИД рассказал о возможных провокациях НАТО на параде Победы

Россия опасается, что НАТО может предпринять провокационные действия во время проведения парада Победы 24 июня, заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел страны Александр Грушко.
Газета.Ru 09:08
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Общество

В Китае оценили вкус российской колбасы

В статье говорится, что в КНР часто говорят о «невероятно знаменитых длинных палках русской колбасы».
Аргументы недели 14:40
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Кино

Дублер «Джона Уика» рассказал о работе с Киану Ривзом

Фрай отметил, что Ривз очень критически относится к себе и всегда стремится к максимально возможному результату во время съемок насыщенных сложными трюками сцен.
Kinonews.ru 05:24
Политика

МИД России: за высылкой дипломатов из Чехии последуют зеркальные меры

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва примет зеркальные меры в отношении Чехии, которая выслала двух российских дипломатов.
RT на русском 15:45
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Политика

Решение Трампа о выводе войск застало ФРГ врасплох

Ранее издание Reuters сообщало, что президент США Дональд Трамп отдал приказ сократить численность американских военнослужащих в ФРГ.
RuNews24.ru 10:53
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Здоровье

Диетолог назвала самый вредный для здоровья суп

Вестник Кавказа 12:20
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Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
2,5K
Политика

Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений

Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости 11:23
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Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ вчера в 04:10
6,7K
Здоровье

В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 15 июня

Оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса в Пермском крае продлил режим самоизоляции до 15 июня.
Пермский интернет-журнал Звезда вчера в 07:24
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова стала блондинкой и набрала 6 кг

Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова опубликовала новую фотографию на официальной странице в социальной сети Instagram.
NewInform 12:21
1
Общество

Помпео предложил России помощь в ликвидации ЧП в Норильске

RT на русском 13:36
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Здоровье

Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости 08:34
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Авто

Названы самые продаваемые по итогам мая кроссоверы в России

Бестселлером в сегменте SUV на рынке нашей страны в мае 2020 года стал компактный кроссовер Hyundai Creta.
Тарантас Ньюс 04 июня в 09:23
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Игры

В сеть выложили скришоты старой, но рабочей версии Dead Island 2

Вашингтон, 6 июня 2020, 12:12 — REGNUM В сеть выложили скриншоты старой версии игры Dead Island 2, которую разработчики «собрали» в 2015 году.
REGNUM 05:12
1
Политика

Эрдоган хочет превратить собор Святой Софии в мечеть

Evo-rus.com вчера в 10:49
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Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
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Энергетика

Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости 10:19
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Общество

«Яндекс» назвал самые популярные новые слова десятилетия

Как отмечает «Яндекс», по тому, какие новые слова были популярны в том или ином году, можно судить, как новые явления и мода влияют на русский язык.
Ведомости 09:10
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Здоровье

В Свердловской области заразились коронавирусом еще 298 человек

Еще 298 случаев заражения коронавирусом произошло в Свердловской области за минувшие сутки, сообщает 4 июня оперштаб региона.
ИА Красная Весна 04 июня в 08:56
913
Здоровье

В Саратовской области растет число пневмоний у коронавирусных больных

Глава региона напомнил, что ограничительные мероприятия продлены до 10 июня, Саратовская область сейчас находится на первом этапе смягчения санитарных мер.
Регион 64 вчера в 11:41
24
Здоровье

В России зарегистрировали еще один препарат для лечения коронавируса

Министерство здравоохранения России зарегистрировало второй препарат для лечения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе ведомства.
Газета.Ru 05:11
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Авто

ГАЗ планирует выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia

СМИ сообщают, что новую «Волгу» разработают совместно с концерном Volkswagen на базе Skoda Octavia A8.
Тарантас Ньюс вчера в 03:50
205
Политика

Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу

Президент Владимир Путин поручил бесплатно подключать россиян к газовым сетям.
FreeNews-Volga вчера в 00:00
3,8K
Шоу-бизнес

Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет

Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor вчера в 05:19
62
Общество

Канадские демонстранты поставили Трюдо на колени

Народные новости 11:08
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Как работают Яндекс.Новости?
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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