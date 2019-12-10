Цены на новые авто Цены на новые легковые автомобили и LCV с учетом инфляции и повышения ставки утилизационного сбора могут вырасти в России на 5% в течение 2020 года, сообщил Мосеев.

с чего всё началось

Подорожание новых моделей прогнозируется в среднем на 5%, пишет «Интерфакс». Как ранее сообщали «Кубанские новости», российские дилеры ожидают скачка цен на автомобили в 2020 году. Цены с 1 января вновь вырастут из-за планов правительства увеличить утилизационный сбор.

Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году

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