Общество
Lenta.ruРоссиян предупредили о погодных аномалиях
Наибольшую температурную аномалию стоит ожидать на северо-востоке европейской территории России, на полярном Урале и в Сибири. Причиной стал циклон с севера Атлантики, который принесет сильный ветер со снегом на Северо-Запад и теплые воздушные массы на восток.
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с чего всё началось
«На понедельник, 9 декабря, на большей части страны температурный фон превышает норму, в отдельных регионах более чем на 16 °С. Наибольшее отклонение от нормы в течение недели ожидается на северо-востоке ЕТР, полярном Урале, в Западной и в Восточной Сибири», — говорится в сообщении.RT на русском09:09
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Футбол
Болонья — Милан 2:3
Футбол
Сергей Семак: «Дриусси и Жирков не сыграют с „Бенфикой“»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики», передает из Лиссабона спецкор «СЭ» Гоша Чернов.
Гаджеты
В 2020 году WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств
С февраля 2020 года поддержка WhatsApp прекратится для устройств под управлением Android до версий 2.3.7, а также до iOS 8 в смартфонах iPhone.
Общество
ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Политика
Путин и Зеленский договорились об обмене пленными
Общество
Илон Маск съездил на Cybertruck в ресторан
Как пишет таблоид TMZ, гендиректор Tesla и его друзья — певица Граймс и ведущий дизайнер компании Франц фон Хольцхаузен — съездили в японский ресторан Nobu, совладельцем которого является Роберт де Ниро.
Спорт
Сборная России по футболу выступит на ЧМ-2022 без флага и гимна
Сборная России по футболу в случае попадания на чемпионат мира 2022 года в Катаре будет выступать без флага и гимна, сообщили в WADA в понедельник, 9 декабря.
Наука
Нейросеть восстановила видео по теням и мерцанию на вентиляторе
Исследователи достаточно давно предлагают использовать алгоритмы, восстанавливающие изображение при отсутствии прямой видимости.
Политика
В Британии начались слушания о долге Украины перед Россией на $3 млрд
Апелляционный суд Англии приступил к слушаниям дела по иску о взыскании с Украины в пользу России задолженности по евробондам на $3 млрд.
Экономика
Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.
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Что ухудшает психическое здоровье детей
Как ранее пояснил «Парламентской газете» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, одна из главных причин ухудшения психического здоровья детей — крайне агрессивная социальная и информационная среда.
Экономика
Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами
Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.
Гаджеты
Смартфоны Huawei получат HarmonyOS в 2020 году
Президент Huawei Ван Чэн Лу официально сообщил, что операционная система HarmonyOS начнет поступать на смартфоны компании с 2020 года.
Общество
Названа реальная стоимость монеты, которую продают за миллиард рублей
Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, стоимость которой он оценил в миллиард.
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Общество
Работники школы в Казани съездили в ОАЭ за счёт родителей учеников
Политика
США в 2019 году отказали в визе каждому второму украинцу
Американские власти в 2019 году отказали во въезде на территорию США почти каждому второму украинскому гражданину, обращавшемуся в дипломатические учреждения за гостевой визой.
Культура
Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч
Политика
Украина договорилась с МВФ о новом транше на $5,5 млрд
Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе сотрудничества, подразумевающей кредит Киеву на сумму около $5,5 млрд на три года.
Спорт
Сергей Шнуров в стихах прокомментировал решение WADA
Общество
Медведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя начальника Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, против которой ранее было возбуждено, а затем отменено уголовное дело.
Футбол
«Арсенал» одержал первую победу после увольнения Эмери в АПЛ
«Арсенал» в лондонском дерби обыграл «Вест Хэм» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Политика
Цукерберг и Грета Тунберг поборются за звание «Человек года» Time
Американский журнал Time раскрыл шорт-лист претендентов на звание «Человек года».
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Футбол
Гаттузо возглавит «Наполи» на этой неделе
Бывший наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо в ближайшее время возглавит «Наполи».
Происшествия
В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.