Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил РИА Новости главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. "Хотя еще какое-то время количество больных может увеличиваться", — уточнил он.

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Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. По его словам, еще какое-то время количество больных будет увеличиваться, а затем начнет снижаться.

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