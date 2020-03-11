Коронавирус
Газета.RuРоссиян предупредили о пике заражений коронавирусом
Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. По его словам, еще какое-то время количество больных будет увеличиваться, а затем начнет снижаться.
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с чего всё началось
Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил РИА Новости главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. "Хотя еще какое-то время количество больных может увеличиваться", — уточнил он.РИА Новости05:56
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