Общество

URA.RuURA.RuРоссиян предупредили о подорожании сотовой связи

В компании отметили, что будет закрыт ряд услуг на безлимитном тарифе. «URA.RU» направило запросы в пресс-службы указанных операторов мобильной связи. Как писало «URA.RU», о подорожании связи в 2020 году уже заявили в «Билайне».
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Рост тарифов сотовых операторов повысит средний доход от каждого активного пользователя на 3-5%

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«Ростелеком» пересмотрит тарифы, не соответствующие реалиям

РИА Новости00:18

«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

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Россиян предупредили о подорожании сотовой связи

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Итоги развития. В Москве провели исследование качества мобильных услуг

Аргументы и Фактывчера в 09:47
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Футбол

«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» в Кубке английской лиги

"Ливерпуль" потерпел разгромное поражение от "Астон Виллы" в четвертьфинальном матче Кубка английской футбольной лиги.
РИА Новости 17:02
Общество

В ВС поддержали запрет использовать декларации для привлечения к уголовной ответственности

Давыдов отметил, что ряд депутатов, в том числе председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, предложили закрепить в законодательстве запрет использовать декларации для привлечения к уголовной ответственности [законопроект о поправках в УПК уже принят Госдумой].
ТАСС 18:19
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Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его слова приводит газета "Красная звезда".
РИА Новости 17:01
Кино

Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»

Герой Анатолия Васильева, Юрия Ковалев, появлялся в четырех сезонах популярного сериала «Сваты», после чего исчез.
OvideO.ru вчера в 17:58
Происшествия

Родственники и адвокаты осужденного экс-главы Сахалина потеряли его

Родные и адвокаты экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, осужденного за взятки на 13 лет колонии, уже месяц не могут найти, сообщил РИА Новости его защитник Евгений Балабас.
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Общество

Ученые назвали вызывающие самое тяжелое похмелье напитки

Употребление хереса и портвейна может вызвать сильнейшее похмелье, сообщил ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски, передает Daily Mail.
РБК вчера в 20:54
Политика

Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к итогам «нормандского» саммита

Половина россиян считает, что прошедший 9 декабря саммит "нормандской четверки" никак не повлияет на ситуацию в Донбассе, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
РИА Новости 16:34
Общество

ЕС выразил разочарование итогами конференции ООН по климату в Мадриде

Евросоюз высказал глубокое разочарование итогами завершившейся в Мадриде 25-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25) и выразил надежду, что в следующем году на форуме в Глазго все же будет согласована долгосрочная стратегия сокращения выбросов.
РЕН ТВ 15 декабря в 10:58
Музыка

Певица Валерия оценила первый после инсульта концерт Николая Носкова

Аргументы и Факты 07:25
Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Правительство расширило перечень товаров, запрещенных к ввозу в страну с Украины, постановление опубликовано на портале правовой информации.
РИА Новости 08:47
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru 16:22
Технологии

Составлен рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия

Аналитическая компания App Annie составила рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия. Всего в список вошли 10 приложений.
Piter.tv 02:00
Гаджеты

Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
ТАСС 15 декабря в 05:32
Происшествия

После пожара на «Адмирале Кузнецове» временно запретили сварку

Ремонт на авианосце "Адмирал Кузнецов" ведется в районах, удаленных от зоны пожара, в полном объеме за исключением сварочных работ, сообщил РИА Новости в понедельник официальный представитель Центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев.
РИА Новости вчера в 08:33
Общество

Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Lenta.ru 10:14
Происшествия

В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за дедовщины в воинской части

В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за дедовщины в воинской части, где солдат Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек.
Ведомости 07:22
Политика

Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей

"Завтра палата представителей осуществит одно из самых важных полномочий, предоставленных нам конституцией, когда мы проголосуем за утверждение двух статей импичмента в отношении президента США (Дональда Трампа)", - говорится в заявлении, которое приводится на сайте Пелоси.
РИА Новости 18:52
Экономика

Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве.
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Ковальчук стал неограниченно свободным агентом

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Илья Ковальчук стал неограниченно свободным агентом.
Российская газета 12:52
Космос

«Потерянные» железные метеориты могут скрываться под антарктическим льдом

AstroNews.ru 15 декабря в 17:27
Авто

Автомобили Opel возвращаются на российский рынок

Комсомольская правда вчера в 06:46
Авто

Реформа техосмотра приведёт к проблемам для автовладельцев. На ТО могут ввести мораторий

Ещё одна проблема связана с тем, что после ограничения пропускной способности всех пунктов ТО в некоторых регионах обнаружится их нехватка: то есть машин будет больше, чем способны принять местные операторы.
Колёса.ru 15:09
Наука

Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу

На острове Пасхи раскрыли секрет каменных истуканов - моаи.
Уралинформбюро 02:21
Авто

Новый документ на автомобили появится в России

Новый сопроводительный документ на легковые и грузовые автомобили до 3,5 тонн появится в России.
Победа 31 15 декабря в 04:00
Происшествия

Появилось видео из дома в Ленобласти, где был найден арсенал оружия

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Футбол

Украинский футболист Зозуля плакал в раздевалке из-за фанатов

Bethub.org 09:32
Культура

Музыкальный фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

Другие источники в СМИ сообщают, что фильм все-таки собрал приличную сумму в прокате — около 30 миллионов рублей.
iReactor вчера в 21:14
Космос

Ученые России предложили создать новую ракету-носитель

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Лазарев резко ответил на сравнение с Биланом

Известия 09:53
Музыка

Гитара основателя группы Status Quo ушла с молотка почти за $160 тыс

На торгах аукционного дома Bonhams в Лондоне за £118,8 тыс. ($157 тыс.) была продана гитара одного из основателей британской рок-группы Status Quo Фрэнсиса Росси.
Известия 17:57
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