с чего всё началось

Наибольшую температурную аномалию стоит ожидать на северо-востоке европейской территории России, на полярном Урале и в Сибири. Причиной стал циклон с севера Атлантики, который принесет сильный ветер со снегом на Северо-Запад и теплые воздушные массы на восток.

Футбол Сергей Семак: «Дриусси и Жирков не сыграют с „Бенфикой“» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики», передает из Лиссабона спецкор «СЭ» Гоша Чернов.

Гаджеты В 2020 году WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств С февраля 2020 года поддержка WhatsApp прекратится для устройств под управлением Android до версий 2.3.7, а также до iOS 8 в смартфонах iPhone.

Общество ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.

Происшествия Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.

Общество Илон Маск съездил на Cybertruck в ресторан Как пишет таблоид TMZ, гендиректор Tesla и его друзья — певица Граймс и ведущий дизайнер компании Франц фон Хольцхаузен — съездили в японский ресторан Nobu, совладельцем которого является Роберт де Ниро.

Спорт Сборная России по футболу выступит на ЧМ-2022 без флага и гимна Сборная России по футболу в случае попадания на чемпионат мира 2022 года в Катаре будет выступать без флага и гимна, сообщили в WADA в понедельник, 9 декабря.

Экономика Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.

Здоровье Что ухудшает психическое здоровье детей Как ранее пояснил «Парламентской газете» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, одна из главных причин ухудшения психического здоровья детей — крайне агрессивная социальная и информационная среда.

Экономика Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.

Гаджеты Смартфоны Huawei получат HarmonyOS в 2020 году Президент Huawei Ван Чэн Лу официально сообщил, что операционная система HarmonyOS начнет поступать на смартфоны компании с 2020 года.

Политика США в 2019 году отказали в визе каждому второму украинцу Американские власти в 2019 году отказали во въезде на территорию США почти каждому второму украинскому гражданину, обращавшемуся в дипломатические учреждения за гостевой визой.

Общество Медведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя начальника Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, против которой ранее было возбуждено, а затем отменено уголовное дело.