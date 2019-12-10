Авто
Газета.RuРоссиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году
В 2020 году прогнозируется рост цен на новые автомобили из-за утилизационного сбора и инфляции, а также ожидается снижение продаж в среднем на 8% в России. С таким заявлением выступил глава "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев, передает "Интерфакс".
Читать в источнике
Оценить33
с чего всё началось
Цены на новые авто Цены на новые легковые автомобили и LCV с учетом инфляции и повышения ставки утилизационного сбора могут вырасти в России на 5% в течение 2020 года, сообщил Мосеев.ТАСС07:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 11:20, Ашберн
Политика
Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе
Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.
Здоровье
Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии
Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Политика
В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке
Член фракции «Слуга народа» Максим Бужанский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта об отмене закона о государственном языке.
Игры
Resident Evil 3 - показан первый трейлер и названа дата выхода игры
Общество
Лоскутов продал табличку «Костина и Аскер-Заде» за 1,5 млн рублей
Экс-новосибирец продал табличку из Центрального парка Нью-Йорка за 1,5 млн рублей.
Политика
Путин ответил на предложение сделать 31 декабря выходным
Путин Напомним, в ряде регионов 31 декабря в 2019 году сделали выходным, перенеся рабочий день на субботу.
Наука
Китайские ученые вырастили гибрид свиньи и обезьяны
Как пишет Daily Mail со ссылкой на State Key Laboratory of Stem Cell and Reproductive Biology, двух поросят с генами макаки-крабоеда вырастили в Лаборатории стволовых клеток и репродуктивной биологии Стейт-Ки Института зоологии Китайской академии наук.
Хоккей
Артемий Панарин: «В НХЛ все команды примерно одинаковые, и любой может победить кого угодно»
Политика
В Конгрессе представили проект обвинения по импичменту Трампа
Демократы палаты представителей Конгресса США представили проект обвинения по импичменту главы государства Дональда Трампа.
Шоу-бизнес
У дочери Анастасии Заворотнюк начались проблемы
Анна Заворотнюк, дочь знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк, отказалась от шоурума, который открыла пару месяцев назад в центре Москвы.
Экономика
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций
Госдума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России (СЗПК), сообщается на сайте нижней палаты.
Гаджеты
«Лаборатория Касперского» готовит ОС для смартфонов
«Лаборатория Касперского» сообщила о тестировании новой операционной системы KasperskyOS, которая будет применяться в смартфонах от компании.
Политика
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Происшествия
Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии
Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
Политика
В Германии санкции против «Северного потока-2» назвали «прямой атакой»
Эксперты Восточного комитета полагают, что действия США подрывают достижение наметившейся нормализации отношений между Россией и Украиной при посредничестве Берлина и Парижа.
Общество
Умер бывший мэр столицы Юрий Лужков
В Германии на 84-м году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Сообщается, что он проходил лечение в одной из клиник Мюнхена.
Политика
Путин захотел отказаться от пластиковой посуды в России
Российский президент Владимир Путин считает, что стране необходимо начать отказываться от пластиковой посуды, передает "Интерфакс".
Происшествия
Подозреваемый сознался в убийстве двух девушек в Екатеринбурге
Мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге, сознался в совершении преступления.
Политика
Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Экономика
Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году
Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
Политика
Путин рассказал о найденной поисковиками могиле брата
Могилу брата президента России Владимира Путина, погибшего во время блокады, нашли добровольцы из поисковых отрядов.
Общество
В ПФР рассказали, на каких условиях могут приостановить выплату пенсии
Специалисты Пенсионного фонда РФ объяснили, что выплата пенсии может быть приостановлена в том случае, если гражданин РФ не смог подтвердить свою регистрацию по месту получения денег, пишет РИА Новости.
Общество
Гендиректора «Метростроя» задержали в Петербурге
Генерального директора компании "Метрострой" Николая Александрова задержали в Санкт-Петербурге, рассказали в пресс-службе строительной компании.
Политика
Путин поддержал идею увольнять чиновников за хамство
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею увольнять государственных и муниципальных служащих за оскорбления и хамство с их стороны, но подчеркнул, что необходимо продумать детали, чтобы отрегулировать нормативную базу.
Общество
Россия запросит у Италии экстрадицию топ-менеджера ОДК Коршунова
Россия запросит у Италии экстрадицию топ-менеджера ОДК Александра Коршунова, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Политика
Путин поручит прокуратуре снова проверить дело «Нового величия»
Президент Владимир Путин поручит прокуратуре вновь разобраться с делом "Нового величия", передает ТАСС .
Общество
Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Общество