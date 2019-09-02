Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о подорожании авиабилетов

Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».
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с чего всё началось

Пошли на взлет: перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов

Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9–10%, рассказали «Известиям» в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С этим прогнозом согласны эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации.
Известиявчера в 17:02

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Авикомпании выставили «ультиматум» правительству по ценам на билеты

Московский Комсомолец12:21

В России опровергли подорожание авиабилетов

Lenta.ru07:58

Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов

Известиявчера в 19:22

Авиакомпании спрогнозировали повышение стоимости билетов в 2019 году

РБКвчера в 22:31

Авиаперевозчики поднимают стоимость билетов

URA.Ruвчера в 19:24

К концу 2019 года перелеты подорожают на 10%

РЕН ТВвчера в 19:36

«Известия»: в России подорожают авиабилеты

ТАССвчера в 23:28
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 18:01, Вашингтон
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Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова

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Космос

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Финансы

Курс евро обновил двухлетний минимум

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Российская газета 15:47
Политика

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Общество

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко вошёл в состав комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Европейским союзом.
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