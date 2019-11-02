В компании отметили, что будет закрыт ряд услуг на безлимитном тарифе. «URA.RU» направило запросы в пресс-службы указанных операторов мобильной связи. Как писало «URA.RU», о подорожании связи в 2020 году уже заявили в «Билайне».

Общество В ВС поддержали запрет использовать декларации для привлечения к уголовной ответственности Давыдов отметил, что ряд депутатов, в том числе председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, предложили закрепить в законодательстве запрет использовать декларации для привлечения к уголовной ответственности [законопроект о поправках в УПК уже принят Госдумой].

Армия и оружие Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его слова приводит газета "Красная звезда".

Происшествия Родственники и адвокаты осужденного экс-главы Сахалина потеряли его Родные и адвокаты экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, осужденного за взятки на 13 лет колонии, уже месяц не могут найти, сообщил РИА Новости его защитник Евгений Балабас.

Общество Ученые назвали вызывающие самое тяжелое похмелье напитки Употребление хереса и портвейна может вызвать сильнейшее похмелье, сообщил ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски, передает Daily Mail.

Политика Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к итогам «нормандского» саммита Половина россиян считает, что прошедший 9 декабря саммит "нормандской четверки" никак не повлияет на ситуацию в Донбассе, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Общество ЕС выразил разочарование итогами конференции ООН по климату в Мадриде Евросоюз высказал глубокое разочарование итогами завершившейся в Мадриде 25-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25) и выразил надежду, что в следующем году на форуме в Глазго все же будет согласована долгосрочная стратегия сокращения выбросов.

Происшествия Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.

Технологии Составлен рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия Аналитическая компания App Annie составила рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия. Всего в список вошли 10 приложений.

Происшествия После пожара на «Адмирале Кузнецове» временно запретили сварку Ремонт на авианосце "Адмирал Кузнецов" ведется в районах, удаленных от зоны пожара, в полном объеме за исключением сварочных работ, сообщил РИА Новости в понедельник официальный представитель Центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев.

Общество Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.

Политика Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей "Завтра палата представителей осуществит одно из самых важных полномочий, предоставленных нам конституцией, когда мы проголосуем за утверждение двух статей импичмента в отношении президента США (Дональда Трампа)", - говорится в заявлении, которое приводится на сайте Пелоси.

Экономика Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве.

Авто Реформа техосмотра приведёт к проблемам для автовладельцев. На ТО могут ввести мораторий Ещё одна проблема связана с тем, что после ограничения пропускной способности всех пунктов ТО в некоторых регионах обнаружится их нехватка: то есть машин будет больше, чем способны принять местные операторы.