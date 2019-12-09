Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о погодных аномалиях

Наибольшую температурную аномалию стоит ожидать на северо-востоке европейской территории России, на полярном Урале и в Сибири. Причиной стал циклон с севера Атлантики, который принесет сильный ветер со снегом на Северо-Запад и теплые воздушные массы на восток.
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«На понедельник, 9 декабря, на большей части страны температурный фон превышает норму, в отдельных регионах более чем на 16 °С. Наибольшее отклонение от нормы в течение недели ожидается на северо-востоке ЕТР, полярном Урале, в Западной и в Восточной Сибири», — говорится в сообщении
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