Авто

Мой БрянскМой БрянскРоссиян предупредили о подорожании автомобилей в 2020 году

Как передаёт ТАСС, цены на новые автомобили могут вырасти на 5%. При этом продажи легковых и коммерческих авто упадут на 8%. По словам президента ассоциации Олега Моисеева, производителям придётся «держать цены» и повышать «очень мелкими шажками».
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с чего всё началось

Автодилеры прогнозируют падение продаж легковых и коммерческих авто на 8% в 2020 году

Цены на новые авто Цены на новые легковые автомобили и LCV с учетом инфляции и повышения ставки утилизационного сбора могут вырасти в России на 5% в течение 2020 года, сообщил Мосеев.
ТАСС07:47

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Автодилеры прогнозируют падение продаж легковых и коммерческих авто на 8% в 2020 году

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