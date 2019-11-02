Общество
URA.RuРоссиян предупредили о подорожании сотовой связи
В компании отметили, что будет закрыт ряд услуг на безлимитном тарифе. «URA.RU» направило запросы в пресс-службы указанных операторов мобильной связи. Как писало «URA.RU», о подорожании связи в 2020 году уже заявили в «Билайне».
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Итоги развития. В Москве провели исследование качества мобильных услуг
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Общество
ЕС выразил разочарование итогами конференции ООН по климату в Мадриде
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Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Правительство расширило перечень товаров, запрещенных к ввозу в страну с Украины, постановление опубликовано на портале правовой информации.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
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Аналитическая компания App Annie составила рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия. Всего в список вошли 10 приложений.
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Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
Происшествия
После пожара на «Адмирале Кузнецове» временно запретили сварку
Ремонт на авианосце "Адмирал Кузнецов" ведется в районах, удаленных от зоны пожара, в полном объеме за исключением сварочных работ, сообщил РИА Новости в понедельник официальный представитель Центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев.
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Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Происшествия
В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за дедовщины в воинской части
В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за дедовщины в воинской части, где солдат Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек.
Политика
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Экономика
Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах
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Реформа техосмотра приведёт к проблемам для автовладельцев. На ТО могут ввести мораторий
Ещё одна проблема связана с тем, что после ограничения пропускной способности всех пунктов ТО в некоторых регионах обнаружится их нехватка: то есть машин будет больше, чем способны принять местные операторы.
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Музыкальный фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Другие источники в СМИ сообщают, что фильм все-таки собрал приличную сумму в прокате — около 30 миллионов рублей.
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Лазарев резко ответил на сравнение с Биланом
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На торгах аукционного дома Bonhams в Лондоне за £118,8 тыс. ($157 тыс.) была продана гитара одного из основателей британской рок-группы Status Quo Фрэнсиса Росси.