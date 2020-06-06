Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о переменчивом лете

Россиян предупредили о переменчивой погоде летом 2020 года. Жаркие и сухие дни будут чередоваться с холодными и дождливыми. Об этом URA.RU рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Синоптики ждут лета, полного катаклизмов. Но есть позитивный нюанс

По всей территории России этим летом ожидается переменчивая погода. Жаркие и сухие дни будут чередоваться с холодными и дождливыми. Таким прогнозом с URA.RU поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
URA.Ruвчера в 04:27

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Синоптики пообещали россиянам «капризное» лето

РБКвчера в 17:53

Синоптики ждут лета, полного катаклизмов. Но есть позитивный нюанс

URA.Ruвчера в 04:27

Синоптики прогнозируют частую смену погоды летом

Газета.Ruвчера в 14:05

Россиянам предрекли «капризное» лето

РИА Новостивчера в 13:42

Россиян предупредили о переменчивом лете

Lenta.ruвчера в 07:49

Лету-2020 обещали переменчивость

Телеканал 360°вчера в 06:02

Синоптики прогнозируют частую смену погоды летом в России

Москва 24вчера в 14:25
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Общество

В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины

"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС 05 июня в 12:27
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Общество

Китай стал зоной с низкой эпидемиологической угрозой по коронавирусу

Весь Китай стал зоной с низкой эпидемиологической угрозой по коронавирусу SARS-CoV-2.
Российская газета вчера в 23:53
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Политика

Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений

Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:23
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Энергетика

Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа

Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа.
Известия 05 июня в 18:04
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Космос

Калужан в июне ждут лунное и солнечное затмения

В июне жители Калужской области смогут наблюдать целых два затмения — лунное и солнечное. Причем первое — уже в эту пятницу.
Знамя.Калуга 04 июня в 05:13
Финансы

Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии

На фоне выхода с карантина в России начнет активно расти импорт, увеличивая спрос на валюту.
Российская газета вчера в 23:00
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Политика

Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

RT на русском вчера в 09:59
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
2,2K
Общество

В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину

Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодеревенском кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 21:40
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Хоккей

Валерий Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею

Эхо Москвы 05 июня в 03:04
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Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС вчера в 17:00
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Армия и оружие

«Основной ствол российской артиллерии»: польские СМИ о модернизации «Акаций»

Как отмечает Defence24, в настоящее время, несмотря на истечение почти полвека с момента начала производства, 2С3 «Акация» наряду с 2С1 «Гвоздикой» по-прежнему является основной системой ствольной артиллерии, находящийся на вооружении российской армии.
Военное обозрение 00:59
Происшествия

Мост на реке Малый Кой в Красноярском крае обрушился из-за дождей

Автомобильный мост через реку Малый Кой в Красноярском крае частично обрушился из-за дождей.
RT на русском вчера в 23:53
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Армия и оружие

В Польше стартовали учения по переброске войск из США в Европу

ИА Красная Весна 04 июня в 05:33
29
Общество

Найдены новые доказательства сокрытия Китаем фактов о коронавирусе

Китай умышленно скрыл ряд фактов о коронавирусе, когда эпидемия только начиналась.
Lenta.ru вчера в 23:54
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Политика

Пушков упрекнул США в поддержке террористов

Члена Совета Федерации Алексей Пушков поспорил с бывшим послом США в Москве Майклом Макфолом.
Газета.Ru 01:21
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Происшествия

Шойгу направил на тушение нефтяной скважины противотанковую пушку

РБК 05 июня в 12:32
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Кино

Скончался актер Михаил Кокшенов

Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times 05 июня в 09:14
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Политика

Экс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей

Кадровая политика новой власти основывается на том, чтобы «выбирать из плохого худшее», заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью каналу «112 Украина».
РБК вчера в 23:29
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Происшествия

В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в Новосибирской области выросло за сутки на 107, пятьдесят пациентов выздоровели, два человека скончались, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 00:33
Наука

Организм человека может переходить в «режим сжигания жира»

По одной из версий ученых, во время активным занятием в спортивном зале на уровне 60 процентов от максимального ритма работы сердца, организм человека может переходить в «режим сжигания жира», который идеально подходит для сброса лишнего веса.
Evo-rus.com 00:11
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Шоу-бизнес

На критику Валерии ответил Сергей Шнуров

Певец Сергей Шнуров ответил на слова Валерии о том, что лидер «Ленинграда» «переобулся и требует помощи шоу-бизнесу».
Соловей.Инфо вчера в 05:59
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Общество

Прохоров прокомментировал ситуацию вокруг «Норникеля» после ЧП на ТЭЦ

Бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров предостерёг от поспешных выводов по поводу компании после ЧП с разливом топлива на ТЭЦ-З в Норильске.
RT на русском 05 июня в 06:04
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Единоборства

Нуньес уверенно победила Спенсер в главном бою шоу UFC 250

Чемпионка UFC в легчайшем весе Аманда Нуньес из Бразилии победила канадку Фелисию Спенсер в главном бою UFC 250 в Лас-Вегасе.
RT на русском 01:08
Кино

Фанаты нашли пасхалку в мультфильме «Человек-паук: Через Вселенные»

Поклонники мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» заметили пасхалку в одной из сцен картины.
iReactor вчера в 07:57
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Футбол

Форвард «Локомотива» Фарфан рассказал о своей борьбе с коронавирусом

Нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан поделился впечатлениями о том, как проходило его выздоровление от коронавируса.
ProstoProSport 00:01
Единоборства

Макгрегор заявил о завершении карьеры

Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
RT на русском 01:27
Энергетика

ФАС вынесла предостережение главе Независимого топливного союза

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предостережение президенту Независимого топливного союза Павлу Баженову за высказывания о росте цен на бензин в России, говорится в сообщении ведомства.
Rambler News Service 05 июня в 13:56
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Общество

Ургант снял пародию на скандальный ролик про усыновление малыша геями

«У тебя появится настоящая, полноценная программа», — говорит Ургант новому партнеру.
RuNews24.ru вчера в 06:26
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Происшествия

На Камчатке умер один из двойняшек, которых морили голодом родители

Один из четырехмесячных двойняшек, которых морили голодом собственные родители на Камчатке, скончался в больнице, сообщает краевое следственное управление СК России.
РИА Новости вчера в 03:58
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