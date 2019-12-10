Авто

Газета.RuГазета.RuРоссиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году

В 2020 году прогнозируется рост цен на новые автомобили из-за утилизационного сбора и инфляции, а также ожидается снижение продаж в среднем на 8% в России. С таким заявлением выступил глава "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев, передает "Интерфакс".
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с чего всё началось

Автодилеры прогнозируют падение продаж легковых и коммерческих авто на 8% в 2020 году

Цены на новые авто Цены на новые легковые автомобили и LCV с учетом инфляции и повышения ставки утилизационного сбора могут вырасти в России на 5% в течение 2020 года, сообщил Мосеев.
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Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 11:20, Ашберн
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