Авто

Кубанские новостиКубанские новостиРоссиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году

Подорожание новых моделей прогнозируется в среднем на 5%, пишет «Интерфакс». Как ранее сообщали «Кубанские новости», российские дилеры ожидают скачка цен на автомобили в 2020 году. Цены с 1 января вновь вырастут из-за планов правительства увеличить утилизационный сбор.
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с чего всё началось

Автодилеры прогнозируют падение продаж легковых и коммерческих авто на 8% в 2020 году

Цены на новые авто Цены на новые легковые автомобили и LCV с учетом инфляции и повышения ставки утилизационного сбора могут вырасти в России на 5% в течение 2020 года, сообщил Мосеев.
ТАСС07:47

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Автодилеры предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году

Автоновости дня08:39

Дилеры предупредили о падении продаж машин в России в 2020 году

РБК11:02

Жителей России предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году

Тарантас Ньюс09:49

Прогнозируется повышение стоимости и снижение продаж новых авто в 2020 году

CarsWeek.ru09:26

Автодилеры спрогнозировали падение продаж автомобилей в РФ на 8% в 2020 году

Интерфакс11:17

Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году

Газета.Ru08:36

Автодилеры прогнозируют падение продаж легковых и коммерческих авто на 8% в 2020 году

ТАСС07:47
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Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 15:54, Ашберн
Происшествия

В Петербурге арестовали предполагаемого сообщника главы «Метростроя»

Как полагает следствие, Болотов, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, а также руководитель филиала «Метростроя» Олег Кузьменко объединились, чтобы похитить деньги ОАО «Метрострой» «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов».
РБК 14:33
Общество

Названы место и дата похорон Лужкова

Газета.Ru 14:37
Общество

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
РБК 14:21
Здоровье

В Чернигове продолжает расти количество заболевших гепатитом жителей

В школе №7 г. Чернигова число заболевших вирусным гепатитом типа А возросло до 41 человека.
ИА Новороссия 13:45
Футбол

Совет директоров «Спартака» решил, что состав команды укомплектован

10 декабря состоялось заседание совета директоров «Спартака», на котором обсуждались итоги первой части сезона.
Metaratings 14:27
Происшествия

В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек

В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Интерфакс вчера в 01:52
Шоу-бизнес

В Сети появилось видео выступления Носкова после инсульта

Рамблер 13:22
Музыка

Конфликт Юрия Шатунова с продюсером «Ласкового мая» набирает обороты

Певец Юрий Шатунов покинул группу «Ласковый май» летом 2019 года.
Слово и Дело 03:01
Общество

В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий

Король Швеции Карл XVI Густав вручил во вторник в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике.
ТАСС Наука 11:59
Политика

Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова на саммите

После саммита Аваков заявил, что в ходе встречи Сурков бросил на стол бумаги и кричал: «Мы так не договаривались!»
РБК 12:17
Происшествия

В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН

На юго-западе Москвы была убита 20-летняя студентка Российского университета дружбы народов (РУДН), передает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 15:14
Политика

Лавров: Пол Уилан грозит просверлить дрелью головы сотрудников ФСИН

Например, по словам Лаврова, подсудимый угрожает просверлить дрелью головы сотрудникам Федеральной службы исполнения наказания.
Вести.Ru 14:19
Политика

Президент Бразилии назвал отродьем Грету Тунберг

Бразильский лидер Жаир Болсонару считает, что шведская экоактивистка Грета Тунберг отродье, которое получает излишне много внимания со стороны журналистов, передает Globo.
Газета.Ru 15:28
Происшествия

Обвиняемого в убийстве полковника СКР признали невменяемым

Коммерсантъ 13:56
Футбол

Крыховяк: В матче с «Атлетико» хотим взять три очка

Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился ожиданиями от предстоящего матча против мадридского «Атлетико».
Нева Спорт 12:58
Космос

Выяснено происхождение полос Энцелада

Исследователи обнаружили, что трещины, которые составляют тигровые полосы Энцелада, могли образоваться на любом полюсе, но южный просто случайно оказался первым.
Индикатор вчера в 11:00
Происшествия

Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов

В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
RT на русском 01:05
Происшествия

В Уфе сел пассажирский самолет с отказавшим двигателем

Самолет Як-42, следовавший рейсом Уфа — Нижневартовск, сел в уфимском аэропорту с отказавшим двигателем.
РИА Новости 15:15
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом

Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
Газета Кемерова 01:53
Общество

Опека увидела проблему в проживании в роддоме здоровой девочки

Опека увидела проблему в проживании в роддоме здоровой девочки Органы опеки Москвы пообещали "в ближайшие дни" подать исковое заявление об ограничении в правах родителей девочки, которая с момента рождения, в течение более пяти лет, живет в перинатальном центре: родители оплачивали ее пребывание в клинике.
Коммерсантъ 15:12
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях против российского спорта.
МонаВиста 03:26
Происшествия

В Санкт-Петербурге семеро парней избили девушку из-за внешнего вида

Семеро мужчин избили в понедельник 18-летнюю девушку на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге.
Известия 12:03
Авто

Три модели Skoda подорожали в России

Чешский концерн Skoda изменил ценники на три модели бренда: паркетник Kodiaq, универсал Superb Combi и лифтбек Superb.
МонаВиста 11:57
Футбол

Минюст США: Путин признал подкуп ФИФА ради ЧМ-2018

В США опубликован отчет о расследовании ФБР возможного вмешательства России в президентские выборы в 2016 году.
Pravda.Ru 09:56
Шоу-бизнес

Миллионер Денис Ребров: «При первой встрече Шурыгина стеснялась меня»

Первый брак остался в прошлом, и сейчас она встречается с миллионером Денисом Ребровым, который не скрывает: он без ума от избранницы, несмотря на пересуды за спиной.
StarHit.ru 12:30
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Финансы

Украинская гривна продолжила бить рекорды

Курс национальной валюты Украины продолжает бить рекорды, сообщается на официальном сайте регулятора.
Компания 06:03
Гаджеты

Huawei раскрыла дату появления собственной ОС

Huawei планирует начать установку своей операционной системы Harmony OS в следующем году, при этом смартфоны и планшеты компании продолжат выходить с операционной системой Android, пишет агентство Reuters со ссылкой на слова главы подразделения по разработке программного обеспечения Huawei Вана Чэнлу.
Rambler News Service вчера в 09:09
Политика

Путин поделился впечатлением от встречи с Зеленским

Rambler News Service вчера в 15:20
Общество

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Коммерсантъ 13:10
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