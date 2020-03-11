Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРоссиян предупредили о пике заражений коронавирусом

Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. По его словам, еще какое-то время количество больных будет увеличиваться, а затем начнет снижаться.
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с чего всё началось

Эпидемиолог Минздрава: Россия движется к пику по коронавирусу

Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил РИА Новости главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. "Хотя еще какое-то время количество больных может увеличиваться", — уточнил он.
РИА Новости05:56

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В Минздраве допустили скорый пик заболеваемости коронавирусом в России

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Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом

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Эпидемиолог Минздрава: Россия находится на пороге пика по заболеваемости COVID-19

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Эпидемиолог дал прогноз ситуации с коронавирусом в России

RT на русском06:40

Эпидемиолог уточнил прогноз о пике заболеваемости коронавирусом в РФ

РЕН ТВ09:41

Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом

Lenta.ru05:58

Эпидемиолог Минздрава: Россия движется к пику по коронавирусу

РИА Новости05:56
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 16:09, Ашберн
Политика

Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом

Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня.
РИА Новости 14:07
Общество

Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 837 человек

За последние сутки от COVID-19 в Италии умерли 837 человек. Таким образом, общее число жертв достигло 12 428.
Газета.Ru 12:54
Шоу-бизнес

Мать Сергея Лазарева стала героиней шоу «Модный приговор»

Мать знаменитого российского певца Сергея Лазарева стала героиней очередного выпуска шоу «Модный приговор».
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл официально покинули королевскую семью

Пара теперь станет самыми обычными гражданами На днях Меган Маркл и принц Гарри посетили свой последний официальный прием в статусе членов королевской семьи.
Территория новостей 11:04
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru 13:17
Транспорт

В Петербурге закроют девять станций метро и ограничат работу восьми

Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей.
Вести.Ru 15:53
Общество

ФСИН приостановила прием арестованных в большинстве СИЗО Москвы

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) ввела особые условия в следственных изоляторах Москвы в связи с коронавирусом, сообщается на сайте ведомства.
РБК 09:31
Шоу-бизнес

Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Газета.Ru 14:22
Общество

Режим самоизоляции ввели в Смоленской области

Губернатор Смоленской области Алексей Островский во вторник подписал указ, которым в регионе вводится режим самоизоляции.
ТАСС 14:34
Энергетика

Стоимость российской нефти упала до $13 за баррель

РИА Новости 12:29
Общество

В России переносят сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса

В России переносят сроки вступительных экзаменов в вузах.
Деловое.ТВ 04:02
Общество

Москвичей на три месяца освободили от взносов на капремонт

Собственники жилья в Москве с 1 апреля по 30 июня 2020 г. освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, сообщил мэр города Сергей Собянин на своем сайте.
Ведомости 03:20
Политика

Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 05:22
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости 09:06
Экономика

Налог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили

Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее.
Lenta.ru 11:01
Общество

Госдума утвердила штрафы для россиян за нарушение карантина

Сегодня, 31 марта, депутаты Государственной думы во втором и третьем чтении утвердили законопроект, ужесточающий административное наказание за нарушение карантина в России.
Собака.ru вчера в 03:58
Общество

ЕЭК приняла решение о временном запрете вывоза из ЕАЭС ряда продуктов

Евразийская экономическая комиссия в связи с распространением пандемии коронавируса приняла решение запретить до 30 июня вывоз из ЕЭАС ряда продуктов.
Московский Комсомолец 15:53
Политика

Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства

МИД Венесуэлы раскритиковал и отверг предложение госсекретаря США Майка Помпео создать в стране временное правительство и провести выборы ради последующей отмены санкций, следует из заявления главы ведомства Хорхе Арреасы.
РИА Новости 15:43
Авто

На АвтоВАЗе рассказали про сборку Chevrolet Niva

Как сообщают «Автоновости дня», к текущему моменту совместное предприятие уже выпустило более 700 тысяч Chevrolet Niva, причем около 600 тысяч зарегистрированы и находятся в эксплуатации.
Автоновости дня 03:57
Происшествия

В Перми скончался пациент с коронавирусом

Пациент с подтвержденным коронавирусом умер в Перми, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные оперштаба.
Газета.Ru 15:23
Биатлон

Анфиса Резцова подаст в суд на Губерниева

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила о том, что планирует подать в суд иск на спортивного телекомментатора Дмитрия Губерниева.
МонаВиста 12:57
Общество

ВВС: Мэрия Москвы выпустила приложение для наблюдения за людьми на карантине

Мэрия Москвы выпустила приложение для наблюдения за людьми на карантине, передает ВВС.
Эхо Москвы 16:00
Общество

Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков

По данным пресс-службы Министерства юстиции России, ведомство направило в адрес высших должностных лиц субъектов РФ письма, в которых предложило приостановить заключение и расторжение браков в связи с распространением коронавируса, пишет ТАСС.
Инфорос 06:31
Общество

Владелица Wildberries призывает закрыть продуктовые магазины

Предпринимательница отметила, что условия в таких торговых точках не соответствуют требованиям нынешней ситуации и призвала их перейти на режим работы в качестве пунктов выдачи заказов.
Моллы.Ru 05:37
Происшествия

В Марий Эл обнаружили тела женщины и двух детей

Собеседница агентства добавила, что следователи не называют версии произошедшего.
РИА Новости 07:53
Общество

Подсчитана доля закрывшихся в России из-за коронавируса магазинов

В России временно закрылись из-за коронавируса 37 процентов магазинов и других торговых точек, говорится в исследовании компании-производителя онлайн-касс «Эвотор», выдержки из которого приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:20
Происшествия

Еще десять нарушителей карантина отправили в обсерватор «Заря»

В общей сложности под наблюдением медиков в пансионате «Заря», который переоборудовали под обсерватор, находится 45 человек.
Мойка78 15:31
Общество

В Самарской области ввели режим полной самоизоляции

В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Российская газета 04:22
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От коронавируса умер актер из «Звездных войн» Эндрю Джек

Российская газета 12:11
Общество

Число инфицированных CoViD-19 на Украине возросло до 548 человек

За прошедшие сутки количество заражённых коронавирусной инфекцией на территории Украины увеличилось на 68 человек и достигло 548.
Life.ru вчера в 17:21
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Брико Николай Иванович
Российский эпидемиолог, специалист в области профилактики инфекционных болезней и по вакцинопрофилактике. Академик РАН, РАМН, доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории. С 2009 года заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины и с 1986 года заведующий лабораторией по разработке новых технологий эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.
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